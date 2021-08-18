ДЕ ДЗЕРБИ: «У нас очень плохо с математикой, поэтому не думаем о фаворите»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором донецкий клуб минимально переиграл «Монако» (1:0):



- Вы начали очень сильно, но потом команда стала играть хуже соперника. С чем это связано?

- Шахтер – это не Реал Мадрид, средний возраст у наших игроков – 22,1 года. «Монако» закончил прошлый сезон на 3-м месте в чемпионате Франции. Они выиграли ранее два раза у ПСЖ.

25 минут мы играли очень хорошо, потом начали терять уверенность. Игроки Монако начали, наоборот, ее приобретать. Во втором тайме мы могли создать несколько контратак, но у нас не было оптимальное состояние, особенно у Тете и Соломона.



- Как вам игра Матвиенко и левого фланга в целом?

- Сегодня все сыграли очень хороший матч. Мы можем улучшить физическое состояние, можем улучшить конструкцию и развитие игры, чтобы соперники теряли свои позиции. Но я сегодня не могу ничего сказать футболистам, потому что они отдались на 100%. Наша цель - играть каждый матч 90 минут, как сегодня первые 25.



- Как охарактеризуете игру Трубина, который сегодня практически спас игру?

- Трубин сыграл грандиозный матч. Он молодой, но показал свои силы. Играл очень хорошо, как и все остальные.



- Есть ли больше шансов после победы квалифицироваться в группу Лиги чемпионов? Или после отмены правила выездного гола все изменилось?

- Ничего не изменилось, как и перед матчем. В этой паре нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, поэтому не думаем об этом. Будет очень сложно, Монако приедет, чтобы попасть в группу ЛЧ. У Шахтера есть традиции, мы их должны уважать и пробиться в групповой раунд.



- Сколько времени нужно, чтобы играть все 90 минут как первые 25?

- Есть много факторов, не зависит от физического состояния. Футболисты знают, что делать на поле. Мы тренируемся всего два месяца, это мало времени. Чтобы прогрессировать, мы должны работать. Сегодня было очень жарко, несколько игроков были уставшими. Соломон и Педриньо были после травмы. Когда улучшим физическое состояние, тогда и сможем играть все 90 минут, как первые 25.



- Видели ли вы, чтобы молодой вратарь играл так хладнокровно. Не боитесь поседеть раньше времени?

- Можем сказать, что Трубин молодой, но если мы играем с рисками, это больше плюс для команды. Все игроки возьмут свои риски. В Генке когда мы заработали пенальти, Трубин начинал атаку. Когда жестко прессингуют, тогда играешь коротко или верхом. Я предпочитаю играть коротко.