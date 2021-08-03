ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь украинской молодежки стал игроком шведского клуба

Голкипер Андрей Чекотун продолжит карьеру в клубе «Эскильстуна»

  • 03.08.2021 20:51
  • 3428 просмотров
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ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь украинской молодежки стал игроком шведского клуба
© ФК Эскильстуна. Андрей Чекотун

Украинский голкипер молодежной сборной Украины Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом «Эскильстуна», который играет во втором дивизионе.

Соглашение 18-летнего футболиста будет действовать 3,5 года, до конца 2024 года.

Чекотун сыграл 2 матча в УПЛ за донецкий «Олимпик» и 1 поединок за молодежную сборную Украины U-21.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 03.08.2021 21:08
    0
    Чекотун и Эскильстун
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