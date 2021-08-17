Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Динамо демонстрирует неуважение к УПЛ и соперникам»

Эксперты и журналисты телеканала Футбол 1/2/3 заявили, что поездкой в Италию на товарищеский матч против «Интера» киевское «Динамо» продемонстрировало неуважение к УПЛ и соперникам:

Михаил Метревели: «Нас зрители обвиняют, что мы не обсуждаем матч «Динамо» Киев. Во-первых, мы «Динамо» не видим, потому что игры в параллельном показе. Я даже не смог посмотреть игру «Динамо» с «Интером». Во-вторых, когда «Динамо» едет играть матч в Италию, это значит, что они не видят, что в УПЛ можно качественно готовиться к матчам Лиги чемпионов. Они недооценивают УПЛ. Таким образом, клуб демонстрирует неуважение к лиге, к соперникам, к тому, что происходит здесь в стране».

Александр Денисов: «Динамо» отправилось в Италию играть товарищеский матч против «Интера», и игра против «Ингульца» перенесена. Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии и имеют практику накануне Лиги чемпионов. С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Ничего не нарушено. Клубы договорились. Но столько негатива в адрес «Динамо» и УПЛ: где команда, что происходит? Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить как угодно, играть или не играть».

Виктор Вацко: «В прошлом сезоне Андрей Шевченко решил, что надо сместить несколько туров. Команды планировали и готовились к одному, а пришлось играть через два дня на третий, в формате еврокубков. Наш чемпионат становится импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. Домашний матч «Ингулец» будет играть в Киеве. Там строится стадион, и «Динамо» приедет играть на матч-открытие стадиона «Ингульца». Вопрос – построят стадион или нет? «Минай» в прошлом сезоне договорился играть с «Динамо» в Киеве, а потом снова договорился с «Динамо» играть в Киеве. Должно быть уважение к чемпионату. Должны быть жесткие рамки».