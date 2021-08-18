ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – и.о. главного тренера сборной Украины

УАФ подтвердила назначение 64-летнего специалиста

  • 18.08.2021 08:28
  • 2056 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – и.о. главного тренера сборной Украины
© УАФ. Александр Петраков и Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

64-летний специалист заменил на этом посту Андрея Шевченко, который не стал продлевать контракт после успешного выступления на Евро-2020, где «желто-синие» впервые в истории добрались до четвертьфинала.

Напомним, что главным кандидатом на пост главного тренера сборной считался Сергей Ребров, но он не смог прийти к соглашению о досрочном разрыве контракта с клубом «Аль-Айн».

Александр Петраков в 2019-м году привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Последнее время он возглавлял сборную Украины U-18.

Уже 1 и 4 сентября сборная проведет матчи отбора к ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Уже известен расширенный список игроков на матчи отбора ЧМ-2022.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rizbyar
    Rizbyar, 18.08.2021 09:10
    0
    Нарешті!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 18.08.2021 09:02
    +2
    Удачи! Вполне возможно, что Петраков дл\ Уркаины станет баварским Фликом?
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    Андрій Гардзіль, 18.08.2021 08:49
    +4
    Якщо виведе збірну хоч в плей-офф буде супер. Ситуація складна. Не покаже результат бортануть і скажуть Петраков винуватий. Шева вчасно ує. А ця єхидна пика Павелко вже засиділась пора уйо.
    Ссылка
    victorpolo
    victorpolo, 18.08.2021 08:41
    +2
    Такие счастливые на фото!... Взаимовыгодный контракт подписали, видимо!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 18.08.2021 08:31
    +7
    Ну что ж, пожелаем удачи! Она ему очень сильно понадобится.
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