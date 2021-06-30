ВИДЕО. В секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом

Во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины (1:2) произошла драка в секторе с фанатами украинской команды.
Один из болельщиков неожиданно появился на украинском секторе в футболке сборной России и флагом РФ. Это не понравилось окружающим его фанатам. Виновника инцидента избили, порвали футболку и отобрали флаг. По окончании потасовки его окутали в украинский флаг.
Как оказалось, российский болельщик давал интервью перед игрой YouTube-каналу «Бомбардир». Он сказал, что живет в Глазго, но родом из Тулы. По словам болельщика на видео, он не боялся идти на стадион с флагом России: «Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша – мы все вместе».
ВИДЕО. На секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом
ФОТО. Болельщик с российским флагом
Источник — Sport.ua
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Не поддавайтесь на их мелкие тупые провокации!
Мы украинцы прекрасно понимаем, что это была адекватная реакция украинцев на стадионе.
На лаптя, который берега попутал, зайдя с рашистской тряпкой на плечах, на наш сектор!
Правда мало вломиои ему! Но дали понять, что оккупантам мы не рады нигде и никогда!
Слава Украине!
Твоё место у параши, лапоть лишнехромосомный!
Твоё место у параши, лапоть лишнехромосомный!
Твоё место - сайты сру, лапоть немытый!
Твоё место - сайты сру, лапоть немытый!
Питання номер два - чому на загальному фото "українець", "поляк" і московит стоять майже в однакових кросівках?
Пускай каждая рашистская мразь, знает отношение украинцев к оккупанту!
Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
Питання номер два - чому на загальному фото "українець", "поляк" і московит стоять майже в однакових кросівках?
Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
Не поддавайтесь на их мелкие тупые провокации!
Мы украинцы прекрасно понимаем, что это была адекватная реакция украинцев на стадионе.
На лаптя, который берега попутал, зайдя с рашистской тряпкой на плечах, на наш сектор!
Правда мало вломиои ему! Но дали понять, что оккупантам мы не рады нигде и никогда!
Слава Украине!
Твоё место - сайты сру, лапоть немытый!
Пускай каждая рашистская мразь, знает отношение украинцев к оккупанту!
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