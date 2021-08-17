ШАХОВ-младший: «Метревели тянет наш футбол вниз своими высказываниями»

Эксперт каналов Футбол 1/2/3 ранее сделал выпад в сторону киевского «Динамо»

  • 17.08.2021 14:25
  • 1296 просмотров
  • 8 комментариев
ШАХОВ-младший: «Метревели тянет наш футбол вниз своими высказываниями»
© ФК Динамо Киев

Футбольный журналист Андрей Шахов-младший ответил на выпад эксперта телеканалов Футбол 1/2/3 Михаила Метревели в сторону киевского «Динамо».

Михаил Метревели ранее заявил: «Нас зрители обвиняют, что мы не обсуждаем матч «Динамо» Киев. Во-первых, мы «Динамо» не видим, потому что игры в параллельном показе. Я даже не смог посмотреть игру «Динамо» с «Интером». Во-вторых, когда «Динамо» едет играть матч в Италию, это значит, что они не видят, что в УПЛ можно качественно готовиться к матчам Лиги чемпионов. Они недооценивают УПЛ. Таким образом, клуб демонстрирует неуважение к лиге, к соперникам, к тому, что происходит здесь в стране».

Ответ Андрея Шахова-младшего:

1. «Мы не видим матчи Динамо»? То что вы, уважаемый Метревели, не видите матчи «Динамо» – это уровень вашего профессионализма как эксперта. Что вам мешает включить трансляцию на канале 2+2 или на одном из двух YouTube каналов, на которых матчи Динамо бесплатно показывают людям? Добро пожаловать – FootballHub и FC Dynamo Kyiv YouTube к вашим услугам, если не хотите включать канал конкурентов.

2. «Динамо» не видит, что в матчах УПЛ можно качественно готовиться к ЛЧ»? Ага, не в обиду «Ворсклe» и «Колосу», но те уже подготовились к матчам в Лиге конференций в УПЛ. Или вы, Михаил, уже привыкли, что ваш любимый «Шахтер» проигрывает «Гладбаху» 0:10 по сумме двух матчей? Вероятно, нужно что-то менять.

И, хочется верить, что матчи против «Атлетика», «Интера», «Ниццы» помогут киевлянам хоть немножечко реабилитировать наш футбол на евроарене после «успешного» старта. А вы, вместо того, чтобы поддержать украинскую команду, в своей привычной форме продолжаете раскачивать лодку, в которой все мы плывем.

Такие люди, как Метревели и подобные эксперты, считающие, что матчи с грандами футбола в качестве подготовки к ЛЧ – неуважение к УПЛ, лишь тянут наш футбол вниз своими высказываниями. И не «Динамо» его раскалывает, а эксперты уровня Метревели.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 15:02
    0
    Хорошо сказано и все по делу
    Кучка карманных експерддов идёт лесом
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 17.08.2021 14:59
    -1
    Kevko, 17.08.2021 14:58
    Какой из Метревели эксперт? О чём тут можно говорить вообще?! Это кукла, марионетка...
    А Шахов тогда кто, не кукла?
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 17.08.2021 14:58
    +1
    Какой из Метревели эксперт? О чём тут можно говорить вообще?! Это кукла, марионетка...
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 17.08.2021 14:57
    -1
    Вот оно лицо фанатов ДК , стыд и позор
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 17.08.2021 14:54
    +2
    Тас всі працівникі футболів ,шахтарів,маріупольців,діти одного батька! Не чекайте там здорового глузду!
    Ссылка
    Серж М
    Серж М, 17.08.2021 14:51
    +3
    Да какой Метревели эксперт? Косоглазый шестёрка Рината
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 17.08.2021 14:38
    0
    МЕТРЕВЕЛИ кусок тефтелли
    Ссылка
    _ Moore
    online
    _ Moore, 17.08.2021 14:37
    +2
    подивимось, як кроти підготувались до Монако в спарингу з Олександрією. І про скільки пеналів срана жалкуватиме.
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 17.08.2021 14:36
    +2
    Да правильно закрыл рты недоэксперту и в правду Ворскла с Колосом опозорились. С таким кэфом скоро забудем что такое ЛЧ
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