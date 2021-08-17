Яхты, казино и роскошная жизнь. Как Монако встретил донецкий Шахтер

Выезд в Монако для Шахтера кардинально отличается от того, что было в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов. В Генк украинский клуб отправлялся безоговорочным фаворитом, для которого даже потеря очков в одном из матчей расценивалась бы как неудача. К счастью, нужный результат был достигнут, но новый соперник – совсем другого калибра. Здесь уже нужно доказывать, что выбор руководства, который пал на итальянца Роберто Де Дзерби – был верным. Вряд ли молодому специалисту дадут много шансов в донецком клубе, он это понимает и работает на полную, как и в предыдущих клубах.



Делегация «Шахтера» полетела и расквартировать в Ницце, интерес к поездке был намного большим, чем в предыдущий раз. Больше всего в глаза бросился тот факт, что на борту самолета было до 20% женщин, что для таких рейсов – большая редкость. К примеру, в предыдущий раз команду сопровождала только ведущая клубного телеканала «Шахтера» Ольга Каленчук.



После +15... +20 в Бельгии Лазурный берег Франции встретил «горняков» намного менее приятными погодными условиями не только для игры в футбол, но и для обычной жизни. В Ницце хорошо только в тех местах, где работает кондиционер, возле моря и ночью. В Монако все то же самое, только с привкусом роскоши, особенно если дело касается Монте-Карло. Элитный район княжества от французского города также выгодно отличается чистотой и отсутствием бездомных, которые либо отдыхают возле стен торговых центров, либо слоняются по улице в поисках лишней копейки.





Дорога от Ниццы в Монако – отдельный вид эстетического удовольствия. Несколько туннелей, один из которых протяженностью 1600 м, а также фантастические виды на побережье Средиземного моря завораживают. Но фотографировать из автобуса – дело неблагодарное, нужно иметь хороший тайминг и хоть немного знать местность.





На предматчевую пресс-конференцию Роберто Де Дзерби взял с собой новичка команды Лассину Траоре, который со старта сезона стал не только основным голеадором дончан, но и одним из незаменимых исполнителей. 20-летний буркиниец пребывал в хорошем настроении и совсем не обиделся, когда один из французских журналистов в шутку или нет попутал его с двухметровым ивуарийцем, не снискавшем особых успехов в период с 2014 по 2018 годы в том же «Монако». Лассина даже выразил уверенность, что одного хорошего сезона в «Шахтере» ему будет достаточно, чтобы его ни с кем больше не путали. А гол в ворота «монегасков» также станет для этого отличным подспорьем. Достойный ответ, ждем чего-то подобного и в самом матче.





«Монако» тренировалось и проводило пресс-конференцию не на стадионе «Луи II», доступа к этому мероприятию у украинской стороны не было. Зато Нико Ковач сказал, что «Шахтер» будет фаворитом в этом противостоянии. Но если посмотреть хотя бы на котировки букмекеров, становится ясно, что хорватский специалист ведет какую-то свою игру, на это обратил внимание даже Де Дзерби. Роберто вспомнил, что у него на родине такие хитрости очень распространены. Итальянцев сложно провести, они всегда готовы к подобному подвоху. Кстати, в здешних краях соотечественников Де Дзерби огромное количество.





Из любопытного можно отметить, что возле арены «Луи II», на которой пройдет матч, расположен небольшой стадион, названный в честь наставника сборной Франции Дидье Дешама, который привел национальную команду к победе на чемпионате мира-2018. Начинал свой тренерский путь Дешам именно в «Монако», с которым выиграл Кубок Лиги в сезоне 2002/03. Именно между двумя аренами и удалось увидеть первое напоминание о предстоящем матче, подобных рекламных щитов, которые информируют о завтрашней битве, удалось заметить достаточное количество.





Вновь вспоминая тему отличий Ниццы от Монако в глаза бросается тот факт, во Франции к ношению масок относятся не так строго, хотя без негативного результата теста на ковид нельзя купить даже чашки кофе. Благо в магазины и супермаркеты еще пускают. В Монако же без защитной маски нельзя даже выходить на улицу. После 20 тысяч шагов при такой духоте понимаешь, что все хорошо, но в меру. Но самый популярный туристический объект здешних мест – Казино Монте-Карло – увидеть явно стоит. Ближе к вечеру к заведению увеселительного характера на роскошных автомобилях подъезжают сливки общества, которые с радостью готовы оставить в стенах исторического здания крупные суммы. Конечно же, нужно быть при параде, строгий дресс-код никто не отменял.

Количество неприлично дорогих машин, яхт и женщин модельной внешности в Монте-Карло зашкаливает. Здесь есть огромный яхт-клуб, которым с 1984 года руководит князь Монако Альбер II. Именно в этих стенах Его Светлость представлял делегацию из шестерых спортсменов, которая отправлялась на Олимпийский Игры в Токио. К сожалению, команда вернулась оттуда без медалей.

А вот вернуться же из Монако в Ниццу проще всего железнодорожным транспортом. Станция «Монте-Карло» находится глубоко под землей, в скале. Но с поездами как повезет, часто опаздывают.

Как бы ни было роскошно в Монако, но главное событие вторника - первый матч раунда плей-офф ЛЧ. Встреча начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву), будем надеяться, что результат позволит двум украинским клубам защищать честь страны в группе Лиги чемпионов.