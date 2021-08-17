ВИДЕО. Шахтер открыл счет в игре с Монако. Педриньо забил важный гол

17 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Монако» и «Шахтер».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Донецкая команда открыла счет в первом тайме. Педриньо забил важный гол на 19-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Педриньо, 19 мин.
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Источник — Sport.ua
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