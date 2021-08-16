Во вторник, 17-го августа, состоится первый матч плей-офф группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Монако» будет принимать донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед вылетом в Монако донецкий клуб провел поединок очередного тура Украинской Премьер-лиги, в котором обыграл «Металлист 1925» со счетом 2:0. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «горняки» прошли бельгийский «Генк», дважды обыграв соперников с одинаковым счетом 2:1. Монегаски неудачно стартовали в своем национальном чемпионате, в двух матчах набрав всего одно очко. На предыдущей стадии квалификации главного клубного евротурнира «Монако» одолел пражскую «Спарту» (2:0 на выезде и 3:1 дома).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Монако» - «Шахтер».