Шериф
3 : 0
Динамо Загреб
17.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВЕРНИДУБ: «Фантастическая игра! Это команда, о которой можно мечтать»

Тираспольский «Шериф» сделал первый шаг в направлении группового этапа ЛЧ

  • 18.08.2021 03:50
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ВЕРНИДУБ: «Фантастическая игра! Это команда, о которой можно мечтать»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер команды «Шериф» Тирасполь Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов над «Динамо» Загреб (3:0):

«Могу сказать одно. Сегодня я видел на поле действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде «Шериф». Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд!

Я рад, что мы добыли победу. Но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. После второй игры можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. И нужно довести дело до конца».

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
54' ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Коловос (Шериф).
45' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
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Источник — Sport.ua

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