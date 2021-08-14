Интер в товарищеском поединке разгромил киевское Динамо

Отчет о матче ожидайте позже…
Контрольный матч.
«Интер» – «Динамо Киев» - 3:0.
Барелла (13), Джеко (34), Сенси (60).
«Интер»: Ханданович (Раду, 74), Де Врей (Раноккья, 74), Сенси (Видаль, 61), Перишич (Димарко, 61), Чалханоглу (Сальседо, 81), Барелла (Весино, 62), Дармиан, Шкриньяр (Д'Амброзио, 74), Брозович (Агуме, 81), Бастони (Коларов, 74), Джеко (Пинамонти, 46).
«Динамо Киев»: Бущан (Бойко, 46), Сирота (Шабанов, 84), Кендзёра, Забарный (Тымчик, 65), Сидорчук (Андриевский, 65), Цыганков (Сидклей, 46), Шапаренко (Шепелев, 65), Караваев (Антюх, 84), Леднев (Гармаш, 46), Родригес (де Пена, 46), Рамирес (Кулач, 46; Вербич, 84).
Стадион: «U-Power Stadium» (Монца, Италия).
Источник — Sport.ua
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Это было предсказуемо до матча
Не перестаю удивляться уму Луческу.
Тут спорят, кто хитрей? Армяне, евреи, украинцы... Оказывается - румыны, побратимы молдован.
Вот он чётко выждал момент упадка Шахтёра и пришёл выигрывать у руин своих нароботок. Теперь то ещё 2-3 чемпионства у него в кармане.
Но ЛЧ голыми руками не взять. И решил хитрый Мистер устроить холодный душ чемпиончикам. А так делают многие опытные наставники. Вот пусть нюхнут нашатыря по полной. И потом появится резкость мышления и действий.
Игру Интера нет смысла комментировать. Они не сильно то и вспотели, хотя было душно, летали мошки и очень хотелось пить.
Всё - к лучшему. Ведь в группе каждый матч может превратиться в такой. Ой. Не накаркать бы.
Ведь скоро придёт новая порция унижений их бомжатника как в ЕК так и в УПЛ , и там три будут сидеть тише воды , ниже травы !
Не перестаю удивляться уму Луческу.
Тут спорят, кто хитрей? Армяне, евреи, украинцы... Оказывается - румыны, побратимы молдован.
Вот он чётко выждал момент упадка Шахтёра и пришёл выигрывать у руин своих нароботок. Теперь то ещё 2-3 чемпионства у него в кармане.
Но ЛЧ голыми руками не взять. И решил хитрый Мистер устроить холодный душ чемпиончикам. А так делают многие опытные наставники. Вот пусть нюхнут нашатыря по полной. И потом появится резкость мышления и действий.
Игру Интера нет смысла комментировать. Они не сильно то и вспотели, хотя было душно, летали мошки и очень хотелось пить.
Всё - к лучшему. Ведь в группе каждый матч может превратиться в такой. Ой. Не накаркать бы.
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