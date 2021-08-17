Уйдет эпоха. Шахтер не планирует продлевать контракты Марлоса и Мораеса

Не исключено, что «Шахтер» останется без игроков, которые уже длительное время выступают в команде, но вряд ли получат новые контракты.

Журналист Игорь Цыганык считает, что Марлос, Дентиньо и Жуниор Мораес покинут команду после истечения своих нынешних контрактов.

«У Мораеса в конце года заканчивается контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, и эти игроки себя исчерпали».

«У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно случиться, чтобы с ними продлили контракты», - сказал Цыганык.

Контракты Мораеса, Марлоса и Дентиньо завершаются в декабре 2021 года.