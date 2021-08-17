Осталось сделать один шаг. Шахтер с минимальным счетом обыграл Монако

Четыре предыдущих сезона донецкий «Шахтер» неизменно начинал еврокубковый сезон с группового раунда Лиги чемпионов. Но, потеряв весной звание лучшей команды Украины, теперь вынужден пробиваться в основной турнир через матчи плей-офф. В третьем квалификационном раунде подопечные Роберто Де Дзерби прошли бельгийский «Генк», дважды обыграв его со счетом 2:1. И вот теперь на пути горняков оказался более сильный и титулованный соперник «Монако».

К счастью для тренерского штаба украинцев, восстановились после травм, полученных в играх с «Генком», Соломон (он уже выступал в поединке четвертого тура украинской Премьер-Лиги против харьковского «Металлиста 1925») и Педриньо. Поэтому состав гостей оказался абсолютно таким же, который вышел на первый матч против бельгийцев.

«Шахтер» начал активнее встречу и уже на 7-й минуте создал первый по-настоящему опасный момент у ворот хозяев поля. Матвиенко, вышедший на игру с капитанской повязкой, слева ворвался в штрафную площадь соперников, получил передачу от Траоре и пробил в ближний нижний угол ворот - Маецки с трудом перевел мяч на угловой. А через семь минут все тот же Матвиенко уже после подачи углового оказался справа и пробил из сложного положения, но неточно.

Монегаски ответили только на 16-й минуте неплохим ударом из-за пределов штрафной площади в исполнении Головина, однако мяч пролетел над перекладиной. После этого на 18-й минуте Соломон выскочил на ударную позицию и с линии штрафной пробил прямо во вратаря. И буквально тут же через минуту горняки открыли счет.

В голевой комбинации приняли участие сразу несколько футболистов «Шахтера», которые точно перепасовывались на чужой половине поля. Завершил же ее, блеснув высоким индивидуальным мастерством, Педриньо. Он получил мяч перед штрафной площадью хозяев поля, финтами разбросал защитников, прорвался прямо по центру и примерно с одиннадцатиметровой отметки четко и точно пробил в правый от себя угол ворот.

Только после того, как счет в матче был открыт, мы увидели в деле настоящий «Монако», о котором говорили как о сильном и классном сопернике. Вторую половину первого тайма его футболисты провели в беспрерывных атаках и создали несколько опасных моментов у ворот Трубина.

Все началось на 23-й минуте, когда после подачи углового от Головина Бадьяшиль головой пробил рядом со штангой. Спустя три минуты голкипер гостей парировал сложный удар от Бен-Йеддера и тут же Фолланд головой нанес удар, но чуть мимо ворот. Еще через две минуты Фофана издали не попал в ворота. А на 34-й минуте Бен-Йеддер, находясь в штрафной украинцев, бил в дальний угол и снова мяч разминулся со штангой.

Концовка тайма также была за «Монако». Хозяева продолжали оказывать серьезное давление в атаке и на 44-й минуте Чуамени из-за пределов штрафной площади целился в правый от себя угол ворот, однако «Шахтер» снова выручил Трубин, который в прыжке достал мяч и перевел его на угловой.

В перерыве наставник горняков заменил Педриньо на Алана Патрика, но рисунок игры от этого не изменился. Монегаски по-прежнему владели игровым преимуществом и продолжали создавать опасные моменты. Так, на 48-й минуте Головин нанес коварный удар из-за пределов штрафной площади, но переиграть Трубина не сумел - наш вратарь потянул и этот мяч. А затем на 57-й минуте вполне мог отличиться с близкого расстояния Бен-Йеддер и опять Трубин заслужил аплодисменты.

Ближе к середине тайма горнякам удалось выровнять игру. И хотя впереди они так ничего и не создавали, зато вблизи их ворот стало поспокойнее. Только на 80-й минуте Маркос Антонио отважился на удар издали, мяч при этом задел защитника, но Маецки сумел мяч парировать.

Именно после этого эпизода футболисты «Монако» опять «проснулись» и создали еще пару опасных моментов. На 81-й минуте Чуамени пробил по центру и Трубин в очередной раз мяч отбил. Буквально тут же мощный удар уже из пределов штрафной площади нанес Боаду, но голкипер гостей кончиками пальцев перевел мяч в штангу и от нее то улетел на угловой.

В итоге «Шахтер» удержал минимальную победу со счетом 1:0 и теперь все решится в Харькове в ответной игре 25 августа.

Лига чемпионов. Плей-офф группового раунда. Первый матч.

«Монако» – «Шахтер» – 0:1

Педриньо (19)

Степаненко (88), А.Патрик (90)

«Монако»: Маецки, К.Энрике, Бадьяшиль, Марипан, Сидибе, Чуамени, Фофана (Жеан Лукас, 46), Головин (Диоп, 60), Ж.Мартинш (Дьятта, 67), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Марлон, Витао, Додо, Педриньо (А.Патрик, 46), М.Антонио, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Траоре (Сикан, 90), Соломон (Коноплянка, 66).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Луи II» (Монако)

МОНАКО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА