ВИДЕО. В секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом

По окончании потасовки виновника инцидента окутали в украинский флаг

  • 30.06.2021 14:40
  • 4340 просмотров
  • 23 комментария
ВИДЕО. В секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом
© YouTube

Во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины (1:2) произошла драка в секторе с фанатами украинской команды.

Один из болельщиков неожиданно появился на украинском секторе в футболке сборной России и флагом РФ. Это не понравилось окружающим его фанатам. Виновника инцидента избили, порвали футболку и отобрали флаг. По окончании потасовки его окутали в украинский флаг.

Как оказалось, российский болельщик давал интервью перед игрой YouTube-каналу «Бомбардир». Он сказал, что живет в Глазго, но родом из Тулы. По словам болельщика на видео, он не боялся идти на стадион с флагом России: «Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша – мы все вместе».

ВИДЕО. На секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом

 

ФОТО. Болельщик с российским флагом

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 15:10
    0
    der_MaiStier, 30.06.2021 15:05
    Що було б з німцем, який вийшов перед татарським Кремлем у ГнилійВоді у 40-і роки під час внутрішнього конфлікту на Параші між комуно-фашистською червоною чумою і славетними власівськими ополченцями ? Його б однозначно напоїли боярою, накормили щами з ягелем з драного лаптя і радісно проспівали "Сталін - ку#ло" ?
    Только мокшаннские провокаторы, которые заходят сюда с сайтов сру, пытаются здесь воду мутить!
    Не поддавайтесь на их мелкие тупые провокации!
    Мы украинцы прекрасно понимаем, что это была адекватная реакция украинцев на стадионе.
    На лаптя, который берега попутал, зайдя с рашистской тряпкой на плечах, на наш сектор!
    Правда мало вломиои ему! Но дали понять, что оккупантам мы не рады нигде и никогда!
    Слава Украине!
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 30.06.2021 15:10
    -1
    adidas77, 30.06.2021 15:05
    Чмо мокшаннское ты не понял , где твоё место?
    Твоё место у параши, лапоть лишнехромосомный!
    оно и видно что ты мусорской сепаратюга,с параши не слазишь 🤮
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 30.06.2021 15:09
    0
    vitaha33, 30.06.2021 14:58
    Беьех їх показував перед матчами - 3 корєша, українець, касап і поляк. Касап був вмазаний, але казав що вболіває за Україну. А для фанів триколор як червоне для бика
    Потому что они быки
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 15:09
    0
    так походу они этого и добивались, и пусть скажут спасибо челу который стоит сзади с шарфом ДК (ну тот что с разбитым лицом) что они так легко отделались
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 30.06.2021 15:08
    +1
    фсбшный план инфа 100! в мордоре есть люди которые поддерживают Украину, поэтому хотели свои такую страшную картинку показать. Но нам это на руку, от того что какой-то Макаревич поддерживает Украину нам ни холодно ни жарко, наоборот больше шансов предателя впустить.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 15:05
    -1
    Ser_ter, 30.06.2021 15:03
    немытый сепар здесь только ты ,ты в окопе был ?если да, то где чучело ты сепарское ?!
    Чмо мокшаннское ты не понял , где твоё место?
    Твоё место у параши, лапоть лишнехромосомный!
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 30.06.2021 15:05
    0
    Що було б з німцем, який вийшов перед татарським Кремлем у ГнилійВоді у 40-і роки під час внутрішнього конфлікту на Параші між комуно-фашистською червоною чумою і славетними власівськими ополченцями ? Його б однозначно напоїли боярою, накормили щами з ягелем з драного лаптя і радісно проспівали "Сталін - ку#ло" ?
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 30.06.2021 15:04
    -2
    Саша Зардунов, 30.06.2021 15:03
    Ты тоже моцкаль?
    Ну если ты моцкаль,то флаг тебе в руки сепаратюга
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 30.06.2021 15:03
    -2
    adidas77, 30.06.2021 15:02
    Что делает на украинском сайте, кодло мокшанцев?
    Твоё место - сайты сру, лапоть немытый!
    немытый сепар здесь только ты ,ты в окопе был ?если да, то где чучело ты сепарское ?!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 30.06.2021 15:03
    0
    Ser_ter, 30.06.2021 14:59
    чучело,ты хуже рашистких москалей🤮
    Ты тоже моцкаль?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 15:02
    0
    Ser_ter, 30.06.2021 14:59
    чучело,ты хуже рашистких москалей🤮
    Что делает на украинском сайте, кодло мокшанцев?
    Твоё место - сайты сру, лапоть немытый!
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 30.06.2021 15:00
    +7
    Питання номер один - Хтось колись бачив українського вболівалівника в ушанці?
    Питання номер два - чому на загальному фото "українець", "поляк" і московит стоять майже в однакових кросівках?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 15:00
    0
    Mac_Gyver, 30.06.2021 14:57
    Ничего хорошего в этом нет.
    Да шо ты говоришь?
    Пускай каждая рашистская мразь, знает отношение украинцев к оккупанту!
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 30.06.2021 14:59
    -6
    adidas77, 30.06.2021 14:54
    Какие могут быть братания с мордором?
    Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
    Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
    чучело,ты хуже рашистких москалей🤮
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 14:59
    +2
    Dreifus, 30.06.2021 14:56
    Он с тобой братался, ослина?
    ПНХ отсюда скот рашистский!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 14:58
    +2
    Беьех їх показував перед матчами - 3 корєша, українець, касап і поляк. Касап був вмазаний, але казав що вболіває за Україну. А для фанів триколор як червоне для бика
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 14:57
    -4
    Ничего хорошего в этом нет.
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 30.06.2021 14:56
    -6
    adidas77, 30.06.2021 14:54
    Какие могут быть братания с мордором?
    Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
    Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
    Он с тобой братался, ослина?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 30.06.2021 14:55
    -1
    А чего лицо долбоклюя замазали?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 14:54
    +6
    Какие могут быть братания с мордором?
    Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
    Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 30.06.2021 14:48
    +11
    Есть же дауны что с ним обнимались. Болельщики любой другой страны в аналогичной ситуации закопали бы его там. Это либо дурка законченный либо обычный провокатор.
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 30.06.2021 14:46
    +11
    Нє палучілась дружби ...
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 30.06.2021 14:50
    +8
    Ничего нового. ФСБ денежку на счет кинула.
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 30.06.2021 15:00
    +7
    Питання номер один - Хтось колись бачив українського вболівалівника в ушанці?
    Питання номер два - чому на загальному фото "українець", "поляк" і московит стоять майже в однакових кросівках?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 14:54
    +6
    Какие могут быть братания с мордором?
    Всех их слова про братство, это дичь полнейшая!!!
    Черти рашистские понимают только один язык, это кулак в челюсть!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 14:59
    +2
    Dreifus, 30.06.2021 14:56
    Он с тобой братался, ослина?
    ПНХ отсюда скот рашистский!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 14:58
    +2
    Беьех їх показував перед матчами - 3 корєша, українець, касап і поляк. Касап був вмазаний, але казав що вболіває за Україну. А для фанів триколор як червоне для бика
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 30.06.2021 15:08
    +1
    фсбшный план инфа 100! в мордоре есть люди которые поддерживают Украину, поэтому хотели свои такую страшную картинку показать. Но нам это на руку, от того что какой-то Макаревич поддерживает Украину нам ни холодно ни жарко, наоборот больше шансов предателя впустить.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 15:10
    0
    der_MaiStier, 30.06.2021 15:05
    Що було б з німцем, який вийшов перед татарським Кремлем у ГнилійВоді у 40-і роки під час внутрішнього конфлікту на Параші між комуно-фашистською червоною чумою і славетними власівськими ополченцями ? Його б однозначно напоїли боярою, накормили щами з ягелем з драного лаптя і радісно проспівали "Сталін - ку#ло" ?
    Только мокшаннские провокаторы, которые заходят сюда с сайтов сру, пытаются здесь воду мутить!
    Не поддавайтесь на их мелкие тупые провокации!
    Мы украинцы прекрасно понимаем, что это была адекватная реакция украинцев на стадионе.
    На лаптя, который берега попутал, зайдя с рашистской тряпкой на плечах, на наш сектор!
    Правда мало вломиои ему! Но дали понять, что оккупантам мы не рады нигде и никогда!
    Слава Украине!
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 30.06.2021 15:09
    0
    vitaha33, 30.06.2021 14:58
    Беьех їх показував перед матчами - 3 корєша, українець, касап і поляк. Касап був вмазаний, але казав що вболіває за Україну. А для фанів триколор як червоне для бика
    Потому что они быки
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 15:09
    0
    так походу они этого и добивались, и пусть скажут спасибо челу который стоит сзади с шарфом ДК (ну тот что с разбитым лицом) что они так легко отделались
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 30.06.2021 15:05
    0
    Що було б з німцем, який вийшов перед татарським Кремлем у ГнилійВоді у 40-і роки під час внутрішнього конфлікту на Параші між комуно-фашистською червоною чумою і славетними власівськими ополченцями ? Його б однозначно напоїли боярою, накормили щами з ягелем з драного лаптя і радісно проспівали "Сталін - ку#ло" ?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 30.06.2021 15:03
    0
    Ser_ter, 30.06.2021 14:59
    чучело,ты хуже рашистких москалей🤮
    Ты тоже моцкаль?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 15:02
    0
    Ser_ter, 30.06.2021 14:59
    чучело,ты хуже рашистких москалей🤮
    Что делает на украинском сайте, кодло мокшанцев?
    Твоё место - сайты сру, лапоть немытый!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 15:00
    0
    Mac_Gyver, 30.06.2021 14:57
    Ничего хорошего в этом нет.
    Да шо ты говоришь?
    Пускай каждая рашистская мразь, знает отношение украинцев к оккупанту!
    Ссылка
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