Уйдет эпоха. Шахтер не планирует продлевать контракты Марлоса и Мораеса

Не исключено, что «Шахтер» останется без игроков, которые уже длительное время выступают в команде, но вряд ли получат новые контракты.
Журналист Игорь Цыганык считает, что Марлос, Дентиньо и Жуниор Мораес покинут команду после истечения своих нынешних контрактов.
«У Мораеса в конце года заканчивается контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, и эти игроки себя исчерпали».
«У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно случиться, чтобы с ними продлили контракты», - сказал Цыганык.
Контракты Мораеса, Марлоса и Дентиньо завершаются в декабре 2021 года.
Источник — Циганик LIVE
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А Мораеса просто так не отпустят, т.к. в команде должен быть резервный вариант на случай травмы основного нападающего.
Вот Дентиньо пускай валит.
Самый классный бразилец.
Я никогда не слышал ноя от человека.
Возраст берет свое.
Иудушке скатертью дорожка.
Дентинью можно уже собирать 30 чемоданов потому что так можно и опоздать на рейс
А Мораеса просто так не отпустят, т.к. в команде должен быть резервный вариант на случай травмы основного нападающего.
Вот Дентиньо пускай валит.
А Мораеса просто так не отпустят, т.к. в команде должен быть резервный вариант на случай травмы основного нападающего.
Вот Дентиньо пускай валит.
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