Монако
0 : 1
Шахтер Донецк
17.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Монако – Шахтер – 0:1. Видео гола Педриньо и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда отбора ЛЧ

  • 18.08.2021 00:27
  • 23204 просмотра
  • 8 комментариев
Монако – Шахтер – 0:1. Видео гола Педриньо и обзор матча
© Sport.ua

17 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором играют «Монако» и «Шахтер». Начало встречи – в 22:00.

Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Монако – Шахтер – 0:1. Видео гола и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Педриньо, 19 мин.

События матча
19' ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 18.08.2021 00:59
    +1
    Игорь Заец, 17.08.2021 23:54
    Ужасная игра, вроде и победа, но настроение как будто проиграли с крупным счётом!
    Ужасная игра была в субботу с интером в товарняке позорном
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 00:47
    +1
    Педро как всегда шикарен!
    Ссылка
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 17.08.2021 23:59
    +6
    Antonio Mozarella, 17.08.2021 22:41
    Тільки в Україні не показують футбол. Такі уєбани при владі, а от реклама бухла та цигарок повсюду
    Назовешь хоть одну страну в Европе, где ЛЧ бесплатно можно посмотреть?
    Ссылка
    Pol Chopa
    Pol Chopa, 17.08.2021 23:57
    0
    Счет то нормаль,но стиль этой игры мне не нравится.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 17.08.2021 23:55
    +4
    Браво Шахтар! З перемогою Україна! Дуже важлива перемога і бали в таблицю коефіцієнтів
    Ссылка
    Игорь Заец
    online
    Игорь Заец, 17.08.2021 23:54
    -7
    Ужасная игра, вроде и победа, но настроение как будто проиграли с крупным счётом!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 17.08.2021 23:54
    +2
    коноплянка никакой
    Ссылка
    Antonio Mozarella
    online
    Antonio Mozarella, 17.08.2021 22:41
    +2
    Тільки в Україні не показують футбол. Такі уєбани при владі, а от реклама бухла та цигарок повсюду
    Ссылка
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