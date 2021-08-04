Шахтер выиграл у Генка, Черкасова взяла бронзу, Беленюк и Насибов в финале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 августа.
1. На характере. Шахтер вырвал выездную победу у Генка
«Горняки» одержали важную победу в Бельгии
2. Результаты Q3 ЛЧ. Монако выйдет на Шахтер? Вернидуб сыграл вничью
В Европе прошли первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
3. Еще одна бронза! Черкасова завоевала медаль в вольной борьбе
В малом финале украинка победила Сару Дошо
4. Фантастика! Второй финал! Жан Беленюк сразится за золото Олимпийских игр
Доминирующая победа украинского борца
5. Есть финал! Насибов сделал сумасшедший камбэк в полуфинале Олимпиады
Украинский борец в тяжелейшей схватке отыгрался и на последних секундах вырвал победу
6. Пять заступов. Бех-Романчук показала пятый результат на Олимпиаде
Украинская спортсменка не смогла завоевать медаль
7. Артистическое плавание. Украинки Федина и Савчук уверенно вышли в финал
Спортсменки среди лидеров после технической программы
8A. Неистовые борцы и слезы Бех-Романчук. Как прошел 11-й день ОИ
Sport.ua итожит лучший день Украины на Играх в Токио
8B. Украина исправит ситуацию? Медальный зачет Олимпиады
Пока Украина завоевала 7 медалей
9A. Источник: УАФ не захотела продлить контракт с Шевченко на прежних условиях
Подробности ухода Андрея Шевченко из сборной Украины
9B. Михаил БРОДСКИЙ: «Шевченко может хотеть 3 миллиона, но он га**он»
Глава Федерации баскетбола Украины жестко раскритиковал тренера футбольной сборной
10A. Чего ждать от Шахтера под руководством Де Дзерби
Обозреватель Sport.ua в двух турах в исполнении «горняков» увидел и новое, и старое
10B. Простуда и Луческу, брань и Селезнев, Мариуполь и скандал, Адамюк-бисиклета
Самые интересные события второго тура УПЛ – в традиционном обзоре
Источник — Sport.ua
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