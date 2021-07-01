Тренер Швеции назвал украинцев симулянтами, Довбик проснулся знаменитым

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 июня.
1. Тренер Швеции: «Я сказал Шевченко, что его игроки занимались симуляцией!» Янне Андерссон крайне недоволен поражением от Украины на Евро-2020.
2. УТКИН: «Слава Украине! Акции Черчесова обесценились в 10 млн раз». Российский комментатор подвел итоги матча Украины со Швецией.
3. Польские комментаторы едва не сошли с ума от счастья после гола Довбика. За сборную Украины болел не только Виктор Вацко.
4. Пять выводов после матча Швеция – Украина. Шевченко, Зинченко, Беседин, Довбик, Англия.
5. «Динамо» получит от УЕФА компенсацию за травму Беседина. Сумма выплаты будет зависеть от того, сколько Артем будет находиться вне игры.
6. Михаил БОЯРСКИЙ: «Сборная России на фоне Украины выглядит бледно». Украинская национальная команда может дойти до финала Евро-2020, считает артист.
7. ВИДЕО. В секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом. По окончании потасовки виновника инцидента окутали в украинский флаг.
8. Выбыл на полгода. Главный врач «Динамо» подробно рассказал о травме Беседина. У Артема обширное повреждение коленного сустава.
9. Как проснуться знаменитым. Кто такой Артем Довбик? Обозреватель Sport.ua – о нашем герое матча Швеция – Украина.
10. Свитолина обыграла непростую соперницу на старте Уимблдона. Украинка добыла победу в трех сетах.
Источник — Sport.ua
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