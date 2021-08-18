ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – и.о. главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

64-летний специалист заменил на этом посту Андрея Шевченко, который не стал продлевать контракт после успешного выступления на Евро-2020, где «желто-синие» впервые в истории добрались до четвертьфинала.

Напомним, что главным кандидатом на пост главного тренера сборной считался Сергей Ребров, но он не смог прийти к соглашению о досрочном разрыве контракта с клубом «Аль-Айн».

Александр Петраков в 2019-м году привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Последнее время он возглавлял сборную Украины U-18.

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.