17 августа состоялся первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Шериф» и «Динамо» Загреб. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба сотворила большую сенсацию (3:0).
Лига чемпионов 2021/22
4-й раунд квалификации. Первый матч
Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:0
Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54.
ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 45 мин.
ГОЛ! 2:0. Димитриос Коловос, 54 мин.
ГОЛ! 3:0. Адама Траоре, 80 мин.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Коловос (Шериф).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
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Источник — Sport.ua
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