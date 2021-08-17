Дубль и ассист Левандовски. Бавария - обладатель Суперкубка Германии!

По котировкам букмекерских контор небольшое преимущество перед матчем было в «Баварии». Казалось, что букмекеры могут ошибиться, потому что Эрлинг Холланд находится в невероятной форме и сможет решить судьбу матча в пользу своей команды, однако что сказал Роберт Левандовски? «Не сегодня» (с).

Поляк был малозаметен в первой половине игры, но свое дело сделал - идеально замкнул такую же идеальную верховую передачу Гнабри с левого фланга, позволив своей команды уйти на перерыв, ведя в счете.

После перерыва бенефис Роберта продолжился - сначала он элегантно сбросил пяткой мяч Мюллеру на пустые ворота, а позже воспользовался обрезкой Аканджи. Между этими событиями Ройс забил красивый гол, закрутив мяч в правую «девятку». Эрлинг Холланд забивал, но из офсайда, из-за чего очень злился.

3:1 - без сомнения, победа мюнхенцев будет посвящена Герду Мюллеру, который недавно покинул этот мир. Чествование памяти легенды произошло и перед матчем.

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Суперкубок Германии-2021.

«Боруссия» Д - «Бавария» - 1:3.

Ройс, 64 - Левандовски, 41, 74, Мюллер, 49.

Зюле, 22, Сане, 83, Чупо-Мотинг, 90+3 - Ройс, 25, Дауд, 32.

«Боруссия» Д: Кобель, Шульц, Аканджи, Витсель, Пасслак (Вольф, 84), Дауд, Беллингем (Рейньер, 84), Рейна (Пашалич, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд.

Запас: Хитц, Дилэйни, Кнауф, Пападопулос, Тиггес.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле, Киммих, Дэвис, Горецка, Гнабри (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Станишич (Сарр, 88), Мюллер (Толиссо, 73), Левандовски (Чупо-Мотинг, 88).

Запас: Ульрайх, Ньянзу, К. Ричардс, О. Ричардс.

Арбитр: Саша Штегеманн.

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).

БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА