Простуда и Луческу, брань и Селезнев, Мариуполь и скандал, Адамюк-бисиклета

Чемпионат Украины набирает обороты. Постепенно вырисовываются и фавориты, и аутсайдеры. «Шахтер» добывает вторую подряд победу, его заклятый «бело-синий» друг стартует с разгрома. Кулач дебютирует за «Динамо», а Селезнев – за «Минай». Главный скандал тура – в Мариуполе. Дальше будет еще интереснее.

Галстук тура

«Более справедливым итогом поединка была бы, все-таки, ничья», - будто извинялся после игры с «Металлистом-1925» наставник «Колоса» Руслан Костышин. Скорее всего потому, что его коллеге – Валерию Кривенцову – на следующий день после матча исполнилось 48 лет. Тренер харьковчан, признанный лучшим среди своих коллег в первом туре, в этот раз в качестве подарка получил лишь пресловутый «галстук».

Терпение тура

До средины второго тайма матча против «Львова» у «Шахтера» не получалось ровным счетом ничего. Команда Де Дзерби хоть и владела территориальным преимуществом, контролировала мяч и на порядок превзошла оппонентов по количеству передач, но реальных угроз для ворот Костика не создала. Лишь на 73 минуте гостям удалось взломать оборону «Львова» - отличился новичок «горняков» Траоре, забивший во второй подряд игре. После этого гола хозяева поля «рассыпались», и пропустили еще дважды.

Слова тура

После игры со «Львовом» наставник «Шахтера» Де Дзерби растекся мыслью по древу: «У нашего сегодняшнего соперника есть скоростные игроки. Я просил футболистов быть очень и очень внимательными. Считаю, что в этих матчах трудно увидеть, где есть сложности. Ты замечаешь их, когда пропускаешь гол, но тогда поздно. Нужно думать заранее, иногда даже негативно, создать правильный контекст, чтобы играть с мячом и без. Почти всегда мы делали это хорошо, однако в первые секунды обоих таймов допустили ошибки. А в основном провели очень и очень хороший матч».

ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Дебошир тура

«Царь» вернулся: после скандального ухода из «Колоса» многоопытный и харизматичный Евгений Селезнев нашелся в «Минае». 36-летний форвард, маниакально настроенный побить бомбардирский рекорд Шацких/Реброва, вышел в старте на матч против «Александрии». И запомнился своим поведением как на поле, так и вне его. На поле «Селя» приятно удивил нацеленностью на ворота и неплохой функциональной готовностью. А вот за пределами газона снова взялся за старое. В подтрибунном помещении, во время перерыва в матче, он успел сцепиться в словесной дуэли с одним из тренером соперника, а также футболистом Бабогло. Понятное дело, при этом использовалась и нецензурная лексика, было и предложение выйти «один на один». Все это закончилось для дебошира «горчичником».

Перенос тура

Концерты Макса Коржа и Дмитрия Монатика на одесский стадион привлекли многочисленную аудиторию. Как следствие – газон на арене оказался непригодным для футбола, и по просьбе «Черноморца» его домашний поединок против «Днепра-1» состоялся в Днепре. Ничего хорошего с точки зрения итогового результата «морякам» этот перенес не дал: они без шансов разгромно уступили 0:3.

Гол тура

Очень крутой мяч в ворота «Черноморца» забил Адамюк. Защитник «Днепра-1» подключился к атаке в средине второго тайма, и, получив передачу от Кравченко, решился пробить в падении боковыми ножницами. И залетело! Да, был небольшой рикошет от несчастного Дубко, который несколькими минутами ранее срезал мяч у свои ворота, но этот факт не уменьшает ни заслуг Адамюка, которому партнеры уже успели приклеить кличку «Володя-бисиклета», ни его шедевру.

Баннер тура

Похоже, с народным творчеством в славном городе Одесса все в полном порядке. В первому туре фаны «Черноморца» не пытались отличиться оригинальностью, посему просто вывесили в Чернигове баннер с призывом к Юрию Морозу убираться восвояси. В этот раз все было намного тоньше. На матче против «Днепра-1» болельщики «Черноморца» вывесили полотнище со следующим содержанием: «Одесса, +14, Мороз, «Черноморец» будет штормить». Не очень просто, но вполне понятно.

Болельщик тура

Наставник днепрян Йовичевич в матче первого тура – против «Ворсклы» - не сдержал своих эмоций и был удален с тренерского мостика. Игру своей команды против «Черноморца» хорватский тренер смотрел с трибун стадиона, а непосредственно действиями «Днепра-1» руководил помощник Игора – Юрий Беньо. В этот раз Йовичевичу не пришлось выходить из себя. Скорее даже наоборот: 47-летний специалист спокойно реагировал на происходящее, ведь его команда уверенно вела игру. А в моменте с голом Адамюка хорват поаплодировал своему подопечному.

Реабилитация тура

«Команда попала в психологическую яму после матча с КуПС, поэтому сегодня нужно было выигрывать, чтобы поднять моральный дух», - так отчитался о матче против «Руха» главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов. Наставник полтавчан не лукавил: после поражения от финнов в «яме» находилась не только полтавская команда, но и ее тренер. По слухам, в случае поражения от львовян Максимову наверняка указали бы на дверь. Но пока что не укажут. «Выиграли – значит все нормально», - резюмировал тренер «зелено-белых».

Слух тура

После резонансного поражения «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций от финского КуПС, главный тренер команды Максимов и его первый ассистент Уляницкий серьезно «побили горшки». Сразу после того поединка помощник наставника полтавчан собрал вещи и укатил в Киев. Причиной вроде бы стал конфликт между специалистами, в ходе которого Юрий Вильевич обвинил Виктора Васильевича в некомпетентности. Так это или нет – доподлинно не известно. Но на матче против «Руха» Уляницкого на тренерской скамейке «зелено-белых» не было.

Скандал тура

«Мариуполь» с первых минут доминировал в домашней игре против «Десны». И продолжал это делать даже тогда, когда остался в меньшинстве: за две желтые карточки был оперативно удален Кащук. Но силенок для того, чтобы добыть положительный результат в этом матче, команде Остапа Маркевича не хватило. На второй компенсированной минуте второго тайма «Десна» усилиями Безбородько забила победный гол. Денис отличился с передачи Завийского. Все бы ничего, но в момент приема мяча форвард черниговчан находился в положении вне игры. Наверняка система ВАР могла восстановить справедливость и исправить решение арбитра Козыка, но ее на матче не было.

Разгром тура

Лучшая команда УПЛ прошлого сезона и лучшая команда первой лиги минувшего чемпионата – таковой была вывеска встречи на «Олимпийском» между «Динамо» и «Вересом». Встреча старых знакомых по «Шахтеру» - бывшего тренера «горняков» Мирчи Луческу и его бывшего подопечного Юрия Вирта оказалась с «односторонним» движением. Уже к шестой минуте киевляне вели 2:0, а завершили с комфортным перевесом в четыре сухих мяча. «Верес» в том матче не нанес ни одного удара в створ ворот. Главный вопрос так и остался без ответа: то ли «Динамо» настолько сильное, то ли «Верес» настолько слабый?

ФК Динамо

Простуда тура

Тренера «Динамо» Мирчи Луческу во время игры его подопечных против «Вереса» не оказалось на тренерской скамье. За уверенной победой своих подопечных румынский специалист наблюдал из ВИП-ложи. Причина отсутствия 76-летнего наставника на рабочем месте – «легкая простуда».

Травма тура

Дебютный гол динамовцев в новом сезоне забил защитник Попов, отметившийся взятием ворот «Вереса» уже на четвертой минуте. Спустя полчаса Денис был заменен на Забарного. Но не из-за плохой игры, а по причине травмы. Насколько она серьезная – пока сказать сложно, ведь ассистент Луческу – Карас – по окончании матча весьма витиевато ответил на сей счет: «Будем надеяться, что это только ушиб. Денис прикладывал лед в раздевалке, ему поставили специальный аппарат. Думаю, что в ближайшие дни он пройдет более тщательный медосмотр».

Дебюты тура

Премьерным голом за «Динамо» отличился Тымчик. Александр, сыгравший на «родной» позиции правого защитника, забил третий гол у ворота «Вереса». Похоже, конкуренция на месте правого фулбека у «Динамо» в нынешнем сезоне будет серьезная. Дебютировал в составе «бело-синих» летний новичок – Кулач. Влад вышел на поле вместо Гармаша за полчаса до конца матча, но результативными действиями не отметился. Остальные динамовские новобранцы – Шкурин, Антюх и Рамирес – в заявку на поединок не попали. Дебютные мячи в УПЛ забили и сразу два игрока «Зари» - Кристиан и Фримпонг (четвертый и пятый голы в ворота «Ингульца»).

Цифра тура

Матч «Динамо» и «Вереса» собрал наибольшую зрительскую аудиторию в туре. За поединком действующего чемпиона УПЛ и чемпиона первой лиги пришли посмотреть, по официальным данным, 12 936 зрителей.

Герой тура

В последнем поединке тура «Ингулец» принимал «Зарю». И был нещадно разгромлен гостевой командой – 5:1. Львиная доля забитых мячей – на счету Кочергина. Полузащитнику луганчан удалось отметиться сразу тремя результативными ударами. Это первый хет-трик в нынешнем сезоне. И первый «трюк со шляпой» в карьере Владислава.

Символическая сборная тура

Литовка - Тымчик, Попов, Адамюк, Исмаили - Скляр, Пихаленок, Кочергин, Педриньо - Траоре, Гармаш.