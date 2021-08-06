Почему уход Месси из Барселоны — тотальный провал

По резонансу это в сотни раз круче, чем уход Шевченко со сборной Украины: уж извините, Андрей Николаевич. Величайший в новейшей истории футболист, сроднившийся с одним из величайших футбольных клубов современности, уходит. Лионель Месси очень хотел остаться в «Барселоне», «Барселона» очень хотела, чтобы Лионель Месси остался. Но в итоге все завершилось крахом.

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С 30 июня сего года Лео пребывал в статусе свободного агента. Уже тогда это «интересное» положение вызывало, как минимум, недоумение и удивление: как так, почему «Барса» не может договорится со своим символом? Однако знающие инсайдеры всех мастей уверяли, что это не более, чем коллизия, недоразумение, и оно будет решено в ближайшее время. Мол, Месси останется. Да и не с руки аргентинцу было тогда форсировать события, ведь нужно писать историю на Копа Америка.

Первый титул чемпиона Южной Америки Лео наконец-то получил. Многомилионная армия поклонников маленького великого гения выдохнула с облегчением: ну, уж теперь-то он точно останется в «Барселоне», ведь уже, фактически, никому ничего доказывать не должен.

В принципе, поползновения к оптимизму, уже даже не сдержанному, а основательному, действительно были. По информации как каталонских, так, в целом, и испанских СМИ, клуб и футболист находились на очень продвинутой стадии переговоров. Более того, стороны практически нашли консенсус: Месси ради нового контракта с «больше, чем клубом», согласился на серьезное урезание зарплаты. Нет, не так: на уменьшение своего заработка в два раза.

С утра в четверг, пятого августа, появилась информация от сразу нескольких, независящих друг от друга источников, что контракт между «Барселоной» и ее капитаном «на мази». Более того, впервые в своей карьере Лео будут представлять, как официального новичка команды, и что сам аргентинец для этого торжественного и неординарного случая подготовил соответствующую речь. И даже антураж для этого получался символическим: на «Камп Ноу», на товарищеский поединок, восьмого августа пожалует «Ювентус», с вечным соперником-коллегой Лео в составе – Криштиану Роналду, и вот перед этой игрой и должно было состояться официальное возвращение Месси.

Не состоялось. Далее, то есть ближе к вечеру четверга, «Барса» взорвала настоящую «ядерную бомбу»: дескать, сделки не будет, хотя обе стороны ее хотели, но «по финансовым и структурным причинам» она не состоится.

Тут-таки стал явью факт, что уже после того, как Месси согласился в два раза уменьшить свою зарплату, его уговаривали снова пойти на финансовые уступки. Лео отказался. Тогда «Барса» и капитулировала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Наверное, при огромном желании можно метнуть камень в огород футболиста: мол, уже идет с ярмарки, мог бы и умерить свои аппетиты. Тем более, что клуб-то для него не только родной, но и знаковый. Скорее всего, в этом что-то есть. Но ведь игрок и так пошел на весьма ощутимые уступки своему клубу. А вот клуб – не пошел. То есть в данном случае можно с комфортной уверенностью утверждать, что «Барса» попросту не сделала практически ничего, чтобы удержать своего главного символа.

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Вспомните, новый-старый президент «блауграны» Жоан Лапорта выиграл недавние выборы после фактически импичмента прежнего руководителя клуба Хосепа Бартомеу в первую очередь на заверениях сберечь Месси для команды. Лапорта даже специальный план для этого разработал: продать Юмтити и Пьянича, а если повезет – и Гризмана с Дембеле, урезать зарплаты другим «сенаторам» - Пике, Бускетсу, Тер Штегену и Роберто. Но ровным счетом ничего сделано не было. Да, план был изначально авантюрным, да и наследство от «Бармалея» Лапорте досталось скверное, но ведь и сам Жоан не сделал почти ничего, чтобы улучшить «инвестиционный климат» в клубе. Зато невесть зачем подписал явно «сбитого летчика» Агуэро. Только потому, что он друг и родственник Месси?

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта и Серхио Агуэро

Увы, но «больше, чем клуб», на самом деле таковым не оказался. Имеющий отрицательный финансовый баланс, «сине-гранатовый» монстр является на данном этапе практически мильным пузырем. Поэтому он весной так рвался в приснопамятную Суперлигу, надеясь за счет американских миллионов улучшить пошатнувшееся положение. Та идея оказалась фатой морганой, а иной идеи просто не нашлось. Да и Ла Лига не смогла/не захотела менять свои правила ради «Барселоны» и ее лидера. Согласно выписанному финансовому регламенту организации, проводящей чемпионат Испании, клуб априори не может тратить больше, чем зарабатывает. Если в прошлом сезоне у «Барсы» уходило на зарплаты 671 миллион евро, то в новом должно было уходить не больше 383 миллиона. Как говорится, закон суров, но на то он и закон.

Тем не менее, наверное, в этой связи можно предъявить претензии руководству Ла Лиги. Ее глава Хавьер Тебас не раз и не два громогласно заявлял, что единственное и главное достояние испанского первенства – Лионель Месси. Мол, мы почти безболезненно пережили уход Неймара и даже Роналду, и пока есть Месси, мечты о «догнать и перегнать» АПЛ являются реальными.

Теперь Тебас, как и Лапорта, потерял свой главный козырь, свой главный аргумент. Кстати, на днях Ла Лига торжественно отрапортовала о подписании серьезного финансового соглашения с зарубежным инвестиционным фондом на 2,7 миллиарда евро. Можно лишь представить выражение лиц боссов сего фонда после того, как они узнали, что Месси больше не будет играть в чемпионате Испании.

Но Тебас и Ла Лига в данной ситуации – однозначно меньшее зло. Это в первую очередь «Барселона», загнавшая себя в глубокую долговую яму, стала заложником возникшей ситуации. Хотя и во всю старалась перевести стрелки на Тебаса и его ведомство. В клубе бардак – сто раз прав бывший игрок «Барсы» Линекер. И никакими доказательствами типа «клуб больше, чем один футболист», в данной ситуации себя не прикроешь: ведь всегда есть исключения из правил. Ситуация с Месси – как раз это исключение.

И если Бартомеу уже никогда не отмыться от клейма «проворонившего Неймара», то Лапорта будет жить с ярлыком «потерявший Месси»…

…«Барса» уже убрала из состава Месси, клуб выпустил прощальный ролик о своем капитане. В общем, на данный момент ситуация видится именно такой, что возврата не будет. Если так в итоге и случится, проиграют абсолютно все. В первую очередь клуб, который отныне будет просто клубом. Да и Ла Лига не скоро оклемается от ухода своего главного «человеческого» актива. Пострадает, если уже не пострадал, и сам Месси. Его сказка должна была завершиться иначе.

Но в этом гребанном коронавирусном мире красивых, а главное счастливых сказок становится, увы, все меньше и меньше.