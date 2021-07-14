Спарринг года: Динамо проведет контрольный матч с Интером

Киевское «Динамо» станет соперником «Интера» в заключительном контрольном матче при подготовке к новому сезону.

Игра пройдет 14 августа в окрестностях Милана без зрителей на трибунах. Интересно, что этот день – базовая дата для проведения четвертого тура УПЛ, где киевляне должны сыграть против «Ингульца».

Это будет первый матч между «Динамо» и «Интером» за 10 лет, после поражения киевлян в Лиге чемпионов со счетом 1:2.

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