Во вторник, 17 августа, состоится матч за Суперкубок Германии, в котором будут играть «Боруссия» (Дортмунд) и мюнхенская «Бавария». Игра состоится в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк», начало - в 21:30.

Уже традиционно (как и для большинства стран) матч за Суперкубок не открывает сезон в Германии, а проходит после его начала. Играть будут команды, которые являются ярыми соперниками в национальном первенстве. «Бавария» традиционно переманивает лучших игроков Дортмунда к себе, но в этом году сделать такое с Холандом не получилось. Поэтому увидим на поле противостояния двух суперфорвардов - Холанд против Левандовски. Также у команд новые тренеры - обладателей Кубка Германии в этом сезоне будет тренировать Марк Розе, а чемпионов возглавляет Юлиан Нагельсманн. Посмотрим, кто из них сразу после начала работы завоюет трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д - «Бавария».