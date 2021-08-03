Источник: УАФ не захотела продлить контракт с Шевченко на прежних условиях

Подробности ухода Андрея Шевченко из сборной Украины

  • 03.08.2021 12:33
  • 3380 просмотров
  • 11 комментариев
Источник: УАФ не захотела продлить контракт с Шевченко на прежних условиях
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как уже сообщал Sport.ua, Андрей Шевченко покинул сборную Украины, поскольку не достиг договоренности с УАФ касательного нового контракта. По информации нашего источника, Шевченко был готов подписать новое соглашение на полтора года на прежних условиях, но в УАФ настаивали на сокращении контрактов тренерского штаба в два раза.

«Сейчас в СМИ много «вбросов» о том, что Шевченко якобы требовал зарплату в три миллиона. Ситуация такая: УАФ не захотела продолжать контракт на 1,5 года на тех же условиях, что были. Было предложено уменьшить зарплату вдвое. Шевченко предложение не принял, поскольку не захотел понижать планку», - сказал нам источник.

Отметим, что по нашей информации, зарплата Шевченко в сборной Украины по прежнему контракту была порядка 700 тысяч долларов в год. По нашим данным, в УАФ мотивировали сокращение зарплаты тем, что тренерский штаб мало времени проводит в Украине.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 03.08.2021 13:03
    0
    mayjumanji, 03.08.2021 13:01
    если у маркевича зп больше 500к грн в месяц (вопрос за что такое бабло) то конечно никаких ресов не хватит на норм спецов
    700 К
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 03.08.2021 13:01
    0
    если у маркевича зп больше 500к грн в месяц (вопрос за что такое бабло) то конечно никаких ресов не хватит на норм спецов
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.08.2021 13:01
    0
    А где премиальные?
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 03.08.2021 12:59
    0
    Vitvit, 03.08.2021 12:47
    Источник? какой у Вас источник???????))))))) по пьяни в офисе ночью придумали?)))))
    смешно) Поржете потом, когда Шева все расскажет? А пока читайте вбросы Бродского с подачи УАФ
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 03.08.2021 12:54
    +1
    Увольте с десяток бездельников, и ресурс найдётся.
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 03.08.2021 12:52
    0
    Nordenus, 03.08.2021 12:42
    УАФ все бабло себе в карманы кладут, жмоты хреновы
    Можливо ти і правий, але ДВАДЦЯТЬ лямів гривень!!! за що такі зарплати??? Три рази у рік зібрати команду...?, показати нульову гру на ЧЕ, просрати ЧС і злиняти....
    Я чогось не розумію...
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 03.08.2021 12:47
    0
    Источник? какой у Вас источник???????))))))) по пьяни в офисе ночью придумали?)))))
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 03.08.2021 12:45
    0
    Капец.... у Шевы 700к в год, а у Черчесова было 2.5ляма в год.
    даже 700к в год это мало.
    я понимаю еслиб 500к ставка + бонусы.
    квалифицировался _ 1 лям
    вышел из группы + еще 1 лям
    1/4 + еще бабки
    и т.д.
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    roman75zpr
      roman75zpr, 03.08.2021 12:44
    0
    А я так понял, что за отвратительные игры сборной ему совсем не стыдно... Ему "великому" по масти не положено уменьшение жалования. Тьфу
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 03.08.2021 12:43
    0
    сказочные.
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    Nordenus
      Nordenus, 03.08.2021 12:42
    0
    УАФ все бабло себе в карманы кладут, жмоты хреновы
    Ссылка
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