Польские комментаторы едва не сошли с ума от счастья после гола Довбика

За сборную Украины болел не только Виктор Вацко

  • 30.06.2021 16:25
  • 3414 просмотров
  • 2 комментария
Польские комментаторы едва не сошли с ума от счастья после гола Довбика
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии 3 июля в Риме. 

Победный гол забил Артем Довбик на 121-й минуте матча. Этому голу в прямом эфире радовался не только Виктор Вацко, но и польские комментаторы. Отметим, что сборная Швеции не пустила Польшу в плей-офф, обыграв их в последнем туре со счетом 3:2. 

ВИДЕО

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 30.06.2021 16:36
    -2
    за Швецію вболівали поляки....після голу шведів в барах кричали: єбач украінцув, єбач...язда з курвамі...і таке подібне...
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 16:31
    0
    верим на слово
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 16:31
    0
    верим на слово
    Ссылка
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