Боруссия Д
0 : 0
Бавария
17.08.2021 21:30   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча за Суперкубок Германии

  • 17.08.2021 06:24
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Боруссия Дортмунд – Бавария. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 августа, состоится матч за Суперкубок Германии, в котором будут играть «Боруссия» (Дортмунд) и мюнхенская «Бавария». Игра состоится в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало - в 21:30.

Уже традиционно (как и для большинства стран) матч за Суперкубок не открывает сезон в Германии, а проходит после его начала. Играть будут команды, которые являются ярыми соперниками в национальном первенстве. «Бавария» традиционно переманивает лучших игроков Дортмунда к себе, но в этом году сделать такое с Холандом не получилось. Поэтому увидим на поле противостояния двух суперфорвардов - Холанд против Левандовски. Также у команд новые тренеры - обладателей Кубка Германии в этом сезоне будет тренировать Марк Розе, а чемпионов возглавляет Юлиан Нагельсманн. Посмотрим, кто из них сразу после начала работы завоюет трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д - «Бавария».

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Источник — Sport.ua

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