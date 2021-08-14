Интер Милан
3 : 0
Динамо Киев
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер в товарищеском поединке разгромил киевское Динамо

Главное, чтобы поражение пошло на пользу

  • 14.08.2021 21:26
  • 2184 просмотра
  • 58 комментариев
Интер в товарищеском поединке разгромил киевское Динамо
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Отчет о матче ожидайте позже…

Контрольный матч.

«Интер» – «Динамо Киев» - 3:0.

 Барелла (13), Джеко (34), Сенси (60).

«Интер»: Ханданович (Раду, 74), Де Врей (Раноккья, 74), Сенси (Видаль, 61), Перишич (Димарко, 61), Чалханоглу (Сальседо, 81), Барелла (Весино, 62), Дармиан, Шкриньяр (Д'Амброзио, 74), Брозович (Агуме, 81), Бастони (Коларов, 74), Джеко (Пинамонти, 46).

«Динамо Киев»: Бущан (Бойко, 46), Сирота (Шабанов, 84), Кендзёра, Забарный (Тымчик, 65), Сидорчук (Андриевский, 65), Цыганков (Сидклей, 46), Шапаренко (Шепелев, 65), Караваев (Антюх, 84), Леднев (Гармаш, 46), Родригес (де Пена, 46), Рамирес (Кулач, 46; Вербич, 84).

Стадион: «U-Power Stadium» (Монца, Италия).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНАСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 14.08.2021 21:44
    0
    А вот и результать, обигривать только могут в упл, а когда попалась сильная команда, которая потеряла многих играков и за трасферов.а теперь что обосрались.может повезёт с группой, попадется соперник слабый. С таким составом можно забить про выграши в лиге чемп.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 14.08.2021 21:44
    0
    __Funny_Cat__, 14.08.2021 21:39
    Как обычно , они его не смотрели
    Зато обтекают над матчем Интер-Динамо.
    Это было предсказуемо до матча
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 14.08.2021 21:44
    0
    Потренувалися, а тепер успіху в офіційних іграх.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.08.2021 21:44
    0
    newkyiv, 14.08.2021 21:42
    А комментатор сказал, что это международный спарринг.) Ну ладно.
    Не перестаю удивляться уму Луческу.
    Тут спорят, кто хитрей? Армяне, евреи, украинцы... Оказывается - румыны, побратимы молдован.
    Вот он чётко выждал момент упадка Шахтёра и пришёл выигрывать у руин своих нароботок. Теперь то ещё 2-3 чемпионства у него в кармане.
    Но ЛЧ голыми руками не взять. И решил хитрый Мистер устроить холодный душ чемпиончикам. А так делают многие опытные наставники. Вот пусть нюхнут нашатыря по полной. И потом появится резкость мышления и действий.
    Игру Интера нет смысла комментировать. Они не сильно то и вспотели, хотя было душно, летали мошки и очень хотелось пить.
    Всё - к лучшему. Ведь в группе каждый матч может превратиться в такой. Ой. Не накаркать бы.
    Хорошо вам так позорные раз в 5 лет голову напекли.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.08.2021 21:43
    0
    По сути, сегодня мы увидели как Динамо будет играть в лиге чемпионов.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 14.08.2021 21:43
    -2
    У ржавых алкашей только одна радость - неудачи ДК в товарняках .
    Ведь скоро придёт новая порция унижений их бомжатника как в ЕК так и в УПЛ , и там три будут сидеть тише воды , ниже травы !
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.08.2021 21:43
    0
    Алексей Голяченко, 14.08.2021 21:42
    Как для товарняка пойдет. Нужно больше бить по воротам. А так все понравилось
    Согласен. Во всех матчах пусть такой счёт будет. Агонь
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.08.2021 21:43
    +1
    Алексей Голяченко, 14.08.2021 21:42
    Как для товарняка пойдет. Нужно больше бить по воротам. А так все понравилось
    Та канеш пойдёт Лёха, не игра, а сказка.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 14.08.2021 21:42
    -1
    Это потому что они без луческу были... В перерыве дед бы внес коррективы, указал на ошибки
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 14.08.2021 21:42
    -3
    Как для товарняка пойдет. Нужно больше бить по воротам. А так все понравилось
    Ссылка
    newkyiv
    online
      newkyiv, 14.08.2021 21:42
    -2
    А комментатор сказал, что это международный спарринг.) Ну ладно.
    Не перестаю удивляться уму Луческу.
    Тут спорят, кто хитрей? Армяне, евреи, украинцы... Оказывается - румыны, побратимы молдован.
    Вот он чётко выждал момент упадка Шахтёра и пришёл выигрывать у руин своих нароботок. Теперь то ещё 2-3 чемпионства у него в кармане.
    Но ЛЧ голыми руками не взять. И решил хитрый Мистер устроить холодный душ чемпиончикам. А так делают многие опытные наставники. Вот пусть нюхнут нашатыря по полной. И потом появится резкость мышления и действий.
    Игру Интера нет смысла комментировать. Они не сильно то и вспотели, хотя было душно, летали мошки и очень хотелось пить.
    Всё - к лучшему. Ведь в группе каждый матч может превратиться в такой. Ой. Не накаркать бы.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.08.2021 21:42
    -4
    Face Control, 14.08.2021 21:40
    Вообще-то прыгать это ваше, родное.
    Так ты там чеченские прынательные инструменты осваиваешь
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.08.2021 21:42
    +1
    Отскочили)))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.08.2021 21:42
    0
    smart--Forever, 14.08.2021 21:38
    Неа, в группе у голубизны будут три Яблонца
    Если только так.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 14.08.2021 21:41
    -2
    Oxrannik.ua, 14.08.2021 21:39
    Щенок сколько уже твоих акулы забанили на родном сайте сов гнида?
    Шляпа , акулы тебя банят уже ? С героина слазить начала ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.08.2021 21:41
    -2
    Viktor Krichevskii, 14.08.2021 21:40
    Возили как щенков....
    как - лишнее
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.08.2021 21:41
    +1
    New Zealander, 14.08.2021 21:40
    Браво Шахтар, який цей Інтер (та ще й з Лукаку) залишив без єврокубків минулоріч.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.08.2021 21:41
    -2
    smart--Forever, 14.08.2021 21:38
    Неа, в группе у голубизны будут три Яблонца
    Не думаю, что в ЛЕ Пылесборнику достанется 3 Яблонца. Там могут быть клубы уровня Тимишоары, Янг Бойз, АПОЭЛ, Виктория Плзень
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 14.08.2021 21:41
    -3
    New Zealander, 14.08.2021 21:40
    Браво Шахтар, який цей Інтер (та ще й з Лукаку) залишив без єврокубків минулоріч.
    …трусливо в 11 ром стоя на своих воротах
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 21:40
    +2
    Браво Шахтар, який цей Інтер (та ще й з Лукаку) залишив без єврокубків минулоріч.
    Ссылка
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