Карпаты против Карпат. Определились все пары второго этапа Кубка Украины

Матчи состоятся 18 августа

  • 06.08.2021 10:28
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Карпаты против Карпат. Определились все пары второго этапа Кубка Украины
© УАФ

6 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022.

В жеребьевке приняли участие клубы Первой и Второй лиги и пять победителей первого предварительного этапа. Клубы были разделены на группы по географическому принципу.

Пары второго предварительного этапа Кубка Украины

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа.

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Источник — Sport.ua

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