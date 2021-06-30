Свитолина обыграла непростую соперницу на старте Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) с победы стартовала в основной сетке Уимблдона.
В матче первого круга украинка обыграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№57 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 2:6, 6:3
Во втором круге Свитолина сразится против Магды Линетт из Польши (№44 WTA).
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Источник — Sport.ua
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