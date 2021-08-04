ОФИЦИАЛЬНО. Леонид Кучук снова возглавил Рух

«Рух» официально сообщил о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера. Условия контракта не сообщаются.
Сегодня вечером Кучук приехал на базу Винниках и понаблюдал за тренировкой команды, не принимая участия в тренировочном процессе. После этого новый главный тренер был представлен команде.
Кто войдет в тренерский штаб Кучука – пока что не известно. Ранее сообщалось о том, что в нем может оказаться и предыдущий наставник команды Иван Федык, который был отправлен в отставку сегодня днем.
Источник — ФК Рух Львов
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