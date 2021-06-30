Польские комментаторы едва не сошли с ума от счастья после гола Довбика

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии 3 июля в Риме.
Победный гол забил Артем Довбик на 121-й минуте матча. Этому голу в прямом эфире радовался не только Виктор Вацко, но и польские комментаторы. Отметим, что сборная Швеции не пустила Польшу в плей-офф, обыграв их в последнем туре со счетом 3:2.
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Источник — Sport.ua
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