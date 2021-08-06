Кучук поможет Козловскому сделать Рух сильнее. Но это продлится недолго

Первая тренерская отставка в УПЛ-2021/22, безусловно, стала неожиданной. Молодой Иван Федык, при котором «Рух» дебютировал в элите украинского футбола и сумел сохранить прописку по итогам дебютного сезона, не сумел вместе с командой разжиться очками в стартовых двух турах нового чемпионата, что повлекло за собой разрыв контракта. Впрочем, две «баранки» в начале сезона, скорее всего, являются лишь формальным поводом для ухода Федыка. Как-то странно увольнять специалиста, который провел предсезонные сборы и прекрасно знает команду уже после двух локальных неудач, хотя президент «Руха» Григорий Козловский и умеет удивлять футбольное сообщество.

Очевидно, главной причиной для тренерской рокировки в «Рухе» стала возможность возвращения на пост коуча 61-летнего белорусского специалиста Леонида Кучука, которого связывают хорошие взаимоотношения с Козловским. Впервые о такой возможности СМИ сообщали еще в ноябре минувшего года, но в итоге ситуация затянулась, и Кучук оказался в «Рухе» только сейчас.

Важно, что в УПЛ еще открыто трансферное окно, а потому руководство «Руха» теоретически успеет реализовать пожелания Кучука по кадровым вопросам. В целом, у львовян подобрался неплохой коллектив, который требует лишь точечного усиления в обороне и на позиции центрфорварда. В остальном же команда способна решать задачи не только по сохранению прописки в элите, но и, возможно, даже по попаданию в зону еврокубков, хотя загадывать столь далеко пока вряд ли стоит.

ФК Рух Львов

Леонид Кучук, в отличие от Федыка, - это тренер с колоссальным опытом работы, обладающий авторитетом и в какой-то степени даже авторитарностью. Белорус прекрасно зарекомендовал себя в Украине, где начинал работать в киевском «Арсенале» еще десять лет назад, причем выводил «канониров» в еврокубки. Затем на наших просторах Кучук взялся за «Сталь» из Каменского, и сделал из этой команды весьма интересный и самобытный коллектив, где при минимуме затрат был обеспечен стабильно неплохой результат. «Сталевары» при Кучуке и вовсе обязаны были выигрывать первенство в нижней шестерке сезона-2016/17 (так называемый Трофей престижа), но не хватило какой-то малости, а если точнее, то пары очков в борьбе с «Ворсклой».

С февраля по декабрь 2019 года Кучук работал главным тренером «Руха», обеспечив для львовской команды неплохой задел для завоевания путевки в УПЛ по итогам Первой лиги-2019/20. Когда белорусский коуч в первый раз покинул львовский клуб, то это стало едва ли не главной сенсацией всей осенне-зимней части розыгрыша Первой лиги. Видимых причин для такого решения не было, но стороны официально объявили о расторжении контракта по взаимному согласию.

Важно отмечать, что «Рух» Кучук покинул фактически на пике. После 19 туров команда занимала первое место в Первой лиге, и являлась фаворитом в борьбе за выход в УПЛ, но тренер вдруг решил уйти. Причем вопрос стоит ставить исключительно так, ведь Козловский не горел желанием что-либо менять в ситуации, когда и так все было прекрасно. Более того, сразу после расставания с Кучуком президент «Руха» подчеркнул: «Разрушать что-либо глобально в команде я не собираюсь. Хочется, чтобы преемником Кучука был тренер, максимально приближенный к философии построения команды. Поэтому будем искать такого человека, который должен будет понимать эту философию. Кардинальных изменений не будет. Все, что построил Станиславович, нас устраивает. Будем искать такого тренера, который бы дополнил этот фундамент».

ФК Рух Львов

В кулуарах тогда много судачили о том, что решение Кучука покинуть «Рух» связано с желанием поработать на более высоком, чем украинская Первая лига, уровне. И вскоре, а если конкретно, то в апреле минувшего года, белорусский специалист был назначен главным тренером минского «Динамо» - команды с амбициями и неплохим финансированием. Там Кучук проработал вплоть до конца мая нынешнего года, после чего принял решение уйти по собственному желанию.

И в уходе тренера из «Динамо» Минск есть вновь немало интересных деталей. В марте правительство Беларуси приняло решение о введение потолка зарплат в тамошнем футболе, которое непосредственно коснулось минского клуба, ведь тот пребывает «под крылом» Мингорисполкома. В итоге зарплата ключевых футболистов минского «Динамо» одним решением центрального органа исполнительной власти фактически была срезана в 3-4 раза, что негативно повлияло на обстановку внутри коллектива. Кучук также не скрывал недовольства возникшей ситуацией, и, согласно неофициальной информации, дал боссам клуба несколько месяцев на то, чтобы вернуть все в прежнее русло, а когда этого прогнозируемо не случилось, решил «сойти на берег».

Похожими эпизодами наполнена вся тренерская карьера Кучука. Он перманентно ищет то место, где лучше, и не стесняется уходить, когда ситуация меняется. Так было в киевском «Арсенале», где после начавшихся финансовых проблем Кучук не задержался, а поехал в более благополучную «Кубань». Так было и в каменской «Стали», где белорусу удалось восстановить реноме успешного тренера после ряда неудач в России, а затем получить куда более заманчивое приглашение от «Ростова», ради которого проект «сталеваров» Кучуком был оставлен без тени сожаления.

Да и первый приход Кучука в «Рух» также лишь подтверждает тенденцию, что на белорусского тренера вряд ли можно рассчитывать на долгой дистанции для клуба калибра и возможностей «желто-черных». До прихода в «Рух» в 2019-м Кучук более года пребывал вне тренерской работы, потому как достаточно быстро покинул «Ростов» по причине результатов, не удовлетворивших ни самого наставника, ни руководство клуба. Поэтому возможность перезагрузить карьеру в украинской Первой лиге показалась для Кучука интересным решением, но когда он вывел «Рух» на промежуточное первое место, то вновь привлек внимание более мощных и статусных во всех отношениях клубов, и не стал доводить начатое до конца, предпочтя уйти на пике.

ФК Рух Львов

Вот и сейчас практически нет сомнений, что Леонид Кучук, который является отличным мотиватором и хорошим стратегом, в короткие сроки сумеет вернуть футболистам «Руха» уверенность в своих силах и буквально заставит их давать результат. Возможно, уже к зимней паузе или к финишу сезона мы увидим львовскую команду в верхней части турнирной таблицы УПЛ при весьма симпатичной и, что важно, структурированной игре, где каждый футболист понимает свою роль, значимость и функцию на поле. Однако вместе с этим Козловскому и топ-менеджменту «Руха» важно понимать, что Кучук снова может пожелать уйти на повышение (реальное или мнимое – вопрос выбора уже для самого белорусского тренера), а их проект опять останется на распутье. Причем произойти подобное может едва ли не в любой момент.

Поэтому второе сотрудничество с Кучуком должно быть использовано «Рухом» с максимальной выгодой для клубного проекта. Только в этом случае потенциальная позитивная динамика, которую способна обрести команда под руководством белорусского специалиста, может получить продолжение в недалеком будущем, когда львовянам вновь потребуется смена главного тренера.

Почему в недалеком будущем? Потому, что практически нет сомнений, что в «Рухе» у Кучука все получится, как надо. Во-первых, футбольная Украина вообще для этого тренера является настоящим клондайком в карьере, где он исключительно находит, а не теряет. Во-вторых, «Рух» - клуб, который прекрасно знаком Кучуку, начиная от топ-менеджмента, и заканчивая многими рядовыми техническими сотрудниками. В-третьих, инфраструктура «Руха» за время отсутствия Кучука в клубе претерпела ряд изменений в лучшую сторону, а потому давать результат для тренера будет еще приятнее и проще.

Но «Рух» и Кучук – это, как показывает практика, история для краткосрочных успехов. И когда они все-таки последуют, то руководству клуба нужно будет оставаться на земле, и держать ухо в остро – именно в этот момент, возможно, вновь потребуются перемены на тренерском мостике. А пока Кучук будет выводить команду «в люди», у Козловского и топ-менеджмента «Руха» есть время для разработки эффективной стратегии развития клуба и команды в будущем – такой, где будет минимум места для пиара и различных околофутбольных разборок, но максимум – для трудолюбия и привязанности к проекту. Ведь, как говорил американский философ Генри Торо, успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его искать.