Интер Милан
3 : 0
Динамо Киев
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер – Динамо Киев – 3:0. Без шансов в Италии. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты контрольного матча

  • 14.08.2021 21:15
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Интер – Динамо Киев – 3:0. Без шансов в Италии. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 14 августа, состоялась контрольная встреча, в которой миланский «Интер» принимал киевское «Динамо». 

Контрольный матч

«Интер» – «Динамо Киев» - 3:0

 Барелла (13), Джеко (34), Сенси (60).

Видео гола Бареллы

Видео гола Джеко

Видео гола Сенси

События матча
60' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
34' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
13' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
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Источник — ТСН

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