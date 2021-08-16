Боруссия Д

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Бавария
17.08.2021 21:30   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии

Первый трофей немецкого сезона будет разыгран в Дортмунде

  • 16.08.2021 17:47
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Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч за Суперкубок Германии в этом году не открывает программу немецкого футбольного сезона, а состоится уже после матчей первого тура Бундеслиги. В Дортмунде сразятся две самые титулованные и популярные команды страны, чьи противостояния называются «дер класикер» - «Боруссия» Дортмунд примет «Баварию».

«Боруссия» Дортмунд

Прошлый сезон для «Боруссии» Дортмунд получился непростым, и в декабре команде даже пришлось пережить смену главного тренера: вместо Люсьена Фавра до конца сезона «Боруссию» возглавил временный наставник Эдин Терзич. Он сумел завершить сезон третьим в Бундеслиге и выиграть Кубок Германии, но стать полноценным главным тренером он так и не смог – приход Марко Розе летом был согласован заранее.

Кардинальной перестройки состава летом у «Боруссии» не произошло, но без продажи одного из лидеров по традиции не обошлось: Джейдон Санчо за 85 миллионов евро отправился в «Манчестер Юнайтед». А вот Эрлинга Холанда, за которых охотились пол Европы, похоже, удержать удастся.

Самое громкое приобретение – форвард ПСв Дониэлл Мален, за которого отдали 30 миллионов евро. А приобретенный за 15 миллионов евро у «Штутгарта» голкипер Грегор Кобель призван составить конкуренцию в воротах Роману Бюрки. И пока что новичок ее выигрывает.

Стартовала «Боруссия» в новом сезоне удачно. Защита титула в Кубке Германии началась с уверенной победы 3:0 над скромным «Висбаденом», а в первом туре Бундеслиги был разгромлен франкфуртский «Айнтрахт» - 5:2.

«Бавария»

«Бавария» летом также пережила смену главного тренера. Ханс-Дитер Флик не нашел общего языка с руководством клуба по вопросам трансферной политики и ушел в сборную Германии. Заменил его, наверно, самый перспективный тренер Германии – Юлиан Нагельсманн, который в свои 34 года имеет за спиной уже 5 лет опыта работы в Бундеслиге.

«Бавария» взяла курс на омоложение состава, и летом команду на правах свободных агентов покинули ветераны Жером Боатенг и Хави Мартинес. Потеря Давида Алабы, конечно, в планы руководства «Баварии» не входила, но звездный австриец после истечения контракта с чемпионами Германии отправился в «Реал» Мадрид. На замену ему вместе с Нагельсманном из «РБ Лейпциг» пришел перспективный французский защитник Дайо Упамекано.

В отличие от своего предстоящего соперника, «Бавария» начала новый сезон неудачно. В первом туре Бундеслиги подопечные Нагельсманна на выезде сыграли вничью 1:1 с «Боруссией» из Менхенгладбаха, при чем вполне могли остаться вообще без очков. Что это – разовая неудача, или команда буксует на старте сезона? Вполне возможно, ответ на этот вопрос мы узнаем уже во вторник.

Статистика встреч

История противостояния «Боруссии» Дортмунд и «Баварии» очень богатая. Конкретно в матчах за Суперкубок Германии они встречались 7 раз. 4 раза побеждала «Бавария», трижды – «Боруссия». При этом разница мячей именно в пользу «черно-желтых» - 14-11.

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают фаворитом матча «Баварию». Мы же считаем, что «Боруссии» по силам как минимум не проиграть в основное время. Наша ставка – ничья, коэффициент 4,24.

17 августа, вторник

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»
Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 21:30
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports 2 Беларусь
Прогноз Sport.ua – 2:2
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Источник — Sport.ua

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