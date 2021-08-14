Владислав КУЛАЧ: «Очень мешали насекомые. Впервые такое вижу»

Форвард «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал поражение киевлян в контрольном матче с «Интером» 0:3.

«Играть с такими командами - это опыт для игроков и команды в целом. Ведь нам предстоит играть с такими соперниками в Лиге чемпионов. Жаль, что так проиграли, но, думаю, извлечем уроки. Настраивалась по полной. Хотели победить, но проиграли. Ничего, настраиваемся на следующий матч».

«По поводу насекомых, то первый раз такое видел. Невероятно, что их столько, очень много. В ушах, в глазах, в горле у пацанов. Очень мешало. Впервые такое было».

«Тяжело было играть против чемпиона Италии. Думаю, неплохо показали себя», - сказал Кулач.