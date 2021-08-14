В субботу, 14 августа, состоялась контрольная встреча, в которой миланский «Интер» принимал киевское «Динамо».
Контрольный матч
«Интер» – «Динамо Киев» - 3:0
Барелла (13), Джеко (34), Сенси (60).
Видео гола Бареллы
Видео гола Джеко
Видео гола Сенси
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Интер Милан.
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Источник — ТСН
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