ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь украинской молодежки стал игроком шведского клуба

Украинский голкипер молодежной сборной Украины Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом «Эскильстуна», который играет во втором дивизионе.
Соглашение 18-летнего футболиста будет действовать 3,5 года, до конца 2024 года.
Чекотун сыграл 2 матча в УПЛ за донецкий «Олимпик» и 1 поединок за молодежную сборную Украины U-21.
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Источник — Sport.ua
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