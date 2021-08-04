Источник: Кучук заменит Федыка на посту главного тренера Руха

Новым главным тренером «Руха» станет Леонид Кучук. Об этом сообщают телеканалы «Футбол».
На этом посту он заменит Ивана Федыка, который сегодня был отправлен в отставку. Официально назначение Кучука может состояться уже сегодня. Не исключено, что Федык войдет в его тренерский штаб.
Ранее Леонид Кучук уже возглавлял «Рух» с февраля по декабрь 2019 года.
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Источник — ТК Футбол
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А менять по 3-4 тренера за 1-2 сезона - это ни о чем.
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