Шериф
3 : 0
Динамо Загреб
17.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Три выстрела Шерифа! Команда Вернидуба шокировала загребское Динамо

Клуб из Тирасполя получил отличные шансы на выход в групповой раунд ЛЧ

  • 17.08.2021 23:48
  • 6403 просмотра
  • 21 комментарий
ВИДЕО. Три выстрела Шерифа! Команда Вернидуба шокировала загребское Динамо
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

17 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Шериф» и «Динамо» Загреб.

Команда украинского тренера Юрия Вернидуба шокировала соперника тремя голами (3:0). Дубль оформил Адама Траоре.

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:0

Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54.

Ответный матч пройдет 25 августа.

ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 45 мин.

ГОЛ! 2:0. Димитриос Коловос, 54 мин.

ГОЛ! 3:0. Адама Траоре, 80 мин.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
54' ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Коловос (Шериф).
45' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 18.08.2021 00:05
    0
    bassofon, 18.08.2021 00:04
    Интересно Шериф играл когда нибудь ЛЧ?
    Думаю, что в группе нет...
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 18.08.2021 00:05
    -1
    молдовське днр обіграло хорватів....і в ЛЧ?))
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 18.08.2021 00:04
    -1
    bullyUA, 17.08.2021 23:57
    Этот Загреб не имеет ничего общего с прошлогодним Загребом.
    На самом деле все по делу! Загреб не тот, что в прошлом году - это правда.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
    Сан Саныч, 18.08.2021 00:04
    -2
    А Молдова это где?? Одесская обл?
    Ссылка
    bassofon
    bassofon, 18.08.2021 00:04
    0
    Интересно Шериф играл когда нибудь ЛЧ?
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 18.08.2021 00:03
    0
    Вернидуб идет по следам Реброва, а Шериф по следам Ференцвароша! Что будут в группе с Динамо или Шахтером? Вернидум так по бровке гасает прям как Роберто Карлос в лучшие годы С победой !!!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 18.08.2021 00:02
    0
    Невероятно Вернидуб, хотя в составе Шерифа ни одно Молдована
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 00:02
    -1
    vitaha33, 18.08.2021 00:00
    Нагадати, як твоя Шахта грала із Загребом, якого Шериф просто не замітив?
    Нагадати як ти на бутилці сидів? Чи як ДНО Яблонцю влітало? тобі о легіонерах кажуть, а ти о собаках. Лікуйся
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.08.2021 00:00
    -2
    Веселится и ликует Молдова и Приднестровская Молдавская Республика!!!
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 18.08.2021 00:00
    0
    Alexander Киев, 17.08.2021 23:58
    Де соплі глорів убогого ДНА Суркіса? Де соплі, що у Шерифа в матчі із замінами (всього із 15 гравців) був тільки 1 футболіст із Молдови! Один, сер, 1.
    Нагадати, як твоя Шахта грала із Загребом, якого Шериф просто не замітив?
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
    Сан Саныч, 18.08.2021 00:00
    +5
    Верныдубище!!!!!
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 17.08.2021 23:59
    +5
    Юрий Николаевич, не упустите! Это будет по-круче Реброва даже, удачи!
    Смотрел одним глазком, очень напомнило матчи Заря-Днепр десятилетней давности))) "Мы им пасик, они нам голик" (с)
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 17.08.2021 23:58
    0
    Де соплі глорів убогого ДНА Суркіса? Де соплі, що у Шерифа в матчі із замінами (всього із 15 гравців) був тільки 1 футболіст із Молдови! Один, сер, 1.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 17.08.2021 23:57
    0
    roman75zpr, 17.08.2021 23:44
    Ничего себе Загреб отгрёб...
    Этот Загреб не имеет ничего общего с прошлогодним Загребом.
    Ссылка
    igor_986
    igor_986, 17.08.2021 23:56
    +4
    и видео не лагает и сто раз тыкать на проигрыватель не нужно , как так
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    Андрій Ванчак, 17.08.2021 23:55
    +12
    А я завжди говорив, що Вернидуб, це один з найпотужніших тренерів в Україні!!! Грамотнєйший чоловік, сильний психолог і просто роботяга!!! Удачі, Юра і дальше, ти на це заслуговуєш як ніхто!!!
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 17.08.2021 23:55
    +9
    Вернидуб красава, це тренер. Не розумію, чому Суркіс його ігнорить...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.08.2021 23:54
    +14
    Лучший украинский тренер на данный момент
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
    Алексей Ильин, 17.08.2021 23:53
    +19
    Очень рад за Вернидуба, он к этому шёл всю жизнь.
    Ссылка
    Интересный Паца
    Интересный Паца, 17.08.2021 23:45
    +12
    Красота!!! Особенно 2 гол Шерифа
    Ссылка
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