ВИДЕО. Шахтер открыл счет в игре с Монако. Педриньо забил важный гол

17 августа в Монако проходит первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ

  • 17.08.2021 22:37
  • 18179 просмотров
  • 14 комментариев
ВИДЕО. Шахтер открыл счет в игре с Монако. Педриньо забил важный гол
© Sport.ua

17 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Монако» и «Шахтер».

Донецкая команда открыла счет в первом тайме. Педриньо забил важный гол на 19-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Педриньо, 19 мин.

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Источник — Sport.ua

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 00:00
    0
    Vitaliy Voropai, 17.08.2021 23:59
    Де жерба з такою грою шахтар буде в Лізі конференцій...
    Твой текст, соответствует аватарке. Уровень
    Ссылка
    Vitaliy Voropai
    online
    Vitaliy Voropai, 17.08.2021 23:59
    -1
    Де жерба з такою грою шахтар буде в Лізі конференцій...
    Ссылка
    Azaka
    online
    Azaka, 17.08.2021 23:39
    +1
    Не розумію звідки у шахтаря взялися розігрувати мяч в штрафній? Ніколи цього не було. І після забитого голи присіли такого також не було. Могло бути вже 1:4. Щось Де Дзербі не туди рухається. Хоча трансфери вдалі.
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    Fragma1
    Fragma1, 17.08.2021 23:23
    -1
    Жендос жги
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    Fragma1
    Fragma1, 17.08.2021 23:13
    -1
    Знаете в чем прикол, каналы футбол глушили своих комментаторов, накуя только они знают, намного приятнее слушать банку с комментариями
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    KREKER
    online
    KREKER, 17.08.2021 23:08
    +4
    Скаути Шахти на "висоті". Багатьом би повчитися !
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    Роман Порывай
    Роман Порывай, 17.08.2021 23:03
    +1
    New Zealander, 17.08.2021 22:56
    +100. Украинцы за всю карьеру бы не повторили такой проход и гол
    Ну то передивіться гол Блохіна Баварії в Суперкубку-75 чи гол Шеви за Мілан Ювентусу в 2001. Що за комплекс меншовартості?
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    New Zealander
    New Zealander, 17.08.2021 22:56
    -6
    Сергей Чёрный, 17.08.2021 22:49
    Есть ещё вопросы почему играют бразильцы амне рукожопые .
    +100. Украинцы за всю карьеру бы не повторили такой проход и гол
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    Интересный Паца
    Интересный Паца, 17.08.2021 22:54
    +1
    Красиво разыграли голевой момент
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    umnuy2
    umnuy2, 17.08.2021 22:53
    +1
    кулач бы ещё и вратаря обыграл
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    tima fialko
    online
    tima fialko, 17.08.2021 22:53
    -2
    Вічна хвороба Шахтаря-гол забили,перестають грати.Вже могло бути 1:3.
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    bassofon
    bassofon, 17.08.2021 22:53
    -5
    roman75zpr, 17.08.2021 22:46
    Ну очень удачный трансфер у Шахтёра...
    Та, да. Причем у нас о Педриньо никто не слышал и анонсировали его вообще как правого защитника. И какой же это правый защитник?
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 17.08.2021 22:49
    +7
    Есть ещё вопросы почему играют бразильцы амне рукожопые .
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 17.08.2021 22:46
    +10
    Ну очень удачный трансфер у Шахтёра...
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