Во вторник, 17 августа, в Тирасполе на арене «Шериф» состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Шериф» примет хорватское «Динамо» из Загреба. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Шериф»

Команда Юрия Вернидуба удачно миновала все три предыдущих раунда квалификации. Вначале она убедительно разобралась с албанской «Теутой» (4:0 на выезде, 1:0 дома), затем убрала со своего пути армянский «Алашкерт» (1:0 в гостях, 3:1 на своем поле). После этого тираспольцам пришлось изрядно повозиться с сербской «Црвеной Звездой» (1:1 на выезде, 1:0 дома).

Параллельно с играми в отборе Лиги чемпионов «Шериф» взял старт в национальных турнирах. На почин команда не смогла выиграть Суперкубок Молдовы, проиграв в матче за трофей команде «Сфынтул Георге» (2:2, пена. 2-4). Сразу же после этой неудачи последовало поражение в стартовом туре Национального дивизиона (высшей эшелон чемпионата страны) от «Балты» (0:1). Впрочем, после этого «Шериф» смог реабилитироваться и добился двух побед, обыграв на выезде «Флорешты» (3:1) и разгромил дома «Динамо-Ауто» (7:1).

Таким образом, в настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Молдовы «Шериф» занимает скромное 5 место, имея в активе 6 очков из девяти возможных. Но команда провели только три матча, тогда как остальные участники турнира сыграли по 5-6 поединков.

«Динамо» Загреб

Загребское «Динамо», как и «Шериф», борьбу за место в групповой стадии Лиги чемпионов повело с первого раунда отбора, где разобралось с исландским «Валюром» (3:2 дома, 2:0 в гостях). В следующем раунде из числа участников отбора хорватами была выбита «Омония» с Кипра (2:0 на своем поле, 1:0 на выезде). После этого динамовцы смогли доказать свой перевес над польской «Легией» из Варшавы (1:1 дома, 1:0 на выезде).

Вместе с играми в квалификации чемпионского турнира «Динамо» взяло старт в чемпионате Хорватии. Старт у него получился неудачным, ведь на своем поле состоялось поражение 0:2 от «Славена». Затем загребцы на выезде разгромили «Драговольяц» (4:0), дома сыграли вничью 3:3 с «Риекой» и вновь в родных стенах одолели «Горицу» (1:0).

В турнирной таблице Первого дивизиона (высшей эшелон) «Динамо» в настоящий момент идет на 4 позиции. В активе у команды 7 очков после 4 встреч. Лидирует «Осиек», имеющий 13 пунктов после 5 матчей.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Динамо» Загреб в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.92 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Атанасиадис – Криштиану, Арболеда, Дуланто, Джульен, Коловос, Аддо, Тилль, Даго, Янсане, Энрике.

«Динамо» Загреб: Ливакович – Ристовски, Теофиль-Катрин, Мабундже, Франич, Мишич, Майер, Якич, Иванушеч, Оршич, Петкович.

17 августа, вторник