Монако
0 : 0
Шахтер Донецк
17.08.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Монако – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча плей-офф группового раунда Лиги чемпионов

  • 16.08.2021 13:41
  • 195 просмотров
  • 0 комментариев
Монако – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17-го августа, состоится первый матч плей-офф группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Монако» будет принимать донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед вылетом в Монако донецкий клуб провел поединок очередного тура Украинской Премьер-лиги, в котором обыграл «Металлист 1925» со счетом 2:0. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «горняки» прошли бельгийский «Генк», дважды обыграв соперников с одинаковым счетом 2:1. Монегаски неудачно стартовали в своем национальном чемпионате, в двух матчах набрав всего одно очко. На предыдущей стадии квалификации главного клубного евротурнира «Монако» одолел пражскую «Спарту» (2:0 на выезде и 3:1 дома).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Монако» - «Шахтер».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги чемпионов между командами Монако и Шахтер, который пройдет 17 августа.
    • 19.78% (18)
      1. Крупная победа Монако
    • 32.97% (30)
      2. Минимальная победа Монако
    • 35.16% (32)
      3. Ничья
    • 10.99% (10)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 1.1% (1)
      5. Крупная победа Шахтера
    Результаты опроса Проголосовали — 91
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности