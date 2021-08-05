Третий тур украинской Премьер-Лиги откроется в пятницу в Харькове, где сыграют две команды, которые в прошлом сезоне вместе выступали в первой лиге.

«Металлист 1925»

В отличие от одесситов харьковский клуб является настоящим дебютантом элитного дивизиона и впервые выступает среди сильнейших. Но это, пожалуй, только на бумаге. А в действительности у подопечных Валерия Кривенцова сейчас гораздо больше опытных игроков, которые в разное время уже выступали в Премьер-Лиге. Это касается Голодюка, Ткачука, Габелка, Ермакова, Протасова, Западни, Задераки. Есть еще Пономарь, но он из-за травмы, полученной в первой игре нового сезона, похоже, выбыл из строя надолго.

Харьковчане начали турнир домашней победой над «Рухом» со счетом 2:1, а затем в равной борьбе уступили на выезде «Колосу», пропустив единственный мяч в свои ворота во втором тайме. Если брать в целом, то «Металлист 1925» в этих двух матчах смотрелся неплохо, к тому же его футболисты не реализовали еще несколько моментов для взятия ворот. Так что три очка завоеваны ими вполне заслуженно.

Учитывая потерю Пономаря, руководство харьковской команды в срочном порядке стало искать еще одного форварда и вот на днях было объявлено, что «Металлист 1925» пополнил 23-летний нападающий из Бразилии Марлисон. Вполне возможно, что уже в игре с одесситами он выйдет на поле.

«Черноморец»



Для «Черноморца» старт нового чемпионата Украины получился очень неудачным. Команда два раза проиграла с одинаковым счетом 0:3 сперва «Десне», а затем «Днепру-1». В первой игре команду явно подвел защитник Билошевский, получивший на 38-й минуте две желтые карточки и досрочно покинув поле. А во втором туре одесситы были вынуждены проводит свой «домашний» поединок на поле соперников и проиграли им по всем статьям.

За два месяца, прошедшие после того, как моряки завоевали право играть в Премьер-Лиге, в команде произошли значительные изменения. Прежде всего, речь идет об аренде более десятка в основном молодых футболистов киевского «Динамо», с которыми вместе в одесский клуб пришел тренер Юрий Мороз. Местные болельщики по-разному отреагировали на такие изменения. Но особенно негативными были заявления одесских ультрас, которые даже угрожают срывать домашние матчи.

Как бы там ни было, а нынешнему составу «Черноморца» надо игрой завоевывать симпатии своих поклонников. В противном случае будет очень непросто выступать перед своими зрителями.

Статистика встреч

Два сезона подряд «Металлист 1925» и «Черноморец» играли друг с другом в первой лиге. В прошлом году в первом круге в Одессе выиграли хозяева поля со счетом 2:0, а во втором круге они же праздновали победу в Харькове 1:0. А в позапрошлом сезоне оба матча завершились нулевыми ничьими.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин, Голодюк, Крыськив, Батюшин, Фабиньо

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Долгов, Д. Кузык, Михайленко, С. Кравченко, Брагару, Штогрин, Бугай, Ванат

6 августа, пятница