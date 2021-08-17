Уйдет эпоха. Шахтер не планирует продлевать контракты Марлоса и Мораеса

Скорее всего, уйдет и Дентиньйо

  • 17.08.2021 09:30
  • 4375 просмотров
  • 13 комментариев
Уйдет эпоха. Шахтер не планирует продлевать контракты Марлоса и Мораеса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Не исключено, что «Шахтер» останется без игроков, которые уже длительное время выступают в команде, но вряд ли получат новые контракты.

Журналист Игорь Цыганык считает, что Марлос, Дентиньо и Жуниор Мораес покинут команду после истечения своих нынешних контрактов.

«У Мораеса в конце года заканчивается контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, и эти игроки себя исчерпали».

«У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно случиться, чтобы с ними продлили контракты», - сказал Цыганык.

Контракты Мораеса, Марлоса и Дентиньо завершаются в декабре 2021 года.

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Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 17.08.2021 10:27
    0
    Влад Тараненко, 17.08.2021 09:35
    Ну не дoвбeнь? Марлос сейчас главный джокер Шахтера, года 2 ещё поиграет.
    А Мораеса просто так не отпустят, т.к. в команде должен быть резервный вариант на случай травмы основного нападающего.
    Вот Дентиньо пускай валит.
    хайпит бред свой вечно-никогда не угадывает
    Ссылка
    dimkaponomarev
    online
    dimkaponomarev, 17.08.2021 10:27
    0
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.08.2021 10:06
    +4
    Марлос в металл и перейдет.
    Самый классный бразилец.
    Я никогда не слышал ноя от человека.
    Возраст берет свое.
    Иудушке скатертью дорожка.
    Дентинью можно уже собирать 30 чемоданов потому что так можно и опоздать на рейс
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    BaZia
    BaZia, 17.08.2021 10:02
    0
    Куди піде Мораес байдуже, а от Марлос міг би дійсно підсилити Металіст Ярославського, віддати дань так би мовити, по грошах думаю йому б запропонували норм варіант
    Ссылка
    BaZia
    BaZia, 17.08.2021 10:02
    0
    Куди піде Мораес байдуже, а от Марлос міг би дійсно підсилити Металіст Ярославського, віддати дань так би мовити, по грошах думаю йому б запропонували норм варіант
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 17.08.2021 09:54
    +2
    "Металлист" ждет!
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 17.08.2021 09:52
    +2
    Влад Тараненко, 17.08.2021 09:35
    Ну не дoвбeнь? Марлос сейчас главный джокер Шахтера, года 2 ещё поиграет.
    А Мораеса просто так не отпустят, т.к. в команде должен быть резервный вариант на случай травмы основного нападающего.
    Вот Дентиньо пускай валит.
    100%. Марлос один из лучших сейчас, набрал форму. Шыкарные голевые на весы раздаёт. А Мораес как никак был лучшим бомбардиром Украины ещё 2 года назад. Травмы подло или его статистику, но надо посмотреть на него когда выздоровеет. А Цыганык не назвал источник, значёт источник инфо - это он сам
    Ссылка
    solart1964
    solart1964, 17.08.2021 09:49
    +2
    Да вы можете хоть всех ботов собрать и отминсовать меня трехзначным числом, но ситуация от этого не изменится. Ни та, что Цыганык пальцем в небо регулярно попадает, ни та, что как минимум на данный момент Марлос является одним из ключевых игроков. Что его не хватает на весь матч - это да, тут не поспоришь. Но и за те 20 минут, которые он проводит на поле, он успевает сделать больше многих, кто весь матч играет..)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 09:45
    0
    Скорее всего де дзебри быстрее уйдёт, а за им серун и палкин
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 17.08.2021 09:39
    -9
    Как пафосно "эпоха" .))) Ещё напишите уходят леХенды типа рахитского)))
    Ссылка
    solart1964
    solart1964, 17.08.2021 09:38
    +1
    Ну если источник информации Цыганык, то можно предполагать что все будет с точностью до наоборот))
    Ссылка
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 17.08.2021 09:35
    +3
    Ну не дoвбeнь? Марлос сейчас главный джокер Шахтера, года 2 ещё поиграет.
    А Мораеса просто так не отпустят, т.к. в команде должен быть резервный вариант на случай травмы основного нападающего.
    Вот Дентиньо пускай валит.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 17.08.2021 09:33
    +1
    Це і без Циганика очевидно було.
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