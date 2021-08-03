Источник: УАФ не захотела продлить контракт с Шевченко на прежних условиях

Как уже сообщал Sport.ua, Андрей Шевченко покинул сборную Украины, поскольку не достиг договоренности с УАФ касательного нового контракта. По информации нашего источника, Шевченко был готов подписать новое соглашение на полтора года на прежних условиях, но в УАФ настаивали на сокращении контрактов тренерского штаба в два раза.

«Сейчас в СМИ много «вбросов» о том, что Шевченко якобы требовал зарплату в три миллиона. Ситуация такая: УАФ не захотела продолжать контракт на 1,5 года на тех же условиях, что были. Было предложено уменьшить зарплату вдвое. Шевченко предложение не принял, поскольку не захотел понижать планку», - сказал нам источник.

Отметим, что по нашей информации, зарплата Шевченко в сборной Украины по прежнему контракту была порядка 700 тысяч долларов в год. По нашим данным, в УАФ мотивировали сокращение зарплаты тем, что тренерский штаб мало времени проводит в Украине.