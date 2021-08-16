ТРАОРЕ: «Ожидал, что буду много забивать в Шахтере. Это была моя цель»

Нападающий «Шахтера» – о предстоящей встрече с «Монако»

  • 16.08.2021 18:59
  • 271 просмотр
  • 1 комментарий
ТРАОРЕ: «Ожидал, что буду много забивать в Шахтере. Это была моя цель»
© Фото Владимира Клепача

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре поделился ожиданиями от выездного матча против «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
 
– Команда живет недалеко отсюда. Прекрасные виды из гостиницы, они расслабляют или вдохновляют?
– Хороший вопрос. Виды красивые, но мы приехали играть в футбол и выложимся полностью на поле. После сезона, возможно, приедем посмотреть виды.
 
– Кого можете выделить в составе соперников и кто фаворит матча?
– Очень трудно назвать какого-то конкретного. Есть молодые и опытные , как Бен-Йеддер. У каждой команды есть свои аргументы, посмотрим, у кого получится победить.
 
– Ожидали ли, что так результативно начнете сезон?
– Ожидал, это была моя цель. Как только подписал контракт. Полностью выкладывался на тренировках, пытался реализовывать свои моменты.
 
– Что вы помните по поводу игры в Монако?
– Тут игрок был ивуариец. Я не тот игрок.
 
– Вас пока путают с другими игроками. Сколько нужно времени, чтобы это изменить? 
– Мне кажется, что одного длинного сезона хватит. Если завтра начну забивать, то журналист, который задавал вопрос, запомнит меня.

Напомним, первый поединок квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» начнется 17 августа в 22:00.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 16.08.2021 19:09
    0
    Траоре троллит🤣🤣🤣
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