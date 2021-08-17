Монако
0 : 1
Шахтер Донецк
17.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Осталось сделать один шаг. Шахтер с минимальным счетом обыграл Монако

Донецкий клуб стал ближе к групповому раунду Лиги чемпионов

  • 17.08.2021 23:53
  • 3100 просмотров
  • 67 комментариев
Осталось сделать один шаг. Шахтер с минимальным счетом обыграл Монако
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Четыре предыдущих сезона донецкий «Шахтер» неизменно начинал еврокубковый сезон с группового раунда Лиги чемпионов. Но, потеряв весной звание лучшей команды Украины, теперь вынужден пробиваться в основной турнир через матчи плей-офф. В третьем квалификационном раунде подопечные Роберто Де Дзерби прошли бельгийский «Генк», дважды обыграв его со счетом 2:1. И вот теперь на пути горняков оказался более сильный и титулованный соперник «Монако». 

К счастью для тренерского штаба украинцев, восстановились после травм, полученных в играх с «Генком», Соломон (он уже выступал в поединке четвертого тура украинской Премьер-Лиги против харьковского «Металлиста 1925») и Педриньо. Поэтому состав гостей оказался  абсолютно таким же, который вышел на первый матч против бельгийцев. 

«Шахтер» начал активнее встречу и уже на 7-й минуте создал первый по-настоящему опасный момент у ворот хозяев поля. Матвиенко, вышедший на игру с капитанской повязкой, слева ворвался в штрафную площадь соперников, получил передачу от Траоре и пробил в ближний нижний угол ворот - Маецки с трудом перевел мяч на угловой. А через семь минут все тот же Матвиенко уже после подачи углового оказался справа и пробил из сложного положения, но неточно. 

Монегаски ответили только на 16-й минуте неплохим ударом из-за пределов штрафной площади в исполнении Головина, однако мяч пролетел над перекладиной. После этого на 18-й минуте Соломон выскочил на ударную позицию и с линии штрафной пробил прямо во вратаря. И буквально тут же через минуту горняки открыли счет. 

В голевой комбинации приняли участие сразу несколько футболистов «Шахтера», которые точно перепасовывались на чужой половине поля. Завершил же ее, блеснув высоким индивидуальным мастерством, Педриньо. Он получил мяч перед штрафной площадью хозяев поля, финтами разбросал защитников, прорвался прямо по центру и примерно с одиннадцатиметровой отметки четко и точно пробил в правый от себя угол ворот. 

Только после того, как счет в матче был открыт, мы увидели в деле настоящий «Монако», о котором говорили как о сильном и классном сопернике. Вторую половину первого тайма его футболисты провели в беспрерывных атаках и создали несколько опасных моментов у ворот Трубина. 

Все началось на 23-й минуте, когда после подачи углового от Головина Бадьяшиль головой пробил рядом со штангой. Спустя три минуты голкипер гостей парировал сложный удар от Бен-Йеддера и тут же Фолланд головой нанес удар, но чуть мимо ворот. Еще через две минуты Фофана издали не попал в ворота. А на 34-й минуте Бен-Йеддер, находясь в штрафной украинцев, бил в дальний угол и снова мяч разминулся со штангой.

Концовка тайма также была за «Монако». Хозяева продолжали оказывать серьезное давление в атаке и на 44-й минуте Чуамени из-за пределов штрафной площади целился в правый от себя угол ворот, однако «Шахтер» снова выручил Трубин, который в прыжке достал мяч и перевел его на угловой.    

В перерыве наставник горняков заменил Педриньо на Алана Патрика, но рисунок игры от этого не изменился. Монегаски по-прежнему владели игровым преимуществом и продолжали создавать опасные моменты. Так, на 48-й минуте Головин нанес коварный удар из-за пределов штрафной площади, но переиграть Трубина не сумел - наш вратарь потянул и этот мяч. А затем на 57-й минуте вполне мог отличиться с близкого расстояния Бен-Йеддер и опять Трубин заслужил аплодисменты. 

Ближе к середине тайма горнякам удалось выровнять игру. И хотя впереди они так ничего и не создавали, зато вблизи их ворот стало поспокойнее. Только на 80-й минуте Маркос Антонио отважился на удар издали, мяч при этом задел защитника, но Маецки сумел мяч парировать. 

Именно после этого эпизода футболисты «Монако» опять «проснулись» и создали еще пару опасных моментов. На 81-й минуте Чуамени пробил по центру и Трубин в очередной раз мяч отбил. Буквально тут же мощный удар уже из пределов штрафной площади нанес Боаду, но голкипер гостей кончиками пальцев перевел мяч в штангу и от нее то улетел на угловой.

В итоге «Шахтер» удержал минимальную победу со счетом 1:0 и теперь все решится в Харькове в ответной игре 25 августа.

Лига чемпионов. Плей-офф группового раунда. Первый матч.

«Монако» – «Шахтер» – 0:1

Педриньо (19)

Степаненко (88), А.Патрик (90)

«Монако»: Маецки, К.Энрике, Бадьяшиль, Марипан, Сидибе, Чуамени, Фофана (Жеан Лукас, 46), Головин (Диоп, 60), Ж.Мартинш (Дьятта, 67), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Марлон, Витао, Додо, Педриньо (А.Патрик, 46), М.Антонио, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Траоре (Сикан, 90), Соломон (Коноплянка, 66).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Луи II» (Монако)

МОНАКО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 00:08
    0
    Удачи в следующем матче
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 00:08
    0
    dd dent, 18.08.2021 00:05
    Меня если честно, то объективно куда больше интересует как дк выступит, но это уже можно обсудить после жеребьёвки
    Напомни, при жеребьевке будет дК в 3 или 4 корзине?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 00:08
    -1
    dd dent, 18.08.2021 00:05
    Меня если честно, то объективно куда больше интересует как дк выступит, но это уже можно обсудить после жеребьёвки
    Жаль что четвёртая корзина будет конечном
    Но за ЛЕ нужно цепляться в любом случае
    Хотя жлоб этот Суркис , начерта не усилил команду , одного Рамиреса подписали , и то неделю за 300 штук торговались
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 00:08
    0
    Bulba_sumkin, 18.08.2021 00:06
    С победой, Шахтер⚒⚒⚒ В ответном матче будет еще тяжелее, но надеюсь что пройдут дальше!)
    Пы.Сы. Ну и не могу не упомянуть недоболельщиков дерьнамовского колхоза, вам, несмотря на жаркое лето, уже сегодня отопление включили))
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 00:07
    0
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 00:06
    По сути я писал тоже , что ты , Машка писала на ветке с Интером
    Ты же , шелудивая помнишь про карму, не в этом матче так в другом
    Вот только как оказалось всё что я там писал так вы и сыграли позорно, а ты как всегда обос сь.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 00:06
    -6
    Face Control, 18.08.2021 00:05
    Ты ботиха весь вчерашний день желала по сути победы Монако, резко новую методичку выдали?
    По сути я писал тоже , что ты , Машка писала на ветке с Интером
    Ты же , шелудивая помнишь про карму, не в этом матче так в другом
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 00:06
    +4
    Серж М, 18.08.2021 00:03
    Лютое везение. Опять вернется, как этой весной.
    Лютое везение, что ты ещё не сдох от своей тупости и желчи
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 18.08.2021 00:06
    +4
    С победой, Шахтер⚒⚒⚒ В ответном матче будет еще тяжелее, но надеюсь что пройдут дальше!)
    Пы.Сы. Ну и не могу не упомянуть недоболельщиков дерьнамовского колхоза, вам, несмотря на жаркое лето, уже сегодня отопление включили))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 00:06
    +1
    Cityzen83, 18.08.2021 00:03
    Шахта очень солидно! Спокойно, уверено. Марлон вообще все вычистил в защите. Молодцы.
    Вот это правильно, это сильно. Слава Україні
    Ссылка
    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 18.08.2021 00:05
    +2
    Face Control, 18.08.2021 00:03
    Алексей, так вчера днём половина ваших откровенно желала удачи Монако.
    Да фанька ивалид и такие же как он инвалиды с подвала ,ну что на них обращать внимание на ботов с Барышевки больные ещё ..опы болят после Интера у них го
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 00:05
    +5
    Серж М, 18.08.2021 00:03
    Лютое везение. Опять вернется, как этой весной.
    Потеряйся, позорно забаненный
    Ты тут месяц вонял на каждой ветке про разрыв Шахтера в матче с монако.... Тупое , ничтожное существо
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 00:05
    +2
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 00:04
    Какие поздравления , тебе новую коробку от холодильника в виде жилья дали ?
    Ты ботиха весь вчерашний день желала по сути победы Монако, резко новую методичку выдали?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 18.08.2021 00:05
    +1
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 00:00
    Пусть проходят , это всегда море эмоций
    Меня если честно, то объективно куда больше интересует как дк выступит, но это уже можно обсудить после жеребьёвки
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 00:05
    +4
    Браво Шахтар! Браво найкраща команда України! Гордість
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 00:04
    +3
    Серж М, 18.08.2021 00:03
    Лютое везение. Опять вернется, как этой весной.
    Вот что реально вернётся и будет карма так это ваша игра в Лиги Чемпионов, ох чую вы там с будете.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    __Funny_Cat__, 18.08.2021 00:04
    -6
    Face Control, 18.08.2021 00:02
    Слыш, ботиха, ты же днём что сегодня писала, что ты сейчас здесь забыла? Поздравления пошли, тебе самой не противно от такого двуличия?
    Какие поздравления , тебе новую коробку от холодильника в виде жилья дали ?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 18.08.2021 00:04
    +1
    Очень плохой второй тайм.
    Отдали владения мячом, единоборства, отскоки и т.д.
    Монако провисело на воротах Трубина.
    Если не сделают выводов, чтобы отодвигать игру от своих ворот, во втором матче может произойти неприятный сюрприз. Монако силён на стандартах, много высоких игроков.
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 18.08.2021 00:04
    +4
    Еще один важный матч, Шахта набирает с каждым матчем, команда молодая, есть куда расти
    Ссылка
    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 18.08.2021 00:04
    +7
    Всех с победой донецкого Шахтёра !!С каждой игрой только лучше !!и это только начало восстановится исма полностью ,думаю будет ещё лучше
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 00:03
    +3
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 00:02
    Ну что сказать
    С победой Горняки
    Команда порадовала сегодня фанатов Шахтера выездным голом. Но думаю все ожидали большего.
    Одним словом, Шахтер должен проходить Монако
    ___________________________________________________________
    И на за метку: Фаны ДК не смотрят игру чтобы Монако выиграл Шахтер
    Мы смотрим на Шахтер. Что бы знать на что вы способны
    ___________________________________________________________
    С победой кроты
    Алексей, так вчера днём половина ваших откровенно желала удачи Монако.
    Ссылка
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