ОФИЦИАЛЬНО. Леонид Кучук снова возглавил Рух

«Рух» официально сообщил о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера. Условия контракта не сообщаются.

Сегодня вечером Кучук приехал на базу Винниках и понаблюдал за тренировкой команды, не принимая участия в тренировочном процессе. После этого новый главный тренер был представлен команде.

Кто войдет в тренерский штаб Кучука – пока что не известно. Ранее сообщалось о том, что в нем может оказаться и предыдущий наставник команды Иван Федык, который был отправлен в отставку сегодня днем.