В субботу, 14 августа, состоится контрольная встреча, в котором миланский «Интер» принимает киевское «Динамо». Матч пройдет в Монце на поле стадиона U-Power Stadium, начало в 19:30 по киевскому времени.

Итальянская Серия А стартует на следующей недели. Действующий чемпион Италии, «Интер» продолжает подготовку к сезону. И в спарринг-партнеры позвал чемпиона Украины, киевское «Динамо». Несмотря на товарищеский статус поединка и отсутствие зрителей, наверняка встреча будет захватывающей!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Интер» – «Динамо Киев».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА