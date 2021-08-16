Нико КОВАЧ: «Шахтер – фаворит в матчах с Монако. Они дважды обыграли Реал»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач дал пресс-конференцию перед матчем с «Шахтером» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов, который пройдет 17 августа в 22:00 по Киеву:

«Шахтер» – это грозный соперник. Они 13 раз выходили в Лигу чемпионов за последние 15 лет. Мы помним, как в прошлом сезоне они два раза обыграли «Реал». У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. За этой командой приятно смотреть.

Я ожидаю, что игра будет отличаться от той, которая была в прошлый раз. Они всегда стремятся атаковать, создавать возможности, строить свою игру. Это позволяет нам играть в свой футбол, чтобы тоже создавать моменты.

Они играют с четырьмя защитниками, а многие французские команды часто выставляют пять защитников, из-за чего их оборону тяжело пройти.

«Шахтер» – фаворит матча, это очевидно. Мы хотим достичь своей цели: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь это финал из двух матчей. Мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически».