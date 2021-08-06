Почему уход Месси из Барселоны — тотальный провал

По резонансу это в сотни раз круче, чем уход Шевченко со сборной Украины: уж извините, Андрей Николаевич. Величайший в новейшей истории футболист, сроднившийся с одним из величайших футбольных клубов современности, уходит. Лионель Месси очень хотел остаться в «Барселоне», «Барселона» очень хотела, чтобы Лионель Месси остался. Но в итоге все завершилось крахом.
***
С 30 июня сего года Лео пребывал в статусе свободного агента. Уже тогда это «интересное» положение вызывало, как минимум, недоумение и удивление: как так, почему «Барса» не может договорится со своим символом? Однако знающие инсайдеры всех мастей уверяли, что это не более, чем коллизия, недоразумение, и оно будет решено в ближайшее время. Мол, Месси останется. Да и не с руки аргентинцу было тогда форсировать события, ведь нужно писать историю на Копа Америка.
Первый титул чемпиона Южной Америки Лео наконец-то получил. Многомилионная армия поклонников маленького великого гения выдохнула с облегчением: ну, уж теперь-то он точно останется в «Барселоне», ведь уже, фактически, никому ничего доказывать не должен.
В принципе, поползновения к оптимизму, уже даже не сдержанному, а основательному, действительно были. По информации как каталонских, так, в целом, и испанских СМИ, клуб и футболист находились на очень продвинутой стадии переговоров. Более того, стороны практически нашли консенсус: Месси ради нового контракта с «больше, чем клубом», согласился на серьезное урезание зарплаты. Нет, не так: на уменьшение своего заработка в два раза.
С утра в четверг, пятого августа, появилась информация от сразу нескольких, независящих друг от друга источников, что контракт между «Барселоной» и ее капитаном «на мази». Более того, впервые в своей карьере Лео будут представлять, как официального новичка команды, и что сам аргентинец для этого торжественного и неординарного случая подготовил соответствующую речь. И даже антураж для этого получался символическим: на «Камп Ноу», на товарищеский поединок, восьмого августа пожалует «Ювентус», с вечным соперником-коллегой Лео в составе – Криштиану Роналду, и вот перед этой игрой и должно было состояться официальное возвращение Месси.
Не состоялось. Далее, то есть ближе к вечеру четверга, «Барса» взорвала настоящую «ядерную бомбу»: дескать, сделки не будет, хотя обе стороны ее хотели, но «по финансовым и структурным причинам» она не состоится.
Тут-таки стал явью факт, что уже после того, как Месси согласился в два раза уменьшить свою зарплату, его уговаривали снова пойти на финансовые уступки. Лео отказался. Тогда «Барса» и капитулировала.
Наверное, при огромном желании можно метнуть камень в огород футболиста: мол, уже идет с ярмарки, мог бы и умерить свои аппетиты. Тем более, что клуб-то для него не только родной, но и знаковый. Скорее всего, в этом что-то есть. Но ведь игрок и так пошел на весьма ощутимые уступки своему клубу. А вот клуб – не пошел. То есть в данном случае можно с комфортной уверенностью утверждать, что «Барса» попросту не сделала практически ничего, чтобы удержать своего главного символа.
***
Вспомните, новый-старый президент «блауграны» Жоан Лапорта выиграл недавние выборы после фактически импичмента прежнего руководителя клуба Хосепа Бартомеу в первую очередь на заверениях сберечь Месси для команды. Лапорта даже специальный план для этого разработал: продать Юмтити и Пьянича, а если повезет – и Гризмана с Дембеле, урезать зарплаты другим «сенаторам» - Пике, Бускетсу, Тер Штегену и Роберто. Но ровным счетом ничего сделано не было. Да, план был изначально авантюрным, да и наследство от «Бармалея» Лапорте досталось скверное, но ведь и сам Жоан не сделал почти ничего, чтобы улучшить «инвестиционный климат» в клубе. Зато невесть зачем подписал явно «сбитого летчика» Агуэро. Только потому, что он друг и родственник Месси?
Увы, но «больше, чем клуб», на самом деле таковым не оказался. Имеющий отрицательный финансовый баланс, «сине-гранатовый» монстр является на данном этапе практически мильным пузырем. Поэтому он весной так рвался в приснопамятную Суперлигу, надеясь за счет американских миллионов улучшить пошатнувшееся положение. Та идея оказалась фатой морганой, а иной идеи просто не нашлось. Да и Ла Лига не смогла/не захотела менять свои правила ради «Барселоны» и ее лидера. Согласно выписанному финансовому регламенту организации, проводящей чемпионат Испании, клуб априори не может тратить больше, чем зарабатывает. Если в прошлом сезоне у «Барсы» уходило на зарплаты 671 миллион евро, то в новом должно было уходить не больше 383 миллиона. Как говорится, закон суров, но на то он и закон.
Тем не менее, наверное, в этой связи можно предъявить претензии руководству Ла Лиги. Ее глава Хавьер Тебас не раз и не два громогласно заявлял, что единственное и главное достояние испанского первенства – Лионель Месси. Мол, мы почти безболезненно пережили уход Неймара и даже Роналду, и пока есть Месси, мечты о «догнать и перегнать» АПЛ являются реальными.
Теперь Тебас, как и Лапорта, потерял свой главный козырь, свой главный аргумент. Кстати, на днях Ла Лига торжественно отрапортовала о подписании серьезного финансового соглашения с зарубежным инвестиционным фондом на 2,7 миллиарда евро. Можно лишь представить выражение лиц боссов сего фонда после того, как они узнали, что Месси больше не будет играть в чемпионате Испании.
Но Тебас и Ла Лига в данной ситуации – однозначно меньшее зло. Это в первую очередь «Барселона», загнавшая себя в глубокую долговую яму, стала заложником возникшей ситуации. Хотя и во всю старалась перевести стрелки на Тебаса и его ведомство. В клубе бардак – сто раз прав бывший игрок «Барсы» Линекер. И никакими доказательствами типа «клуб больше, чем один футболист», в данной ситуации себя не прикроешь: ведь всегда есть исключения из правил. Ситуация с Месси – как раз это исключение.
И если Бартомеу уже никогда не отмыться от клейма «проворонившего Неймара», то Лапорта будет жить с ярлыком «потерявший Месси»…
…«Барса» уже убрала из состава Месси, клуб выпустил прощальный ролик о своем капитане. В общем, на данный момент ситуация видится именно такой, что возврата не будет. Если так в итоге и случится, проиграют абсолютно все. В первую очередь клуб, который отныне будет просто клубом. Да и Ла Лига не скоро оклемается от ухода своего главного «человеческого» актива. Пострадает, если уже не пострадал, и сам Месси. Его сказка должна была завершиться иначе.
Но в этом гребанном коронавирусном мире красивых, а главное счастливых сказок становится, увы, все меньше и меньше.
Валерий Василенко, Sport.ua
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Маскерано
Бускетс
Абідаль
Ето'о
Клюйверт
Луис Энрике
Ибрагимович
Анри
Овермарс
Райцигер
Де бур
Пуйоль
Субисаретта?
Маскерано
Бускетс
Абідаль
Ето'о
На мази Лукаку. За те же бешенные деньги. Уже денег нет. Как минимум финансовый феерплей
Мбаппе хочет через год свободным негром в Реал. Но можно этот год поиграть с Месси
ПСЖ фаворит на Месси.?
Барселона никогда не будет просто клубом. Это Вальядолид просто клуб, а команда в которой играли:
Ромарио
Роналдиньо
Ронадло
Ривалдо
Кройф
Иньеста
Хави
Куман
Фигу
Вилья
Пике
Гвардиола
Стоичков
Коку
Точно не просто клуб.
З.Ы. а вот автор - просто писака...
Клюйверт
Луис Энрике
Ибрагимович
Анри
Овермарс
Райцигер
Де бур
Пуйоль
Субисаретта?
Барселона никогда не будет просто клубом. Это Вальядолид просто клуб, а команда в которой играли:
Ромарио
Роналдиньо
Ронадло
Ривалдо
Кройф
Иньеста
Хави
Куман
Фигу
Вилья
Пике
Гвардиола
Стоичков
Коку
Точно не просто клуб.
З.Ы. а вот автор - просто писака...
Що до 2020 року в Барси все було ок з фінансами?
Мессі звісно успіхів та нових здобутків, але навряд чи з ПСЖ зможе здобувати серйозні трофеїі
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