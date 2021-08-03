Он регулярно употреблял алкоголь. Клуб из Днепра отчислил известного игрока

«Перемога» сообщила о расторжении контракта с Андреем Слинкиным

  • 03.08.2021 16:05
  • 8528 просмотров
  • 9 комментариев
Он регулярно употреблял алкоголь. Клуб из Днепра отчислил известного игрока
© ФК Перемога Днепр. Андрей Слинкин

Клуб Второй лиги «Перемога» Днепр сообщил о расторжении контракта с защитником Андреем Слинкиным из-за нарушения спортивного режима и регулярного употребления алкогольных напитков:

В заявлении клуба сказано: «Из-за постоянных нарушений спортивного режима и регулярное употребление алкоголя, в результате чего игрок был в плохой физической форме и даже не появлялся на тренировку, ФК «Перемога» в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкиным. Желать этом «футболисту» удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав.

И на будущее хотели бы предупредить всех тех, кто сейчас носит или в будущем наденет футболку с эмблемой днепровской «Перемоги». Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуба. Каждый матч во Второй лиге – это битва, где нужно выкладываться с первой до последней секунды. ФК «Перемога» платит высокие гонорары своим футболистам, но наш клуб не будет местом легкой наживы для тех, кто собирается «отбывать номер» на футбольном поле!»

Слинкин известен по выступлениям в УПЛ за клубы «Черноморец» Одесса и «Десна» Чернигов. За границей поиграл за команды «Сеница» Словакия, «Заря» Бельцы, «Дачия» Кишинев и «Вентспилс» Латвия.

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Источник — ФК Перемога

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 03.08.2021 17:23
    0
    Рыкуна так до конца карьеры помогали,не помогло
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    апк
      апк, 03.08.2021 17:15
    -1
    Roger, 03.08.2021 16:22
    "Желать этом «футболисту» удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав."
    Не понимаю зачем так относится к людям. Да человек не прав, но он не совершил преступления, и возможно он просто погруз в зависимости и не может сам выбраться. Возможно если бы была помощь со стороны, то все бы нормализовалось и человек вернулся к полноценной жизни.
    Но вот так ставить крест, да еще и по сути призывая других тоже забить на человека это не правильно.
    Так это тоже самое, что раньше в Трудовой книжке была статья увольнения за прогулы без оправдательных документов. То есть +.
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    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 03.08.2021 17:13
    0
    Roger, 03.08.2021 16:22
    "Желать этом «футболисту» удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав."
    Не понимаю зачем так относится к людям. Да человек не прав, но он не совершил преступления, и возможно он просто погруз в зависимости и не может сам выбраться. Возможно если бы была помощь со стороны, то все бы нормализовалось и человек вернулся к полноценной жизни.
    Но вот так ставить крест, да еще и по сути призывая других тоже забить на человека это не правильно.
    вірно, ще сраку йому тре цілувати, надати психіатра і відправити на курорт, нехай відпочине, оговтаєьться ... а пашуть нехай інші ...
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    Bolshoi
      Bolshoi, 03.08.2021 17:13
    0
    Roger, 03.08.2021 16:22
    "Желать этом «футболисту» удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав."
    Не понимаю зачем так относится к людям. Да человек не прав, но он не совершил преступления, и возможно он просто погруз в зависимости и не может сам выбраться. Возможно если бы была помощь со стороны, то все бы нормализовалось и человек вернулся к полноценной жизни.
    Но вот так ставить крест, да еще и по сути призывая других тоже забить на человека это не правильно.
    Детство закончилось, сопли вытерать никто не будет. Если бы некоторых ещё и сажать начали за их проделки, то пошло бы всем только на пользу.
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    апк
      апк, 03.08.2021 17:13
    0
    Теперь даже в дворники будет трудно устроиться. И там давно требуют сертификат нарколога.
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    Bolshoi
      Bolshoi, 03.08.2021 17:07
    -1
    Видать здорово достал, раз расстаются в таком виде.
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    Iurii
      Iurii, 03.08.2021 17:01
    -2
    Все футболисты пьют алкоголь, зачем паскудить этого парня?
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    adidas77
      adidas77, 03.08.2021 16:30
    0
    Roger, 03.08.2021 16:22
    "Желать этом «футболисту» удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав."
    Не понимаю зачем так относится к людям. Да человек не прав, но он не совершил преступления, и возможно он просто погруз в зависимости и не может сам выбраться. Возможно если бы была помощь со стороны, то все бы нормализовалось и человек вернулся к полноценной жизни.
    Но вот так ставить крест, да еще и по сути призывая других тоже забить на человека это не правильно.
    Согласен с вами!
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    Roger
      Roger, 03.08.2021 16:22
    -1
    "Желать этом «футболисту» удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав."
    Не понимаю зачем так относится к людям. Да человек не прав, но он не совершил преступления, и возможно он просто погруз в зависимости и не может сам выбраться. Возможно если бы была помощь со стороны, то все бы нормализовалось и человек вернулся к полноценной жизни.
    Но вот так ставить крест, да еще и по сути призывая других тоже забить на человека это не правильно.
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