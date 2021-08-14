Интер – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на товарищеский матч «Интер» Милан – «Динамо» Киев:

«Это будет очень интересный матч. Готовясь к групповому раунду Лиги чемпионов, динамовцы в рамках УПЛ одержали три победы над «Вересом» (4:0), «Зарей» (2:1) и «Минаем» (2:0). Также между играми УПЛ киевляне проводят очень серьезные спарринги. «Динамо» 4 августа сыграло 1:1 с «Фенербахче», а 14 августа украинский гранд сыграет с «Интером». Да, в августе киевляне сыграют в интенсивном графике. У них восемь матчей получится в августе. Затем будут поединки сборных. Вы спросите, зачем нужен такой плотный график киевлянам? Я отвечу! Чтоб быстрее набрать высокие игровые кондиции, подготовиться к матчам за сборную и поединкам Лиги чемпионов. Очень правильный и мудрый подход, на мой взгляд. Давайте говорить объективно: в матчах внутреннего чемпионата у наших лидеров «Динамо» и «Шахтера» нет такого напряжения и интенсивности по сравнению с тем, с чем они сталкиваются в матчах еврокубков.

Особое внимание болельщики «Динамо» уделяют игрокам группы атаки. Но это фанаты всех команд такие. Если Кулач, Антюх и Шкурин фанам относительно знакомы, то 22-летний игрок сборной Венесуэлы, 189-сантиметровый форвард Эрик Рамирес для них является загадкой. Для нас для всех он загадка. И для меня тоже. Я тоже не знал этого футболиста. Кстати, Рамирес вышел в старте матча с «Минаем» и на 45+1-й минуте с паса Саши Караваева он отметился своим дебютным голом в УПЛ. Но я хочу отметить всех причастных к этому забитому мячу. После того, как мяч выбил вратарь, Виктор Цыганков поборолся и выиграл верховую борьбу. Это очень здорово! А Виталий Буяльский отдал первым касанием ювелирный пас в шаг на Караваева. И Саша сыграл на команду, он не пожадничал и отдал голевую передачу на Рамиреса. По поводу Буяльского добавлю, что я не пойму ни одного тренера, который примет сборную Украины, если он не вызовет Буяльского. Это будет некорректно. Я уверен, что Виталик должен вызываться всегда в сборную Украины.

И, думаю, что сегодняшний «Интер» представляет очень большой интерес. Еще бы! Команду покинул кузнец чемпионства Антонио Конте. Почему он ушел? Ему хотелось сохранить лидеров, в первую очередь, а также может кого-то и приобрести. У руководства были другие планы и, наверное, они не нашли общего языка. В итоге на смену Конте пришел Симоне Индзаги. Основные изменения «Интера» в кадровом плане? Ушел из команды Эшли Янг в «Астон Виллу», также Антонио Кандрева ушел в «Сампдорию», Матео Политано перешел в «Наполи». Также они продали одного из своих лидеров Ашрафа Хакими, который перешел в «ПСЖ» за 60 млн евро. Кроме того, ушел из «Интера» Раджа Наингголан.

И переходит в «Челси» за 115 млн евро Ромэлу Лукаку! Фантастическая сумма! Известно, что также могут сменить клубную прописку Де Врей, Брозович, Перишич. «Интер» уже заработал где-то 200 млн евро на трансферах и это, конечно, поможет клубному бюджету. Это нормально! Также хочется пожелать здоровья Кристану Эриксену! Я его очень уважаю и желаю здоровья этому парню!

Симоне Индзаги не ожидал, что столько футболистов уйдут из «Интера», в частности Лукаку. Вместо Хакими «нерадзурри» взяли из ПСВ Дюмфриса, который играет за сборную Нидерландов. Что касается замены Лукаку, то есть информация, что может Джеко заменить бельгийца. И Индзаги хочет, чтобы Эдин уже сыграл с «Динамо». Также «Интер» взял Чалханоглу из «Милана». Это очень высокого уровня турецкий футболист, который в спарринге уже забил «Кротоне». Также «Интер» рассматривает Марсиаля и есть разговоры о том, чтоб обменять Санчеса на Инсинье. Но до конкретики дело пока что не дошло.

На мой взгляд, у «Интера» в прошлом сезоне было два равноценных состава. Это позволяло Конте без проблем проводить ротацию состава в любом матче. «Интер» в Серии А стартует 21 августа матчем с «Дженоа». Потом они будут играть с «Вероной» и «Сампдорией». Перед началом чемпионата «Интеру» нужен спарринг с топ-командой, чемпионом своей страны, участником группового раунда Лиги чемпионов киевским «Динамо». Киевляне именно такой соперник. Из-за активной критики миланского клуба со стороны фанатов в связи с трансферами, вероятнее всего, матч пройдет без зрителей. «Интер» не хочет беспорядков от болельщиков.

И все равно кадровый потенциал «Интера» высок. Многие из тех, кто завоевал Скудетто, остались в составе. Это футболисты, которые выступают за свои сборные. Среди них есть и чемпионы Европы в составе сборной Италии Николо Барелла и Алессандро Бастони. «Интер» – толковая и топовая команда, которая будет основным фаворитом на чемпионство в Серии А.

Во всех отношениях это реально крутой и очень полезный спарринг для «Интера» и для «Динамо». Я считаю, что всем нам есть смысл посмотреть этот контрольный поединок. Предполагаю, что тренеры постараются дать игровую практику и нагрузку основной обойме в обеих командах. И ведущие игроки должны сыграть не менее часа. Динамовцы находятся в хороших кондициях и игровом тонусе. Миланский клуб еще не играл официальных матчей. Предположу результативную ничью и интересные тактические решения во время матча со стороны обеих команд», – сказал Грозный.

Матч «Интер» Милан – «Динамо» Киев состоится 14 августа. Начало встречи – в 19:30.