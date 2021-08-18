17 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором играют «Монако» и «Шахтер». Начало встречи – в 22:00.
Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Монако – Шахтер – 0:1. Видео гола и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Педриньо, 19 мин.
События матча
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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