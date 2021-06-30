ВИДЕО. В секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом

Во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины (1:2) произошла драка в секторе с фанатами украинской команды.

Один из болельщиков неожиданно появился на украинском секторе в футболке сборной России и флагом РФ. Это не понравилось окружающим его фанатам. Виновника инцидента избили, порвали футболку и отобрали флаг. По окончании потасовки его окутали в украинский флаг.

Как оказалось, российский болельщик давал интервью перед игрой YouTube-каналу «Бомбардир». Он сказал, что живет в Глазго, но родом из Тулы. По словам болельщика на видео, он не боялся идти на стадион с флагом России: «Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша – мы все вместе».

ВИДЕО. На секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом

ФОТО. Болельщик с российским флагом