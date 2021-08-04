ОФИЦИАЛЬНО. Леонид Кучук снова возглавил Рух

Замену Ивану Федыку нашли быстро

  • 04.08.2021 21:22
  • 4083 просмотра
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Леонид Кучук снова возглавил Рух
© ФК Рух. Леонид Кучук

«Рух» официально сообщил о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера. Условия контракта не сообщаются.

Сегодня вечером Кучук приехал на базу Винниках и понаблюдал за тренировкой команды, не принимая участия в тренировочном процессе. После этого новый главный тренер был представлен команде.

Кто войдет в тренерский штаб Кучука – пока что не известно. Ранее сообщалось о том, что в нем может оказаться и предыдущий наставник команды Иван Федык, который был отправлен в отставку сегодня днем.

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Источник — ФК Рух Львов

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Аа Бб
      Аа Бб, 04.08.2021 22:25
    0
    PFCLviv, 04.08.2021 21:22
    Супер!
    Нарешті всі з тобою згодні
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    Face Control
      Face Control, 04.08.2021 22:00
    -2
    Удачи.
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    Shchebet
      Shchebet, 04.08.2021 21:53
    +2
    Это большой плюс для клуба. Если опять эксперименты ставить не будут по замене тренеров как перчатки. Пусть поработает год хотя бы
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    Maks23
      Maks23, 04.08.2021 21:50
    +2
    Поздравляем ..классный тренер..
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    padlo95
    online
      padlo95, 04.08.2021 21:47
    +1
    Не знаю как будет, но для Руха это хорошо...
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    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 04.08.2021 21:46
    +4
    Женіть цього Федика подалі. При Леоніду команда заграє, це розумний і виважений тренер. Дуже правильне і своєчасне рішення. Вірю в цього тренера.
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    DidOk
      DidOk, 04.08.2021 21:43
    +4
    Кучук для "Руху" - це добре !
    👌👍✋🏐🇺🇦
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    DidOk
      DidOk, 04.08.2021 21:42
    0
    Кучук для "Руху" - це добре ?
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    arzekl7
      arzekl7, 04.08.2021 21:31
    -2
    Може Кучма?
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    PFCLviv
      PFCLviv, 04.08.2021 21:22
    +6
    Супер!
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