6 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ, в котором «Металлист 1925» и «Черноморец» устроили голевую перестрелку (3:2).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Черноморец – 3:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Бугай, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Батюшин, 23 мин.
ГОЛ! 1:2. Бугай, 43 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:2. Голодюк, 64 мин.
ГОЛ! 3:2. Дубко, 66 мин (автогол)
Видеообзор второго тайма.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиньо (Металлист 1925).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Голодюк (Металлист 1925).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Черноморец).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Черноморец).
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Источник — Sport.ua
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