Шериф
3 : 0
Динамо Загреб
17.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шериф – Динамо Загреб – 3:0. Вернидуб сделал сенсацию. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации ЛЧ

  • 18.08.2021 02:15
  • 361 просмотр
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Шериф – Динамо Загреб – 3:0. Вернидуб сделал сенсацию. Видео голов и обзор
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

17 августа состоялся первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Шериф» и «Динамо» Загреб. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба сотворила большую сенсацию (3:0).

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:0

Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54.

ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 45 мин.

ГОЛ! 2:0. Димитриос Коловос, 54 мин.

ГОЛ! 3:0. Адама Траоре, 80 мин.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
54' ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Коловос (Шериф).
45' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
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Источник — Sport.ua

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