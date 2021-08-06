Почему уход Месси из Барселоны — тотальный провал

Меньше, чем клуб, меньше, чем Лига, меньше, чем сказка

  • 06.08.2021 13:05
  • 6848 просмотров
  • 19 комментариев
Почему уход Месси из Барселоны — тотальный провал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

По резонансу это в сотни раз круче, чем уход Шевченко со сборной Украины: уж извините, Андрей Николаевич. Величайший в новейшей истории футболист, сроднившийся с одним из величайших футбольных клубов современности, уходит. Лионель Месси очень хотел остаться в «Барселоне», «Барселона» очень хотела, чтобы Лионель Месси остался. Но в итоге все завершилось крахом.

***

С 30 июня сего года Лео пребывал в статусе свободного агента. Уже тогда это «интересное» положение вызывало, как минимум, недоумение и удивление: как так, почему «Барса» не может договорится со своим символом? Однако знающие инсайдеры всех мастей уверяли, что это не более, чем коллизия, недоразумение, и оно будет решено в ближайшее время. Мол, Месси останется. Да и не с руки аргентинцу было тогда форсировать события, ведь нужно писать историю на Копа Америка.

Первый титул чемпиона Южной Америки Лео наконец-то получил. Многомилионная армия поклонников маленького великого гения выдохнула с облегчением: ну, уж теперь-то он точно останется в «Барселоне», ведь уже, фактически, никому ничего доказывать не должен.

В принципе, поползновения к оптимизму, уже даже не сдержанному, а основательному, действительно были. По информации как каталонских, так, в целом, и испанских СМИ, клуб и футболист находились на очень продвинутой стадии переговоров. Более того, стороны практически нашли консенсус: Месси ради нового контракта с «больше, чем клубом», согласился на серьезное урезание зарплаты. Нет, не так: на уменьшение своего заработка в два раза.

С утра в четверг, пятого августа, появилась информация от сразу нескольких, независящих друг от друга источников, что контракт между «Барселоной» и ее капитаном «на мази». Более того, впервые в своей карьере Лео будут представлять, как официального новичка команды, и что сам аргентинец для этого торжественного и неординарного случая подготовил соответствующую речь. И даже антураж для этого получался символическим: на «Камп Ноу», на товарищеский поединок, восьмого августа пожалует «Ювентус», с вечным соперником-коллегой Лео в составе – Криштиану Роналду, и вот перед этой игрой и должно было состояться официальное возвращение Месси.

Не состоялось. Далее, то есть ближе к вечеру четверга, «Барса» взорвала настоящую «ядерную бомбу»: дескать, сделки не будет, хотя обе стороны ее хотели, но «по финансовым и структурным причинам» она не состоится.

Тут-таки стал явью факт, что уже после того, как Месси согласился в два раза уменьшить свою зарплату, его уговаривали снова пойти на финансовые уступки. Лео отказался. Тогда «Барса» и капитулировала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Наверное, при огромном желании можно метнуть камень в огород футболиста: мол, уже идет с ярмарки, мог бы и умерить свои аппетиты. Тем более, что клуб-то для него не только родной, но и знаковый. Скорее всего, в этом что-то есть. Но ведь игрок и так пошел на весьма ощутимые уступки своему клубу. А вот клуб – не пошел. То есть в данном случае можно с комфортной уверенностью утверждать, что «Барса» попросту не сделала практически ничего, чтобы удержать своего главного символа.

***

Вспомните, новый-старый президент «блауграны» Жоан Лапорта выиграл недавние выборы после фактически импичмента прежнего руководителя клуба Хосепа Бартомеу в первую очередь на заверениях сберечь Месси для команды. Лапорта даже специальный план для этого разработал: продать Юмтити и Пьянича, а если повезет – и Гризмана с Дембеле, урезать зарплаты другим «сенаторам» - Пике, Бускетсу, Тер Штегену и Роберто. Но ровным счетом ничего сделано не было. Да, план был изначально авантюрным, да и наследство от «Бармалея» Лапорте досталось скверное, но ведь и сам Жоан не сделал почти ничего, чтобы улучшить «инвестиционный климат» в клубе. Зато невесть зачем подписал явно «сбитого летчика» Агуэро. Только потому, что он друг и родственник Месси?

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта и Серхио Агуэро

Увы, но «больше, чем клуб», на самом деле таковым не оказался. Имеющий отрицательный финансовый баланс, «сине-гранатовый» монстр является на данном этапе практически мильным пузырем. Поэтому он весной так рвался в приснопамятную Суперлигу, надеясь за счет американских миллионов улучшить пошатнувшееся положение. Та идея оказалась фатой морганой, а иной идеи просто не нашлось. Да и Ла Лига не смогла/не захотела менять свои правила ради «Барселоны» и ее лидера. Согласно выписанному финансовому регламенту организации, проводящей чемпионат Испании, клуб априори не может тратить больше, чем зарабатывает. Если в прошлом сезоне у «Барсы» уходило на зарплаты 671 миллион евро, то в новом должно было уходить не больше 383 миллиона. Как говорится, закон суров, но на то он и закон.

Тем не менее, наверное, в этой связи можно предъявить претензии руководству Ла Лиги. Ее глава Хавьер Тебас не раз и не два громогласно заявлял, что единственное и главное достояние испанского первенства – Лионель Месси. Мол, мы почти безболезненно пережили уход Неймара и даже Роналду, и пока есть Месси, мечты о «догнать и перегнать» АПЛ являются реальными.

Теперь Тебас, как и Лапорта, потерял свой главный козырь, свой главный аргумент. Кстати, на днях Ла Лига торжественно отрапортовала о подписании серьезного финансового соглашения с зарубежным  инвестиционным фондом на 2,7 миллиарда евро. Можно лишь представить выражение лиц боссов сего фонда после того, как они узнали, что Месси больше не будет играть в чемпионате Испании.

Но Тебас и Ла Лига в данной ситуации – однозначно меньшее зло. Это в первую очередь «Барселона», загнавшая себя в глубокую долговую яму, стала заложником возникшей ситуации. Хотя и во всю старалась перевести стрелки на Тебаса и его ведомство. В клубе бардак – сто раз прав бывший игрок «Барсы» Линекер. И никакими доказательствами типа «клуб больше, чем один футболист», в данной ситуации себя не прикроешь: ведь всегда есть исключения из правил. Ситуация с Месси – как раз это исключение.  

И если Бартомеу уже никогда не отмыться от клейма «проворонившего Неймара», то Лапорта будет жить с ярлыком «потерявший Месси»…

…«Барса» уже убрала из состава Месси, клуб выпустил прощальный ролик о своем капитане. В общем, на данный момент ситуация видится именно такой, что возврата не будет. Если так в итоге и случится, проиграют абсолютно все. В первую очередь клуб, который отныне будет просто клубом. Да и Ла Лига не скоро оклемается от ухода своего главного «человеческого» актива. Пострадает, если уже не пострадал, и сам Месси. Его сказка должна была завершиться иначе.

Но в этом гребанном коронавирусном мире красивых, а главное счастливых сказок становится, увы, все меньше и меньше.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kevko
    online
      Kevko, 06.08.2021 14:22
    0
    У Барсы нет денег содержать Месси в его видении своих доходов. Такова реальность. Эта ситуация показывает, что возможно единицы из футболистов по настоящему преданы клубам. Все остальные - люди, которые выбирают наиболее денежный путь. Даже если этих денег уже очень много накопили.
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 06.08.2021 14:20
    0
    Cruijff, 06.08.2021 14:18
    Дані Алвес - найтитулованіший гравець в історії.
    Маскерано
    Бускетс
    Абідаль
    Ето'о
    почніть перераховувати склад ще з початку створення клубу...
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 06.08.2021 14:18
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 14:08
    А чем плохи были
    Клюйверт
    Луис Энрике
    Ибрагимович
    Анри
    Овермарс
    Райцигер
    Де бур
    Пуйоль
    Субисаретта?
    Дані Алвес - найтитулованіший гравець в історії.
    Маскерано
    Бускетс
    Абідаль
    Ето'о
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 06.08.2021 14:18
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 14:10
    Извините но Команда которая имеет в составе Депая Агуеро гризмана де йонка Ансу фати Рики Пуча Бускетса Обязана играть сильно.
    Ми вже бачили як вони грають, коли на полі немає Мессі... Сорян, але чуда не буде...
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 06.08.2021 14:17
    0
    Микола Унгурян, 06.08.2021 14:15
    не стане, в Реала та сама проблема з фінансами, а Мессі навряд чи погодиться спонсорувати головного конкуурента Барси
    та то зрозуміло... так... сміху заради...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 06.08.2021 14:15
    0
    GeloN83, 06.08.2021 13:56
    Буде прикольно, якщо Мессі стане гравцем "Реалу"... Але... "Ман. сити" чекає на Мессі...
    не стане, в Реала та сама проблема з фінансами, а Мессі навряд чи погодиться спонсорувати головного конкуурента Барси
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 14:12
    0
    euro2012_za_2012euro, 06.08.2021 14:12
    Агуэро приехал с Месси поиграть
    Агуеро пришел потому что сити не нужен
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.08.2021 14:12
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 14:10
    Извините но Команда которая имеет в составе Депая Агуеро гризмана де йонка Ансу фати Рики Пуча Бускетса Обязана играть сильно.
    Агуэро приехал с Месси поиграть
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.08.2021 14:11
    0
    Просто МС купил ГрильЯЖа по 1,5 млн. За 1кг
    На мази Лукаку. За те же бешенные деньги. Уже денег нет. Как минимум финансовый феерплей
    Мбаппе хочет через год свободным негром в Реал. Но можно этот год поиграть с Месси
    ПСЖ фаворит на Месси.?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.08.2021 14:10
    +1
    "То есть в данном случае можно с комфортной уверенностью утверждать, что «Барса» попросту не сделала практически ничего, чтобы удержать своего главного символа." То есть платить вместо 50 млн в год все еще баснословные 25 млн в год и это в двух шагах от банкротства - ничего не сделала? Зарплата Месси в 6 раз больше, чем у любого другого футболиста Барсы. Нужно признать, что он не пошел на более чем 2-кратное уменьшение ЗП ради фейр-плея Ла Лиги, а значит думает о деньгах, которые можно заработать в другом более богатом клубе и только поэтому стороны не договорились.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 14:10
    0
    sokolyk, 06.08.2021 14:04
    ... середнячків. Будемо дивитися правді в очі, але хто в Барсі зараз буде роздавати стільки ж пасів і забивати стільки голів??? В Реалі теж думали, що після відходу Роналду розкриється Бензема з Бейлом. І шо? Де вони? Шо сталося з тягнучкою "володаря ЗМ" Модрічем??? Мені шкода, але всі вони жалюгідні посередності на фоні цих двох інопланетян... Треба або народитися генієм або вкалувати як Папа Карло. Ні того, ні того у цих "застольників" нема...
    Извините но Команда которая имеет в составе Депая Агуеро гризмана де йонка Ансу фати Рики Пуча Бускетса Обязана играть сильно.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 14:08
    +2
    finka13, 06.08.2021 14:02
    В первую очередь клуб, который отныне будет просто клубом
    Барселона никогда не будет просто клубом. Это Вальядолид просто клуб, а команда в которой играли:
    Ромарио
    Роналдиньо
    Ронадло
    Ривалдо
    Кройф
    Иньеста
    Хави
    Куман
    Фигу
    Вилья
    Пике
    Гвардиола
    Стоичков
    Коку
    Точно не просто клуб.
    З.Ы. а вот автор - просто писака...
    А чем плохи были
    Клюйверт
    Луис Энрике
    Ибрагимович
    Анри
    Овермарс
    Райцигер
    Де бур
    Пуйоль
    Субисаретта?
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 06.08.2021 14:07
    0
    Василенко - апріорі вірний самому собі.
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 06.08.2021 14:04
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 13:44
    Наконец то барса будет как команда.
    ... середнячків. Будемо дивитися правді в очі, але хто в Барсі зараз буде роздавати стільки ж пасів і забивати стільки голів??? В Реалі теж думали, що після відходу Роналду розкриється Бензема з Бейлом. І шо? Де вони? Шо сталося з тягнучкою "володаря ЗМ" Модрічем??? Мені шкода, але всі вони жалюгідні посередності на фоні цих двох інопланетян... Треба або народитися генієм або вкалувати як Папа Карло. Ні того, ні того у цих "застольників" нема...
    Ссылка
    finka13
    online
      finka13, 06.08.2021 14:02
    +3
    В первую очередь клуб, который отныне будет просто клубом
    Барселона никогда не будет просто клубом. Это Вальядолид просто клуб, а команда в которой играли:
    Ромарио
    Роналдиньо
    Ронадло
    Ривалдо
    Кройф
    Иньеста
    Хави
    Куман
    Фигу
    Вилья
    Пике
    Гвардиола
    Стоичков
    Коку
    Точно не просто клуб.
    З.Ы. а вот автор - просто писака...
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 06.08.2021 13:56
    0
    Буде прикольно, якщо Мессі стане гравцем "Реалу"... Але... "Ман. сити" чекає на Мессі...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 13:44
    -4
    Наконец то барса будет как команда.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 06.08.2021 13:42
    0
    шкода, правда при чому тут автор приплів коронавірусний світ?
    Що до 2020 року в Барси все було ок з фінансами?
    Мессі звісно успіхів та нових здобутків, але навряд чи з ПСЖ зможе здобувати серйозні трофеїі
    Ссылка
    Alexander Nikolaenko
      Alexander Nikolaenko, 06.08.2021 13:36
    0
    Печально, конечно... Это мой любимый футболист и ему пора искать новые вызовы... Удачи, Лео! Мы в тебя верим!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности