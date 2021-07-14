Спарринг года: Динамо проведет контрольный матч с Интером

Поединок пройдет 14 августа в Италии

  • 14.07.2021 11:20
  • 1415 просмотров
  • 1 комментарий
Спарринг года: Динамо проведет контрольный матч с Интером
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» станет соперником «Интера» в заключительном контрольном матче при подготовке к новому сезону.

Игра пройдет 14 августа в окрестностях Милана без зрителей на трибунах. Интересно, что этот день – базовая дата для проведения четвертого тура УПЛ, где киевляне должны сыграть против «Ингульца».

Это будет первый матч между «Динамо» и «Интером» за 10 лет, после поражения киевлян в Лиге чемпионов со счетом 1:2.

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Corriere dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 11:42
    +1
    Технарь ,и пусть играют сколько угодно.
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 11:42
    +1
    Технарь ,и пусть играют сколько угодно.
    Ссылка
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