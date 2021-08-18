Шахтер победил Монако, Петраков возглавил сборную, Аникеев выиграл золото

Главные новости за 17 августа на Sport.ua

  • 18.08.2021 06:45
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Шахтер победил Монако, Петраков возглавил сборную, Аникеев выиграл золото
© ФК Шахтер Донецк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 августа.

1A. Осталось сделать один шаг. Шахтер с минимальным счетом обыграл Монако
Донецкий клуб стал ближе к групповому раунду Лиги чемпионов

1B. ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас очень плохо с математикой, поэтому не думаем о фаворите»
Наставник «Шахтера» рассказал о победе в матче квалификации ЛЧ с «Монако»

2A. ВИДЕО. Шахтер открыл счет в игре с Монако. Педриньо забил важный гол
17 августа в Монако проходит первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ

2B. Монако – Шахтер – 0:1. Видео гола Педриньо и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда отбора ЛЧ

3A. ВИДЕО. Три выстрела Шерифа! Команда Вернидуба шокировала загребское Динамо
Клуб из Тирасполя получил отличные шансы на выход в групповой раунд ЛЧ

3B. ВЕРНИДУБ: «Фантастическая игра! Это команда, о которой можно мечтать»
Тираспольский «Шериф» сделал первый шаг в направлении группового этапа ЛЧ

4. Украинец Аникеев выиграл ЧЕ-2021 по шашкам-64, обыграв в финале россиянина
Третье место на континентальном форуме занял украинец Феликс Шепель

5. Дубль и ассист Левандовски. Бавария - обладатель Суперкубка Германии!
Юлиан Нагельсманн выиграл первый трофей в карьере, победив дортмундскую «Боруссию»

6. ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать»
Украина намерена достойно поддерживать спортсменов, утверждает президент

7. Уйдет эпоха. Шахтер не планирует продлевать контракты Марлоса и Мораеса
Скорее всего, уйдет и Дентиньо

8A. Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Динамо демонстрирует неуважение к УПЛ и соперникам»
Вацко и Денисов считают, что чемпионат Украины стал импровизированным

8B. ШАХОВ-младший: «Метревели тянет наш футбол вниз своими высказываниями»
Эксперт каналов Футбол 1/2/3 ранее сделал выпад в сторону киевского «Динамо»

9. ФОТО. Беленюка повысили в звании и вручили наградной пистолет
Борец был награжден за победу на Олимпиаде в Токио

10. Яхты, казино и роскошная жизнь. Как Монако встретил донецкий Шахтер
Репортаж корреспондента Sport.ua из Княжества на Лазурном берегу

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Источник — Sport.ua

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