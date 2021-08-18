Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Этот титул также принадлежит Флику»

Наставник «Баварии» подвел итоги завоевания Суперкубка Германии

  • 18.08.2021 10:28
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Этот титул также принадлежит Флику»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в поединке за Суперкубок Германии.

«Считаю, мы очень хорошо оборонялись, особенно в первом тайме. Мы были невероятно агрессивны, успешно действовали на подборах, и у нас было три отличных шанса. То, что мы повели в счете, было заслуженным. Во втором тайме стало ясно, что «Боруссия» оказывает большее давление. Мы слишком много внимания уделяем блокированию чужих атак, а не обострению. Но, в целом, для нас это абсолютно заслуженная победа. Для меня важно, что титул — награда за прошедший сезон. Вот почему это звание также принадлежит Ханси Флику и его команде», — считает Нагельсманн.

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Источник — ФК Бавария

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