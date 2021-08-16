Во вторник, 17 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтер».

Что и говорить, соперник у «горняков» очень серьезный — именитый клуб, бронзовый призер чемпионата Франции в минувшем сезоне.

«Монако»

Прошлый сезон получился для «Монако» вполне неплохим. Во-первых, команда Нико Ковача, который возглавляет ее с лета 2020 года, заняла третье место в Лиге 1. «Монако» набрал 78 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 76-42, всего на 4 очка отстав от ПСЖ и на 5 очков — от «Лилля». Во-вторых, «Монако» дошел до финала Кубка Франции, где уступил ПСЖ 0:2.

В целом, Ковачу удалось собрать крепкий и боеспособный коллектив. Особенно после провала в сезоне 2019/2020, где «Монако» занял всего лишь 9-е место.

Как и многие другие клубы, пострадавшие от кризиса, «Монако» не был слишком активен на трансферном рынке. Самым дорогим приобретением стал 20-летний нидерландский форвард АЗ Майрон Боаду (€17 миллионов). Также в клуб пришли 23-летний защитник «Лиона» Жеан Лукас (€11 миллионов) и 21-летний левый полузащитник «Кельна» Исмаил Якобс (€6,5 миллионов). При этом 24-летнего голкипера «Баварии» Александра Нюбеля «Монако» взял в двухлетнюю аренду.

Похоже, Ковач намерен серьезно омолодить состав своей команды и уже сделал серьезные шаги в этом направлении. Но не стоит забывать, что молодые игроки, как бы талантливы они ни были, весьма и весьма нестабильны.

«Это самый сложный соперник, с которым нам приходилось встречаться в квалификации. «Шахтер» — грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они — фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества», — поделился Ковач мнением о украинской команде.

В чемпионате Франции «Монако» стартовал неудачно. В первом туре команда Ковача дома не смогла обыграть «Нант» — 1:1, во втором уступила «Лорьяну» на выезде со счетом 0:1.

«Шахтер»

«Шахтер» привыкает к новому главному тренеру Роберто Де Дзерби, а Де Дзерби привыкает к «Шахтеру». Позади нелегкие сборы, уже сыграны четыре тура чемпионата и пройден «Генк» в квалификации Лиги чемпионов, но все равно остается ощущение, что итальянский специалист продолжает подстраивать команду под свои требования и свой футбол. Процесс абсолютно логичен, хорошо понимают это и внутри команды.

Похоже, быстро вписался в игру «горняков» новичок Лассина Траоре. Активный и по-хорошему настырный форвард забил 4 мяча в первых 6 матчах за «горняков», что является отличным результатом. А ведь ему всего 20 лет… Но не будем перехваливать талантливого игрока, мало ли случаев, когда футболисты стартовали с места в карьер, а потом быстро сдувались?

«Ковач — хитрый хорват из Германии. Он сказал, что «Шахтер» сильнее «Монако». Я скажу, что «Монако» сильнее «Шахтера», — заявил директор «Шахтера» по футболу, хорват Дарио Срна. Скорее всего, согласен с ним и Де Дзерби.

Противостояние

Будем честны — букмекеры слабо верят в «Шахтер». Все-таки «Монако» — куда более именитый клуб, да и команда у Ковача более чем в два раза дороже (€385,85 миллиона против €177,9 миллиона).

Но «горняки», хоть и выглядят порой тяжеловато (или это особенности УПЛ, где практически все соперники «Шахтера» выстраивают эшелонированную оборону?), вполне успешно ищут свою игру. Главное, чтобы Де Дзерби успел привить команде свои идеи. Ну и, конечно, не помешает немного удачи. Все-таки «Монако», несмотря на всю свою силу, сейчас не кажется непроходимым соперником. Но все окончательно решится только в ответном поединке.

Ориентировочные составы:

«Монако»: Нюбель — Сидибе, Дисаси, Павлович, Желсон Мартинш, Жеан Лукас, Тчуамени, Якобс, Боаду, Фолланд, Диоп.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Патрик, Степаненко, Тете, Антонио, Соломон, Траоре.

17 августа, вторник