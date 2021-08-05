3-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Черноморец
06.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.08.2021 22:08
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Металлист 1925 – Черноморец. Текстовая трансляция матча
© Металлист 1925

В субботу, 6 августа, состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец». Игра состоится в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало - в 19:30.

Команды начали чемпионат по-разному - «Металлист 1925» победил львовский «Рух» в стартовом туре и проиграл во втором «Колосу» из Ковалевки. Однако то поражение было на фоне достойной игры, поэтому старт сезона для новичка Премьер-лиги можно считать удачным. Чего не скажешь о «Черноморце» - одесситы, вернувшись в УПЛ, кардинально изменили трансферную политику, что вылилось в два поражения со счетом 0:3 от «Десны» и «Днепра-1». Когда же исправлять ситуацию, как не в матче с соперником, с которым два года подряд играли в Первой лиге? Причем удачно играли - на счету «Черноморца» две победы, две ничьи и ноль пропущенных мячей. Посмотрим, продолжится ли удачная серия для одесского клуба с подопечными Кривенцова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» - «Черноморец».

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Источник — Sport.ua

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