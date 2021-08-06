Первая победа в истории встреч. Металлист 1925 переиграл Черноморец

Третий тур Украинской Премьер-лиги стартовал с достаточно интересного противостояния, которое еще год назад можно было смело называть центральной встречей в рамках Первой лиги. До аналогичного звания уже в рамках «элитного» дивизиона встреча харьковского «Металлиста 1925» и одесского «Черноморца», при всем уважении и с учетом предстоящей игры между «Зарей» и киевским «Динамо», не дотягивает, однако битва двух новичков текущего розыгрыша от этого все равно не становилась менее интригующей.



«Моряки» в стартовых двух поединках своими выступлениями лишь подлили масла в огонь разгоревшегося скандала, связанного с множественными арендами футболистов из киевского «Динамо», шефство над которыми взял экс-наставник молодежки столичного клуба – Юрий Мороз. Поражения от черниговской «Десны» и днепровского «Днепра-1» с одинаковым счетом (0:3) показали, что молодость, на данный момент, не способна бить класс, но куда более ответственным была отчетная встреча, так как прямого сравнения с выступлениями образца прошлого сезона было попросту невозможно избежать.



Что касается коллектива Валерия Кривенцова, то удачный старт матчем против львовского «Руха» (2:1) сменился проблемной игрой команды против ковалевского «Колоса» неделей ранее (0:1). Именно по этой причине ожидалось, что «1925» захочет расставить акценты относительно своих амбиций в домашней игре против хорошо знакомого, но исключительно по оставшейся от него вывески, соперника.



Начало поединка проходило за позиционными атаками хозяев поля, которые оставили своих соперников без мяча, и практически сразу сумели создать голевой момент для Голодюка, но Кадири подстраховал голкипера своевременным подкатом. Казалось, что матч будет строиться вновь по неудачному для коллектива Мороза сценарию, однако гостям постепенно удалось не только стабилизировать ситуацию с контролем мяча, но и перейти к действительно агрессивной игре у чужих ворот.По достаточно очевидным причинам «Черноморец» испытывал сильный голод в отношении забитых мячей, поэтому, когда на 17-й минуте Владиславу Бугаю таки удалось впервые в сезоне для своей команды отправить мяч в сетку чужих ворот, да еще с помощью удара из партера в центре чужой штрафной через себя, «моряков» было уже сложно остановить в атаке. Окрыленный успехом форвард сразу попытается пойти за вторым забитым мячом в дальнейшем, однако соперникам удастся сдержать его напор на какое-то время.«Металлист 1925» владел инициативой, даже несмотря на пропущенный мяч, поэтому было бы странно увидеть отсутствие попыток со стороны харьковчан отыграться как можно скорее. Для ответного гола хозяев хватило всего пять минут – Кадири грубо ошибся с выносом мяча перед своей штрафной, подарив его Батюшину на левом фланге атаки соперников, после чего последовал мгновенный удар под ближнюю штангу.Середина тайма, да еще и на фоне такого старта, прошла относительно спокойно. Лишь момент с ударом Кадири в падении с близкой дистанции был похож на действительно опасный, но качественно среагировать на этот момент команда Кривенцова так и не смогла. В итоге, под занавес первого тайма Михайленко таки выжал передачу в левый фланг штрафной на ход Бугаю, который не только успел заложить вираж на замахе, но и успешно пробил под голкипером Сидоренко. Такого поворота событий предматчевые расклады нам точно не прогнозировали.

После перерыва одесситы достаточно резко добавили в скорости, к чему оказались не готовы их соперники. Все, кроме вратаря – Сидоренко в фантастическом стиле сумел отразить удар слету с ближней дистанции от Авагимяна, после чего еще и ногами сделал невозможным добивание от соперника. «Металлисту 1925» пришлось принудительно включаться в борьбу, в результате чего мы увидели попадание со штрафного в исполнении Батюшина в левый каркас ворот, а также момент с добиванием над воротами отраженного удара Крыськива с правого фланга в исполнении Фабиньо.



Сразу после этого эпизода, бразильцу невероятным образом удалось за две минуты стать автором двух полноценных голевых передач, но если ассист прострелом на Голодюка во вратарскую ему точно запишут, то вот за автогол Дубко, который уже второй тур кряду расписался в воротах своей команды, места в протоколе для игрока харьковчан не было предусмотрено.



Команде Кривенцова удалось полностью перевернуть ситуацию на футбольном поле ценой небольших усилий, после чего наставники начали игру замен, которая, по большому счету, просто сожгла ценные игровые минуты. Гости много атаковали в завершении поединка, но из опасного можно вспомнить только удар головой от Михайленко на последних секундах, но Сидоренко и тут был в полном порядке. Пациент подал первые признаки жизни.



В следующем туре харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях против донецкого «Шахтера», а одесский «Черноморец» проведет очередной матч на выезде – против «Мариуполя». «Битва двух морей», не иначе.

Украинская Премьер-лига. 3 тур.

«Металлист 1925» – «Черноморец» – 3:2.

Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (аг) - Бугай, 17, 42.

Ванат, 27 - Задерака, 85.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жычыков (Ермаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Фабиньо (Ременюк, 75), Голодюк (Задерака, 81), Батюшин (Дмитренко, 74), Крыськив.

«Черноморец»: Варакута, Кадири, Дубко, Путря (Скорко, 74), Д. Кузык, Михайленко, Билошевский (Тлумак, 67), Брагару (Мащенко, 74), Штогрин (Авагимян, 26), Ванат, Бугай (Исаенко, 67).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Металлист» (Харьков).

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА