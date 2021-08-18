ВЕРНИДУБ: «Фантастическая игра! Это команда, о которой можно мечтать»

Главный тренер команды «Шериф» Тирасполь Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов над «Динамо» Загреб (3:0):

«Могу сказать одно. Сегодня я видел на поле действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде «Шериф». Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд!

Я рад, что мы добыли победу. Но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. После второй игры можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. И нужно довести дело до конца».