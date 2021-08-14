Владислав КУЛАЧ: «Очень мешали насекомые. Впервые такое вижу»

Игрокам в спарринге мешали насекомые

  • 14.08.2021 23:11
  • 2495 просмотров
  • 12 комментариев
Владислав КУЛАЧ: «Очень мешали насекомые. Впервые такое вижу»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал поражение киевлян в контрольном матче с «Интером» 0:3.

«Играть с такими командами - это опыт для игроков и команды в целом. Ведь нам предстоит играть с такими соперниками в Лиге чемпионов. Жаль, что так проиграли, но, думаю, извлечем уроки. Настраивалась по полной. Хотели победить, но проиграли. Ничего, настраиваемся на следующий матч».

«По поводу насекомых, то первый раз такое видел. Невероятно, что их столько, очень много. В ушах, в глазах, в горле у пацанов. Очень мешало. Впервые такое было».

«Тяжело было играть против чемпиона Италии. Думаю, неплохо показали себя», - сказал Кулач.

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Источник — ФК Динамо Киев

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pas2012
    online
      pas2012, 15.08.2021 00:40
    +1
    Як можна при по поразці 0-3 гоаорити ми себе не погано показали?)))що ж то буде коли буде погано)))
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    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 15.08.2021 00:27
    +1
    При укусах цепляется всякая хрень. Потом отрыгивается годами... На фига эти приключения на анус были?
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 15.08.2021 00:21
    0
    Команда насекомых
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 15.08.2021 00:02
    +2
    cucumber, 14.08.2021 23:50
    мошки им мешали.. плять.. им мошки мешали
    Кому мошки, а кому и кроты по перек горла мешают победить
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    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 15.08.2021 00:02
    -4
    Как говориться плохим танцорам балаболи мешают, а остальное вы видели
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.08.2021 23:58
    +2
    umnuy2, 14.08.2021 23:55
    а Интеру судя по счету нет
    Интер там х...ей какой-то брызгался. Им было проще.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.08.2021 23:56
    -3
    пора книгу писать как Соль
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.08.2021 23:55
    -3
    а Интеру судя по счету нет
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    cucumber
    online
      cucumber, 14.08.2021 23:50
    -2
    мошки им мешали.. плять.. им мошки мешали
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 14.08.2021 23:45
    +3
    Кулач готовь лыжи в аренду
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    Fangold
    online
      Fangold, 14.08.2021 23:36
    +3
    Там реально жесть з цими комахами
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    Александр Гриненко
      Александр Гриненко, 14.08.2021 23:34
    -4
    Это не насекомые,просто немного подсушило от страха перед Интером.😆
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