Карпаты против Карпат. Определились все пары второго этапа Кубка Украины

6 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022.
В жеребьевке приняли участие клубы Первой и Второй лиги и пять победителей первого предварительного этапа. Клубы были разделены на группы по географическому принципу.
Пары второго предварительного этапа Кубка Украины
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа.
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Источник — Sport.ua
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