Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «С Монако должны сыграть очень аккуратно»

Главный тренер донецкого «Шахтера» – о предстоящей встрече с «Монако»

  • 16.08.2021 18:48
  • 590 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «С Монако должны сыграть очень аккуратно»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби накануне матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» ответил на вопросы журналистов.

- Очень много голов со стандартов забивает «Монако», высоко прессингует. Насколько это станет проблемой для «Шахтера» завтра?
- Стандарты - очень опасные ситуации, которые мы рассматривали. Но мы должны играть очень аккуратно, потому что «Монако» очень сильная команда. Но мы тоже не лыком шиты. Будем играть внимательно, квалификация очень сложная.

- Много молодых игроков у «Шахтера», готовы ли они давать результат в ЛЧ уже сейчас или нужно поработать еще 1-2 сезон, чтобы вывести их на топ-уровень? 
- Не думаю, что есть молодые и старые игроки. Для меня есть сильные и не сильные. Всегда выбираю тех, кто заслуживает играть в стартовом составе.

- В матче с «Генком» травму получил Педриньо. Но он прилетел, готов ли играть завтра?
- Все игроки чувствуют себя хорошо, сегодня и завтра буду еще смотреть и тогда уже решу, кто сыграет в стартовом составе.

- Почему Степаненко проигрывает конкуренцию в Лиге чемпионов?
- Очень доволен, как Степаненко адаптировался и тренируется. Он не играл против «Генка», потому что мне нужны были другие футболисты, как Маркос Антонио и Майкон.

Он может играть в стартовом составе, как и Алан Патрик. Это не зависит от турнира, чемпионат это или Лига чемпионов, для меня все игроки ключевые.

- Выходили ли вы на поле, можете ли дать оценку качеству газона?
- Еще нет, но сегодня будем смотреть. На видео казалось, что поле не в оптимальном состоянии. Но мы должны адаптироваться, потому что завтра уже матч.

- Нико Ковач говорил, что вы являетесь фаворитом, учитывая опыт выступления в ЛЧ. Согласны ли с таким тезисом тренера «Монако»?
- Когда так говорят в Италии - хитрят. Обычно это наоборот. Завтра посмотрим, какой будет результат и сбылись ли прогнозы Ковача.

- Есть ли для вас разница, в каком чемпионате работать?
- Тренировать очень сложно, я могу чему-то научиться и у футболистов. Буду готовиться к этому матчу со страстью и энтузиазмом, для меня это главное. Я работал так же, даже когда я был тренером в третьей лиге Италии.

- Как «Шахтер» будет играть против «Монако»?
- Завтра сложный матч, завтра нет фаворита. Будет сложно для всех, на поле выйдут две сильные команды. У нас есть наша философия игры. Мы будет играть два сложных матча, сделаем все, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    mb_cdi
    mb_cdi, 16.08.2021 18:58
    +1
    Монако пройдет Шахтер
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