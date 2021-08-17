Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Динамо демонстрирует неуважение к УПЛ и соперникам»

Вацко и Денисов считают, что чемпионат Украины стал импровизированным

  • 17.08.2021 13:15
  • 783 просмотра
  • 13 комментариев
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Динамо демонстрирует неуважение к УПЛ и соперникам»
© ТК Футбол 1/2/3

Эксперты и журналисты телеканала Футбол 1/2/3 заявили, что поездкой в Италию на товарищеский матч против «Интера» киевское «Динамо» продемонстрировало неуважение к УПЛ и соперникам:

Михаил Метревели: «Нас зрители обвиняют, что мы не обсуждаем матч «Динамо» Киев. Во-первых, мы «Динамо» не видим, потому что игры в параллельном показе. Я даже не смог посмотреть игру «Динамо» с «Интером». Во-вторых, когда «Динамо» едет играть матч в Италию, это значит, что они не видят, что в УПЛ можно качественно готовиться к матчам Лиги чемпионов. Они недооценивают УПЛ. Таким образом, клуб демонстрирует неуважение к лиге, к соперникам, к тому, что происходит здесь в стране».

Александр Денисов: «Динамо» отправилось в Италию играть товарищеский матч против «Интера», и игра против «Ингульца» перенесена. Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии и имеют практику накануне Лиги чемпионов. С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Ничего не нарушено. Клубы договорились. Но столько негатива в адрес «Динамо» и УПЛ: где команда, что происходит? Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить как угодно, играть или не играть».

Виктор Вацко: «В прошлом сезоне Андрей Шевченко решил, что надо сместить несколько туров. Команды планировали и готовились к одному, а пришлось играть через два дня на третий, в формате еврокубков. Наш чемпионат становится импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. Домашний матч «Ингулец» будет играть в Киеве. Там строится стадион, и «Динамо» приедет играть на матч-открытие стадиона «Ингульца». Вопрос – построят стадион или нет? «Минай» в прошлом сезоне договорился играть с «Динамо» в Киеве, а потом снова договорился с «Динамо» играть в Киеве. Должно быть уважение к чемпионату. Должны быть жесткие рамки».

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 17.08.2021 13:31
    0
    CheMP, 17.08.2021 13:30
    что-то я мнение Шахты не видел. есть пруфы?
    орали только "дынамивськи сэрця" с установкой на "да нас в сборной столько,что пипец! надо отдохнуть!"
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 17.08.2021 13:30
    0
    Андрей Абзонь, 17.08.2021 13:28
    За перенос матча за суперкубок была и Шахта и ДК, так что не надо вешать всех собак на ДК.
    .
    что-то я мнение Шахты не видел. есть пруфы?
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    CheMP
    CheMP, 17.08.2021 13:29
    -1
    Андрей Абзонь, 17.08.2021 13:28
    Хотя я и болельщик ДК и матч с Интером это топ, но перенос матча чемпа ради товарняка - это дно.
    аплодирую стоя!
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    CheMP
    CheMP, 17.08.2021 13:29
    -2
    да задумка от Суркисов примерно понятна: после перерыва обе команды подводили бы под Суперкубок кондиции до максимальных(ДК даже один тур перенесла),но Шахта начинает раньше и тут перенос Суперкубка выносит абсолютно на другой уровень подготовки кондиции команды. для Суркисов явно стало неожиданностью,что таки Шахта прошла первый этап. уроды,короче.
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    Андрей Абзонь
    Андрей Абзонь, 17.08.2021 13:28
    0
    Хотя я и болельщик ДК и матч с Интером это топ, но перенос матча чемпа ради товарняка - это дно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 13:28
    0
    Тоже мне эксперты и журналисты. Ещё бы у котов лиона мнение спросили. Просто помойка в виде футболов трещит по всем фронтам, вот и розводят вонь чтоб их заметили
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    Андрей Абзонь
    Андрей Абзонь, 17.08.2021 13:28
    -1
    CheMP, 17.08.2021 13:20
    всё правильно! и я так до сих пор и не понял,с каких х...ров был пересён матч Суперкубка! ДК и руководство - реально мудачьё!
    За перенос матча за суперкубок была и Шахта и ДК, так что не надо вешать всех собак на ДК.
    .
    Ссылка
    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 17.08.2021 13:26
    0
    Ну матч за суперкубок був перенесений із за того що збірна пройшла в чверть фінал! а по іншим перенесенням і змінам місць матчів цілком погоджуюсь, що чемпіонат стає імпровізованим і нічого в цьому хорошого немає!
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    __Funny_Cat__
    __Funny_Cat__, 17.08.2021 13:25
    +3
    Всем начхать на мнение работников шлахтера
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 17.08.2021 13:25
    +1
    После того как потеряли еврокубки и топ-чемпионаты Великий футбол надо переименовать в Ничтожный Горит у говорящих голов, аж полыхает
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    Face Control
    Face Control, 17.08.2021 13:24
    -2
    CheMP, 17.08.2021 13:20
    всё правильно! и я так до сих пор и не понял,с каких х...ров был пересён матч Суперкубка! ДК и руководство - реально мудачьё!
    Это было всегда известно)
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    newkyiv
    newkyiv, 17.08.2021 13:21
    -1
    Ну это же не общество Динамо виновато. А ЧП Суркис.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 17.08.2021 13:20
    -3
    всё правильно! и я так до сих пор и не понял,с каких х...ров был пересён матч Суперкубка! ДК и руководство - реально мудачьё!
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