Источник: Кучук заменит Федыка на посту главного тренера Руха

Ранее Иван Федык был отправлен в отставку

  • 04.08.2021 20:09
  • 1648 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Кучук заменит Федыка на посту главного тренера Руха
© ФК Рух

Новым главным тренером «Руха» станет Леонид Кучук. Об этом сообщают телеканалы «Футбол».

На этом посту он заменит Ивана Федыка, который сегодня был отправлен в отставку. Официально назначение Кучука может состояться уже сегодня. Не исключено, что Федык войдет в его тренерский штаб.

Ранее Леонид Кучук уже возглавлял «Рух» с февраля по декабрь 2019 года.

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Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.08.2021 20:49
    0
    28 мая покинул Динамо Минск. Почему не взять сразу, нужно сыграть два тура нового чемпионата
    Ссылка
    Lion
      Lion, 04.08.2021 20:48
    -2
    Кучук нигде долго не задерживается....
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 04.08.2021 20:34
    -1
    Зачем опытному Кучуку под боком Федик.Кучук это хорошо но уровень игроков для задач не выше 10 места.
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    rus
      rus, 04.08.2021 20:28
    0
    Это круто
    Ссылка
    igkravetz
    online
      igkravetz, 04.08.2021 20:27
    +1
    Тренер хороший успіхів йому
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.08.2021 20:21
    +2
    Хороший тренер - это гарантия развития клуба, академии. Но любому хорошему тренеру в среднем клубе нужно дать творческую свободу и хотя бы 2-3 сезона для работы, чтобы он смог создать команду, которая вы воплощала его идеи на футбольном поле.
    А менять по 3-4 тренера за 1-2 сезона - это ни о чем.
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    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 04.08.2021 20:19
    +3
    тренер с мозгами...
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