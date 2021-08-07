Горуна завоевал бронзу, Месси близок к ПСЖ, Ребров возглавит сборную

Главные новости за 6 августа на Sport.ua

  • 07.08.2021 07:15
  • 1671 просмотр
  • 1 комментарий
Горуна завоевал бронзу, Месси близок к ПСЖ, Ребров возглавит сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 августа.

1. Карате. Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр
32-летний украинец не смог выйти в финал

2. Источник: Месси подпишет контракт с ПСЖ по системе 2+1
Отец Месси должен вскоре встретиться с представителями парижан

3A. Ребров подпишет контракт на два года
Стали известны детали контракта Сергея Реброва с УАФ

3B. СМИ: Ребров договорился об уходе из Аль-Айна и возглавит сборную Украины
Сергей Ребров готов продолжить работу Андрея Шевченко

4A. Источник: Маркевич не возглавит сборную Украины
Кто тогда – Михайличенко, Ребров или иностранец?

4B. Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера»
Очевидно, это будет украинский специалист

5. Первая победа в истории встреч. Металлист 1925 переиграл Черноморец
Дубль Бугая не помог «морякам» набрать первые очки в чемпионате

6. Карпаты против Карпат. Определились все пары второго этапа Кубка Украины
Матчи состоятся 18 августа

7A. Медаль Горуны и сумасшедшие борцы. Как прошел 14-й день ОИ
Предпоследний полноценный соревновательный день Игр в Токио – глазами Sport.ua

7B. Медальный зачет Олимпиады. Бронза Горуны, надежда на Магучих и Хижняка
7 августа Украина имеет все шансы улучшить ситуацию в медальном зачете

8. Вольная борьба. Камбэк китаянки позволил Ливач сразиться за бронзу
Оксана продолжит выступление в Токио

9A. Месси в шоке! Все было готово к подписанию 5-летнего контракта с Барсой
Топ-клубы, такие как «ПСЖ», очень внимательно следят за происходящим с Лео

9B. Почему уход Месси из Барселоны – тотальный провал
Меньше, чем клуб, меньше, чем Лига, меньше, чем сказка

10B. Кучук поможет Козловскому сделать Рух сильнее. Но это продлится недолго
Новый тренер улучшит львовскую команду, но затем выберет более «жирный вариант»

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Wend901
      Wend901, 07.08.2021 07:43
    0
    фу теперь сборную не буду смортреть его стиль был с динамо нудная игра и никакая спать можно.не ужели не нашли никого лучше?
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