Чего ждать от Шахтера под руководством Де Дзерби

«Все те идеи, которые Де Дзерби наигрывал на тренировочных сборах, мы увидели», - сказал после премьерного поединка «Шахтера» в новом сезоне (против «Ингульца») генеральный директор «горняков» Сергей Палкин. С функционером донецкого клуба сложно не согласиться: новые идеи нового тренера «оранжево-черных» действительно просматривались уже в первой официальной игре. Да и во второй тоже. Но это отнюдь не значит, что нынешний «Шахтер» кардинально отличается от «Шахтера» Каштру. И что этот «Шахтер» на голову сильнее «Шахтера» конца минувшего сезона. Сжатые выводы по первым двум поединкам «Шахтера» во главе с новым наставником читайте ниже.
1. Новая схема
Луиш Каштру настойчиво «пересаживал» команду на схему 4-3-3. В первый сезон португальца в «Шахтере» такая игровая модель оказалась и эффектной, и эффективной. В первую очередь потому, что лидеры коллектива – Тайсон и Марлос – были в порядке. Но вот на второй год работы Каштру с «горняками» схема начала заметно пробуксовывать. Тайсон и Марлос из нее «выпали», ухудшили свои показатели и другие игроки основы: Патрик, Степаненко, Тете, Мораес. Де Дзерби отказался от использования «голландской» схемы и перешел на знакомую «Шахтеру» модификацию 4-2-3-1. Собственно, в таком повороте событий не было ни подвоха, ни неожиданности, ведь итальянский тренер в своем главном «дошахтерском» клубе («Сассуоло») работал именно по такому алгоритму. Все контрольные поединки на летних сборах «горняки» провели именно по этой модели. По ней же сыграли и два стартовых тура УПЛ – против «Ингульца» и «Львова». Есть устойчивое впечатление, что данная игровая модель донецкой команде подходит лучше, так как позволяет заметно усилить центр поля.
ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби
2. Зашкаливающее число передач и контроль мяча: уже не «стерильный», но еще не суперэффективный
Относительно новой оказалась и манера игры «Шахтера» при новом тренере. Стартовый состав можно было спрогнозировать уже по последним спаррингам на австрийском сборе. Контрольный матч против «Оболони» (уже в Украине) лишь подтвердил эти прогнозы. Трубин в воротах, пара центрбеков - Марлон и Матвиенко, пара фулбеков - Додо и Корниенко, опорные – Степаненко и Майкон, тройка атакующих хавбеков – Педриньо, Соломон и Патрик, на острие атаки – Траоре. Этот состав итальянец выставил против «Ингульца». В матче против «Львова» сделал две корректировки по сравнению с дебютом: вместо Майкона в опорной зоне появился Антонио, а вместо Педриньо на правом крыле атаки – Тете.
Итак, что же такого нового показывают на поле эти футболисты? Очень серьезно выросло число передач. Причем передач коротких, горизонтальных. В контрольной игре против «Оболони» подопечные Де Дзерби совершили аж 1101 передачу: для наших широт это умопомрачительная цифра. В матче против «Ингульца» передач было чуть меньше, но все равно зафиксирован рекорд за последние шесть лет – 908 передач. В полном порядке с передачами у дончан было и во встрече со «Львовом».
ФК Шахтер. Марлон
Кроме передач, изменилась и структура игры команды. При Каштру вингеры во время развития атаки очень часто смещались ближе к центру, освобождая пространство на флангах для крайних защитников. У Де Дзерби в этой связи все по-другому: крайние защитники на начальной стадии атаки смещаются ближе к центру поля, в то время как вингеры растягивают фронт атаки как можно шире. Да, Де Дзерби пробовал и иные варианты при начале атаки, но базовым оставался вышеуказанный. Кстати, данная структура хорошо подходит Додо, и не очень хорошо – Корниенко. Поэтому не исключено, что если Исмаили наберет оптимальные кондиции, то именно он будет играть на месте левого фулбека.
Контроль мяча по-прежнему остается фишкой «Шахтера». Как было и при Каштру. То есть, в данном случае ничего не изменилось. Относительная слабость соперников на старте дает повод говорить, что контроль мяча у «горняков» перестал быть «стерильным». Однако и особо эффективным его назвать сложно. К тому же, непонятно, что будет с этим контролем при игре против более серьезных команд – «Зари», «Ворсклы», «Колоса», не говоря уже о «Динамо».
3. Контрпрессинг пока что не всегда работает
Еще одна явная идея Де Дзерби – контрпрессинг. Собственно, эту функцию пытался привить своим подопечным и Каштру, но не получилось. Итальянский тренер пытается это сделать, в первую очередь, за счет «лишнего» игрока в центре поля. Ну и, понятное дело, в исполнении «разумного хаоса» от остальных игроков, участвующих как в начальной фазе атаки, так и в продвинутой. По игре с «Ингульцом» можно сказать, что контпрессинг работал: полтора тайма «горняки» не давали «дышать» оппонентам. Но стоило вице-чемпионам Украины расслабиться, как пошла нервозность, структура игры поломалась, и зыбкий призрак Каштру замаячил где-то там за Бессарабскими воротами. Очень долго у «Шахтера» ничего не получалось и в матче против «Львова». До момента первого гола (Траоре, 73 минута), гости вообще ничем не запомнились. Лишь только пресловутым контролем мяча. Только когда львовяне устали и начали терять позиции, захотели побороться за журавля в небе – начали раскрываться, «Шахтер» сумел переломить игру. Молодец, в общем-то. Но, снова-таки, очень хотелось бы увидеть в похожей ситуации новых подопечных Де Дзерби в поединке против более сильного и опытного оппонента.
4. Проблема с лимитом
ФК Шахтер. Лассина Траоре
Донецкий клуб провел очень агрессивную трансферную кампанию. Об этом было уже много раз сказано, повторяться не вижу смысла. Скажу лишь, что в этот раз в «Шахтере» появились не юниоры на перспективу, а зрелые, готовые мастера, которые брались однозначно под основу. А это значит плюс сразу три игрока-легионера в старте: Марлон, Педриньо и Траоре. Если учесть, что Исмаили вытеснит со старта Корниенко, а подверженный травмам Степаненко может сломаться, то «горнякам» будет очень сложно «наскрести» нужное число футболистов с украинским паспортом. И это действительно серьезная проблема для клуба, который так гордится своей клубной академией.
5. Несоответствие громкой трансферной кампании с игрой
«Накупили новых футболистов на 46 миллионов – это цифры уровня топ-команд Западной Европы, а выхлопа пока что немного», - примерно так рассуждают футбольные обыватели после первых двух матчей «нового» «Шахтера». И аргументированно ответить им практически нечем, потому что сугубо по игре и в матче с «Ингульцом», и в поединке со «Львовом» к «Шахтеру» есть претензии. Точнее так: там, где должны были выигрывать «одной левой», выигрывали натужно, с надрывом (если судить строго по игре, а не по результату). Очень даже может быть, что в дальнейшем «Шахтер» раскочегарится и идеи Де Дзерби будут доведены до автоматизма, а посему придет и уверенность в игре. Однако пока что этого нет. Есть команда и тренер, которые хотят играть по-новому. Порой получается. Но зачастую – со старыми элементами, вызывающими изжогу.
Валерий Василенко, Sport.ua
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Коль тренирует Дзерби де?
Ответ наш будет нехитёр:
Он окажется в п...е
P.S. В пердиве, в смысле. А вы о чем подумали?
Коль тренирует Дзерби де?
Ответ наш будет нехитёр:
Он окажется в п...е
P.S. В пердиве, в смысле. А вы о чем подумали?
Два матчі це ще не показник успіху чи фіаско.
Два матчі це ще не показник успіху чи фіаско.
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