Интер Милан
0 : 0
Динамо Киев
14.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Интер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 13.08.2021 15:11
  • 1370 просмотров
  • 5 комментариев
Интер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

В субботу, 14 августа, состоится контрольная встреча, в котором миланский «Интер» принимает киевское «Динамо». Матч пройдет в Монце на поле стадиона U-Power Stadium, начало в 19:30 по киевскому времени.

Итальянская Серия А стартует на следующей недели. Действующий чемпион Италии, «Интер» продолжает подготовку к сезону. И в спарринг-партнеры позвал чемпиона Украины, киевское «Динамо». Несмотря на товарищеский статус поединка и отсутствие зрителей, наверняка встреча будет захватывающей!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Интер» – «Динамо Киев».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
      newkyiv, 13.08.2021 16:08
    -1
    Predator, 13.08.2021 16:03
    Посмотрим на что дерьнамо способно. Хочу напомнить убогим что у Шахтёра две ничьи с чемпионом Италии. Теперь нет Лукаку, но позорники опять наверное глотнут . Ну им не привыкать
    И не просто ничьи, а полноценный реванш за 0:5, который вообще выбил Интер из кубков УЕФА. Благодаря этому они и стали чемпионами Италии.)))
    Ссылка
    Predator
      Predator, 13.08.2021 16:03
    -2
    Посмотрим на что дерьнамо способно. Хочу напомнить убогим что у Шахтёра две ничьи с чемпионом Италии. Теперь нет Лукаку, но позорники опять наверное глотнут . Ну им не привыкать
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 13.08.2021 15:44
    -3
    rasta13, 13.08.2021 15:42
    Для того щоб команда була в тонусі, краще спаринг с Інтером чим гра в УПЛ з якимось минаєм.
    И когда такое было , что бы в чемпионатах ломали календарь ради чьих то товарняков? Или это подготовка к Ингульцу?
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    rasta13
    online
      rasta13, 13.08.2021 15:42
    +2
    newkyiv, 13.08.2021 15:34
    Для чего и кого эта игра? Бабки подкинули за спарринг? Как в боксе)))
    Для того щоб команда була в тонусі, краще спаринг с Інтером чим гра в УПЛ з якимось минаєм.
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    newkyiv
      newkyiv, 13.08.2021 15:34
    -4
    Для чего и кого эта игра? Бабки подкинули за спарринг? Как в боксе)))
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