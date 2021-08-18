В матче за Суперкубок Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Боруссию Дортмунд» со счетом 3:1.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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