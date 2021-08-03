ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь украинской молодежки стал игроком шведского клуба

Украинский голкипер молодежной сборной Украины Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом «Эскильстуна», который играет во втором дивизионе.

Соглашение 18-летнего футболиста будет действовать 3,5 года, до конца 2024 года.

Чекотун сыграл 2 матча в УПЛ за донецкий «Олимпик» и 1 поединок за молодежную сборную Украины U-21.