ШАХОВ-младший: «Метревели тянет наш футбол вниз своими высказываниями»

Футбольный журналист Андрей Шахов-младший ответил на выпад эксперта телеканалов Футбол 1/2/3 Михаила Метревели в сторону киевского «Динамо».

Михаил Метревели ранее заявил: «Нас зрители обвиняют, что мы не обсуждаем матч «Динамо» Киев. Во-первых, мы «Динамо» не видим, потому что игры в параллельном показе. Я даже не смог посмотреть игру «Динамо» с «Интером». Во-вторых, когда «Динамо» едет играть матч в Италию, это значит, что они не видят, что в УПЛ можно качественно готовиться к матчам Лиги чемпионов. Они недооценивают УПЛ. Таким образом, клуб демонстрирует неуважение к лиге, к соперникам, к тому, что происходит здесь в стране».

Ответ Андрея Шахова-младшего:

1. «Мы не видим матчи Динамо»? То что вы, уважаемый Метревели, не видите матчи «Динамо» – это уровень вашего профессионализма как эксперта. Что вам мешает включить трансляцию на канале 2+2 или на одном из двух YouTube каналов, на которых матчи Динамо бесплатно показывают людям? Добро пожаловать – FootballHub и FC Dynamo Kyiv YouTube к вашим услугам, если не хотите включать канал конкурентов.

2. «Динамо» не видит, что в матчах УПЛ можно качественно готовиться к ЛЧ»? Ага, не в обиду «Ворсклe» и «Колосу», но те уже подготовились к матчам в Лиге конференций в УПЛ. Или вы, Михаил, уже привыкли, что ваш любимый «Шахтер» проигрывает «Гладбаху» 0:10 по сумме двух матчей? Вероятно, нужно что-то менять.

И, хочется верить, что матчи против «Атлетика», «Интера», «Ниццы» помогут киевлянам хоть немножечко реабилитировать наш футбол на евроарене после «успешного» старта. А вы, вместо того, чтобы поддержать украинскую команду, в своей привычной форме продолжаете раскачивать лодку, в которой все мы плывем.

Такие люди, как Метревели и подобные эксперты, считающие, что матчи с грандами футбола в качестве подготовки к ЛЧ – неуважение к УПЛ, лишь тянут наш футбол вниз своими высказываниями. И не «Динамо» его раскалывает, а эксперты уровня Метревели.