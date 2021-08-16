Нико КОВАЧ: «Шахтер – фаворит в матчах с Монако. Они дважды обыграли Реал»

Главный тренер «Монако» дал пресс-конференцию перед игрой ЛЧ с «Шахтером»

  • 16.08.2021 23:34
  • 137 просмотров
  • 3 комментария
Нико КОВАЧ: «Шахтер – фаворит в матчах с Монако. Они дважды обыграли Реал»
© ФК Шахтер Донецк. Нико Ковач

Главный тренер «Монако» Нико Ковач дал пресс-конференцию перед матчем с «Шахтером» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов, который пройдет 17 августа в 22:00 по Киеву:

«Шахтер» – это грозный соперник. Они 13 раз выходили в Лигу чемпионов за последние 15 лет. Мы помним, как в прошлом сезоне они два раза обыграли «Реал». У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. За этой командой приятно смотреть.

Я ожидаю, что игра будет отличаться от той, которая была в прошлый раз. Они всегда стремятся атаковать, создавать возможности, строить свою игру. Это позволяет нам играть в свой футбол, чтобы тоже создавать моменты.

Они играют с четырьмя защитниками, а многие французские команды часто выставляют пять защитников, из-за чего их оборону тяжело пройти.

«Шахтер» – фаворит матча, это очевидно. Мы хотим достичь своей цели: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь это финал из двух матчей. Мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически».

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Источник — ФК Монако

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 16.08.2021 23:47
    0
    Не смеши людей,ты тренер и кто? Црвена звезда выигрывала кубок чемпионов, если будете с ними играть тоже бойтесь посредственной команды на данный момент.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
    Евгений Семыкин, 16.08.2021 23:44
    +2
    New Zealander, 16.08.2021 23:41
    Все команды в Европе стали боятся и уважать Шахтёр после Реала. Это конечно очень приятно.
    И Боруссия?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 16.08.2021 23:41
    -4
    Все команды в Европе стали боятся и уважать Шахтёр после Реала. Это конечно очень приятно.
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