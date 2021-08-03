Он регулярно употреблял алкоголь. Клуб из Днепра отчислил известного игрока

Клуб Второй лиги «Перемога» Днепр сообщил о расторжении контракта с защитником Андреем Слинкиным из-за нарушения спортивного режима и регулярного употребления алкогольных напитков:

В заявлении клуба сказано: «Из-за постоянных нарушений спортивного режима и регулярное употребление алкоголя, в результате чего игрок был в плохой физической форме и даже не появлялся на тренировку, ФК «Перемога» в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкиным. Желать этом «футболисту» удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав.

И на будущее хотели бы предупредить всех тех, кто сейчас носит или в будущем наденет футболку с эмблемой днепровской «Перемоги». Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуба. Каждый матч во Второй лиге – это битва, где нужно выкладываться с первой до последней секунды. ФК «Перемога» платит высокие гонорары своим футболистам, но наш клуб не будет местом легкой наживы для тех, кто собирается «отбывать номер» на футбольном поле!»

Слинкин известен по выступлениям в УПЛ за клубы «Черноморец» Одесса и «Десна» Чернигов. За границей поиграл за команды «Сеница» Словакия, «Заря» Бельцы, «Дачия» Кишинев и «Вентспилс» Латвия.