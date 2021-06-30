Свитолина обыграла непростую соперницу на старте Уимблдона

Украинка добыла победу в трех сетах

  • 30.06.2021 16:49
  • 418 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина обыграла непростую соперницу на старте Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) с победы стартовала в основной сетке Уимблдона.
 
В матче первого круга украинка обыграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№57 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 2:6, 6:3
 
Во втором круге Свитолина сразится против Магды Линетт из Польши (№44 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 30.06.2021 16:54
    0
    Молодец Элинка,добыла очередную валидольную победу,а могла в двух сетах победить,в начале второго сета не использовала свои шансы
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    maxno
    online
      maxno, 30.06.2021 16:52
    +1
    Всех с победой !!!Элина Удачи дальше!!!
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    maxno
    online
      maxno, 30.06.2021 16:52
    +1
    Всех с победой !!!Элина Удачи дальше!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.06.2021 16:54
    0
    Молодец Элинка,добыла очередную валидольную победу,а могла в двух сетах победить,в начале второго сета не использовала свои шансы
    Ссылка
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